https://sarabic.ae/20250717/بعد-توقف-دام-34-يوما-مطار-أصفهان-الدولي-الإيراني-يستأنف-نشاطه-1102750811.html

بعد توقف دام 34 يوما.. مطار أصفهان الدولي الإيراني يستأنف نشاطه

بعد توقف دام 34 يوما.. مطار أصفهان الدولي الإيراني يستأنف نشاطه

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح مطار أصفهان الدولي، بعد توقف دام 34 يوما، إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد، الذي امتد لـ12... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T08:17+0000

2025-07-17T08:17+0000

2025-07-17T08:17+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، بأنه بناء على إعلان جديد صادر عن اللجنة المتخصصة في منظمة الطيران المدني في البلاد، وبعد عمليات تفتيش ميدانية وتقييم مفصّل للظروف الفنية والتشغيلية والأمنية، أُعيد فتح مطار "الشهيد بهشتي" الدولي في أصفهان، بالكامل، بعد إغلاق دام 34 يوما.وبحسب الوكالة، جاءت إعادة فتح المطار مع رفع قيود الطيران وتجهيز البنية التحتية الرئيسية، على أن تهبط أول رحلة في مطار أصفهان، صباح اليوم الخميس، إذ أصبح المطار جاهزا لتقديم خدمات كاملة للمسافرين وشركات الطيران على مدار الساعة كالمعتاد.يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، قررت السلطات الإيرانية إعادة فتح المطارات أمام الرحلات الداخلية والدولية.وأكدت الطيران المدني الإيراني أنه "سيعاد فتح مطاري أصفهان وتبريز، وفي غياب أي قيود أخرى، سينضم هذان المطاران أيضا إلى شبكة النقل الجوي في البلاد فور تجهيز البنية التحتية لهما".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".

https://sarabic.ae/20250704/بعد-حرب-الـ-12-يوما-أمام-إسرائيل-إعادة-فتح-مطارات-إيران-أمام-الرحلات-الداخلية-والدولية-1102335240.html

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