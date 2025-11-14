https://sarabic.ae/20251114/أستاذ-الفلسفة-السياسية-المواجهة-مع-روسيا-ستكون-خيارا-صعبا-وأخيرا-للدول-الأوروبية-1107122213.html

أستاذ الفلسفة السياسية: المواجهة مع روسيا ستكون خيارا صعبا وأخيرا للدول الأوروبية

تحدث أستاذ الفلسفة السياسية من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، عن توقيع اتفاقية بين الدول الأوروبية لتسهيل التنقل العسكري عبر أراضيها في المناطق الوسطى... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إن هذه الخطوة تعكس "حالة من الحمى تجتاح الدول الأوروبية استعدادا لمواجهة محتملة مع موسكو، وتأتي ضمن سياق أوسع تطلق فيه يوميا تصريحات أوروبية تتحدث عن هذا الاحتمال".وأوضح العلي أن "الأوروبيين يقومون باستعدادات لوجستية تشمل نشر صواريخ في شرق أوروبا والحديث عن تطوير أسلحة مضادة للمسيرات"، مشيرا إلى "المعضلات التي تواجههم، وعلى رأسها غياب التوافق داخل حلف الناتو وضعف إيمان الإدارة الأمريكية الحالية بالحاجة إليه، وبوجود عقبات عدة أمام تطوير منظومة دفاعية خاصة به، في ظل اعتماده الكبير على الولايات المتحدة، إلى جانب غياب وحدة القرار السياسي والترهل الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي".وأضاف أن "الاتفاقية تهدف إلى ضمان سرعة وصول القوات الأوروبية الضاربة من غرب القارة إلى شرقها"، مشيرا إلى أنها "تدخل ضمن التخطيط الاستراتيجي"، مشددا على أن أي مواجهة مع روسيا ستكون "خيارا صعبا وأخيرا"، نظرا لآثارها الكارثية، وهو ما تدركه الدول الأوروبية"، معتبرا أن هذه الاتفاقية تسعى لجعل المؤسسات العسكرية ووزارات الدفاع الأوروبية تعمل ككتلة واحدة إذا ما حصلت هذه المواجهة".وأشار العلي إلى "التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصادات الأوروبية، من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والأزمات المالية، وصولا إلى تضرر الصناعات الثقيلة التي تعاني أصلا من مشكلات بنيوية زادتها تعقيدا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أي مواجهة مع روسيا ستفرض أعباء اقتصادية إضافية ضخمة على أوروبا".ولفت في ختام حديثه إلى "مظاهر الأزمة السياسية التي تشهدها أوروبا، مع صعود اليمين المتطرف واليمين الشعبوي في عدة دول، والميل المتزايد نحو الشعبوية حتى في صفوف اليسار كما في فرنسا"، مشيرا إلى "التراجع الحاد للأحزاب التقليدية التي قادت أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية والقلق السياسي والعسكري واللوجستي الذي يضع القارة أمام مأزق كبير".

