إيران.. إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار بندر عباس الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/إيران-إلغاء-جميع-الرحلات-الجوية-من-مطار-بندر-عباس-الدولي-1106735812.html
إيران.. إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار بندر عباس الدولي
إيران.. إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار بندر عباس الدولي
سبوتنيك عربي
قررت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار بندر عباس الدولي حتى إشعار آخر. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T16:17+0000
2025-11-04T16:17+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/54/1032885418_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_90e90e27de2e455a6ae000531b0d6600.jpg
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلطات مطار بندر عباس الدولي في إيران قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أن سوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، يعوق الرحلات الجوية.وقررت سلطات المطار الإيراني الدولي إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين والرحلات الجوية.وأوضحت سلطات المطار أن هذا القرار اتُخذ لمنع أي خطر محتمل على سلامة المسافرين والطائرات، مشيرة إلى فرق التشغيل والسلامة ومراقبة الحركة الجوية تجري مراجعة ومراقبة للأحوال الجوية لضمان تهيئة الظروف لاستئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن.ونشرت سلطات المطار رقما هاتفيا للمسافرين من أجل الاتصال بنظام معلومات الرحلات للحصول على آخر المعلومات والأخبار المتعلقة بحالة الرحلات.وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في السابع عشر من يوليو/تموز الماضي، عن إعادة فتح مطار أصفهان الدولي، بعد توقف دام 34 يوما، إثر الهجوم الإسرائيلي على البلاد، الذي امتد لـ12 يوما.وأفادت وكالة "إرنا"، بأنه بناء على إعلان جديد صادر عن اللجنة المتخصصة في منظمة الطيران المدني في البلاد، وبعد عمليات تفتيش ميدانية وتقييم مفصّل للظروف الفنية والتشغيلية والأمنية، أُعيد فتح مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في أصفهان، بالكامل، بعد إغلاق دام 34 يوما.يشار إلى أنه في الرابع من شهر يوليو الفائت، قررت السلطات الإيرانية إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية.
https://sarabic.ae/20240727/إيران-تعلن-إغلاق-البلاد-لمدة-يوم-واحد-بسبب-الحرارة-غير-المسبوقة-1091183049.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/54/1032885418_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_048dbb803810536d49f0e2ff4ce63b3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار

إيران.. إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار بندر عباس الدولي

16:17 GMT 04.11.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوراستقبال المنتخب الإيراني في مطار فنوكوفو بموسكو، كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018
استقبال المنتخب الإيراني في مطار فنوكوفو بموسكو، كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قررت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار بندر عباس الدولي حتى إشعار آخر.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلطات مطار بندر عباس الدولي في إيران قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أن سوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، يعوق الرحلات الجوية.
وقررت سلطات المطار الإيراني الدولي إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين والرحلات الجوية.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
مجتمع
إيران تعلن إغلاق البلاد لمدة يوم واحد بسبب الحرارة غير المسبوقة
27 يوليو 2024, 19:17 GMT
وأوضحت سلطات المطار أن هذا القرار اتُخذ لمنع أي خطر محتمل على سلامة المسافرين والطائرات، مشيرة إلى فرق التشغيل والسلامة ومراقبة الحركة الجوية تجري مراجعة ومراقبة للأحوال الجوية لضمان تهيئة الظروف لاستئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن.
ونشرت سلطات المطار رقما هاتفيا للمسافرين من أجل الاتصال بنظام معلومات الرحلات للحصول على آخر المعلومات والأخبار المتعلقة بحالة الرحلات.
وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في السابع عشر من يوليو/تموز الماضي، عن إعادة فتح مطار أصفهان الدولي، بعد توقف دام 34 يوما، إثر الهجوم الإسرائيلي على البلاد، الذي امتد لـ12 يوما.
وأفادت وكالة "إرنا"، بأنه بناء على إعلان جديد صادر عن اللجنة المتخصصة في منظمة الطيران المدني في البلاد، وبعد عمليات تفتيش ميدانية وتقييم مفصّل للظروف الفنية والتشغيلية والأمنية، أُعيد فتح مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في أصفهان، بالكامل، بعد إغلاق دام 34 يوما.
يشار إلى أنه في الرابع من شهر يوليو الفائت، قررت السلطات الإيرانية إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала