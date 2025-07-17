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https://sarabic.ae/20250717/بعد-توقف-دام-34-يوما-مطار-أصفهان-الدولي-الإيراني-يستأنف-نشاطه-1102750811.html
بعد توقف دام 34 يوما.. مطار أصفهان الدولي الإيراني يستأنف نشاطه
بعد توقف دام 34 يوما.. مطار أصفهان الدولي الإيراني يستأنف نشاطه
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح مطار أصفهان الدولي، بعد توقف دام 34 يوما، إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد، الذي امتد لـ12... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T08:17+0000
2025-07-17T08:17+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، بأنه بناء على إعلان جديد صادر عن اللجنة المتخصصة في منظمة الطيران المدني في البلاد، وبعد عمليات تفتيش ميدانية وتقييم مفصّل للظروف الفنية والتشغيلية والأمنية، أُعيد فتح مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في أصفهان، بالكامل، بعد إغلاق دام 34 يوما.وبحسب الوكالة، جاءت إعادة فتح المطار مع رفع قيود الطيران وتجهيز البنية التحتية الرئيسية، على أن تهبط أول رحلة في مطار أصفهان، صباح اليوم الخميس، إذ أصبح المطار جاهزا لتقديم خدمات كاملة للمسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة كالمعتاد.يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، قررت السلطات الإيرانية إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية.وأكدت الطيران المدني الإيراني أنه "سيعاد فتح مطاري أصفهان وتبريز، وفي غياب أي قيود أخرى، سينضم هذان المطاران أيضا إلى شبكة النقل الجوي في البلاد فور تجهيز البنية التحتية لهما".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".
https://sarabic.ae/20250704/بعد-حرب-الـ-12-يوما-أمام-إسرائيل-إعادة-فتح-مطارات-إيران-أمام-الرحلات-الداخلية-والدولية-1102335240.html
https://sarabic.ae/20250713/عراقجي-يهاجم-نتنياهو-فشل-عسكري-في-غزة-وتدخل-سافر-في-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1102660960.html
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إيران, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

بعد توقف دام 34 يوما.. مطار أصفهان الدولي الإيراني يستأنف نشاطه

08:17 GMT 17.07.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوراستقبال المنتخب الإيراني في مطار فنوكوفو بموسكو، كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018
استقبال المنتخب الإيراني في مطار فنوكوفو بموسكو، كأس العالم لكرة القدم فيفا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح مطار أصفهان الدولي، بعد توقف دام 34 يوما، إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد، الذي امتد لـ12 يوما.
وأفادت وكالة "إرنا"، بأنه بناء على إعلان جديد صادر عن اللجنة المتخصصة في منظمة الطيران المدني في البلاد، وبعد عمليات تفتيش ميدانية وتقييم مفصّل للظروف الفنية والتشغيلية والأمنية، أُعيد فتح مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في أصفهان، بالكامل، بعد إغلاق دام 34 يوما.
وبحسب الوكالة، جاءت إعادة فتح المطار مع رفع قيود الطيران وتجهيز البنية التحتية الرئيسية، على أن تهبط أول رحلة في مطار أصفهان، صباح اليوم الخميس، إذ أصبح المطار جاهزا لتقديم خدمات كاملة للمسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة كالمعتاد.
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
بعد حرب الـ "12 يوما" أمام إسرائيل.. إعادة فتح مطارات إيران أمام الرحلات الداخلية والدولية
4 يوليو, 05:51 GMT
يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، قررت السلطات الإيرانية إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية.
وأكدت الطيران المدني الإيراني أنه "سيعاد فتح مطاري أصفهان وتبريز، وفي غياب أي قيود أخرى، سينضم هذان المطاران أيضا إلى شبكة النقل الجوي في البلاد فور تجهيز البنية التحتية لهما".
واستؤنفت الرحلات الجوية إلى بعض الوجهات المحلية والأجنبية، بعد إعادة فتح الأجواء فوق النصف الشرقي من إيران، حيث عملت الرحلات الجوية من مطار "الشهيد هاشمي نجاد الدولي" في مدينة مشهد إلى وجهات دولية حول العالم، وذلك في الثالث من الشهر الجاري.
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
عراقجي يهاجم نتنياهو: فشل عسكري في غزة وتدخل سافر في مفاوضات إيران وأمريكا
13 يوليو, 23:04 GMT
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".
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