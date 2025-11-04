https://sarabic.ae/20251104/إيران-إلغاء-جميع-الرحلات-الجوية-من-مطار-بندر-عباس-الدولي-1106735812.html
إيران.. إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار بندر عباس الدولي
04.11.2025
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلطات مطار بندر عباس الدولي في إيران قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أن سوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، يعوق الرحلات الجوية.وقررت سلطات المطار الإيراني الدولي إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين والرحلات الجوية.وأوضحت سلطات المطار أن هذا القرار اتُخذ لمنع أي خطر محتمل على سلامة المسافرين والطائرات، مشيرة إلى فرق التشغيل والسلامة ومراقبة الحركة الجوية تجري مراجعة ومراقبة للأحوال الجوية لضمان تهيئة الظروف لاستئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن.ونشرت سلطات المطار رقما هاتفيا للمسافرين من أجل الاتصال بنظام معلومات الرحلات للحصول على آخر المعلومات والأخبار المتعلقة بحالة الرحلات.وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في السابع عشر من يوليو/تموز الماضي، عن إعادة فتح مطار أصفهان الدولي، بعد توقف دام 34 يوما، إثر الهجوم الإسرائيلي على البلاد، الذي امتد لـ12 يوما.وأفادت وكالة "إرنا"، بأنه بناء على إعلان جديد صادر عن اللجنة المتخصصة في منظمة الطيران المدني في البلاد، وبعد عمليات تفتيش ميدانية وتقييم مفصّل للظروف الفنية والتشغيلية والأمنية، أُعيد فتح مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في أصفهان، بالكامل، بعد إغلاق دام 34 يوما.يشار إلى أنه في الرابع من شهر يوليو الفائت، قررت السلطات الإيرانية إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية.
وأفادت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلطات مطار بندر عباس الدولي في إيران قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أن سوء الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير، يعوق الرحلات الجوية.
وقررت سلطات المطار الإيراني الدولي إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المسافرين والرحلات الجوية.
وأوضحت سلطات المطار
أن هذا القرار اتُخذ لمنع أي خطر محتمل على سلامة المسافرين والطائرات، مشيرة إلى فرق التشغيل والسلامة ومراقبة الحركة الجوية تجري مراجعة ومراقبة للأحوال الجوية لضمان تهيئة الظروف لاستئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن.
ونشرت سلطات المطار رقما هاتفيا للمسافرين من أجل الاتصال بنظام معلومات الرحلات للحصول على آخر المعلومات والأخبار المتعلقة بحالة الرحلات.
وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في السابع عشر من يوليو/تموز الماضي، عن إعادة فتح مطار أصفهان الدولي، بعد توقف دام 34 يوما، إثر الهجوم الإسرائيلي على البلاد، الذي امتد لـ12 يوما.
وأفادت وكالة
"إرنا"، بأنه بناء على إعلان جديد صادر عن اللجنة المتخصصة في منظمة الطيران المدني
في البلاد، وبعد عمليات تفتيش ميدانية وتقييم مفصّل للظروف الفنية والتشغيلية والأمنية، أُعيد فتح مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في أصفهان، بالكامل، بعد إغلاق دام 34 يوما.
يشار إلى أنه في الرابع من شهر يوليو الفائت، قررت السلطات الإيرانية إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية.