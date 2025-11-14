أستاذ الفلسفة السياسية: المواجهة مع روسيا ستكون خيارا صعبا وأخيرا للدول الأوروبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أستاذ الفلسفة السياسية: المواجهة مع روسيا ستكون خيارا صعبا وأخيرا للدول الأوروبية
أستاذ الفلسفة السياسية: المواجهة مع روسيا ستكون خيارا صعبا وأخيرا للدول الأوروبية
تحدث أستاذ الفلسفة السياسية من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، عن توقيع اتفاقية بين الدول الأوروبية لتسهيل التنقل العسكري عبر أراضيها في المناطق الوسطى... 14.11.2025
وقال في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إن هذه الخطوة تعكس "حالة من الحمى تجتاح الدول الأوروبية استعدادا لمواجهة محتملة مع موسكو، وتأتي ضمن سياق أوسع تطلق فيه يوميا تصريحات أوروبية تتحدث عن هذا الاحتمال".وأوضح العلي أن "الأوروبيين يقومون باستعدادات لوجستية تشمل نشر صواريخ في شرق أوروبا والحديث عن تطوير أسلحة مضادة للمسيرات"، مشيرا إلى "المعضلات التي تواجههم، وعلى رأسها غياب التوافق داخل حلف الناتو وضعف إيمان الإدارة الأمريكية الحالية بالحاجة إليه، وبوجود عقبات عدة أمام تطوير منظومة دفاعية خاصة به، في ظل اعتماده الكبير على الولايات المتحدة، إلى جانب غياب وحدة القرار السياسي والترهل الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي".وأضاف أن "الاتفاقية تهدف إلى ضمان سرعة وصول القوات الأوروبية الضاربة من غرب القارة إلى شرقها"، مشيرا إلى أنها "تدخل ضمن التخطيط الاستراتيجي"، مشددا على أن أي مواجهة مع روسيا ستكون "خيارا صعبا وأخيرا"، نظرا لآثارها الكارثية، وهو ما تدركه الدول الأوروبية"، معتبرا أن هذه الاتفاقية تسعى لجعل المؤسسات العسكرية ووزارات الدفاع الأوروبية تعمل ككتلة واحدة إذا ما حصلت هذه المواجهة".وأشار العلي إلى "التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصادات الأوروبية، من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والأزمات المالية، وصولا إلى تضرر الصناعات الثقيلة التي تعاني أصلا من مشكلات بنيوية زادتها تعقيدا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أي مواجهة مع روسيا ستفرض أعباء اقتصادية إضافية ضخمة على أوروبا".ولفت في ختام حديثه إلى "مظاهر الأزمة السياسية التي تشهدها أوروبا، مع صعود اليمين المتطرف واليمين الشعبوي في عدة دول، والميل المتزايد نحو الشعبوية حتى في صفوف اليسار كما في فرنسا"، مشيرا إلى "التراجع الحاد للأحزاب التقليدية التي قادت أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية والقلق السياسي والعسكري واللوجستي الذي يضع القارة أمام مأزق كبير".
أستاذ الفلسفة السياسية: المواجهة مع روسيا ستكون خيارا صعبا وأخيرا للدول الأوروبية

21:54 GMT 14.11.2025
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
تحدث أستاذ الفلسفة السياسية من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، عن توقيع اتفاقية بين الدول الأوروبية لتسهيل التنقل العسكري عبر أراضيها في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، بما يشمل تنسيق وسائل النقل المشترك والدفاع تمهيدا لأي مواجهة محتملة مع روسيا.
وقال في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إن هذه الخطوة تعكس "حالة من الحمى تجتاح الدول الأوروبية استعدادا لمواجهة محتملة مع موسكو، وتأتي ضمن سياق أوسع تطلق فيه يوميا تصريحات أوروبية تتحدث عن هذا الاحتمال".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
الخارجية الروسية: إذا قرر "الناتو" مهاجمة روسيا فالرد سيكون بكل الوسائل المتاحة
13:02 GMT
وأوضح العلي أن "الأوروبيين يقومون باستعدادات لوجستية تشمل نشر صواريخ في شرق أوروبا والحديث عن تطوير أسلحة مضادة للمسيرات"، مشيرا إلى "المعضلات التي تواجههم، وعلى رأسها غياب التوافق داخل حلف الناتو وضعف إيمان الإدارة الأمريكية الحالية بالحاجة إليه، وبوجود عقبات عدة أمام تطوير منظومة دفاعية خاصة به، في ظل اعتماده الكبير على الولايات المتحدة، إلى جانب غياب وحدة القرار السياسي والترهل الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "الاتفاقية تهدف إلى ضمان سرعة وصول القوات الأوروبية الضاربة من غرب القارة إلى شرقها"، مشيرا إلى أنها "تدخل ضمن التخطيط الاستراتيجي"، مشددا على أن أي مواجهة مع روسيا ستكون "خيارا صعبا وأخيرا"، نظرا لآثارها الكارثية، وهو ما تدركه الدول الأوروبية"، معتبرا أن هذه الاتفاقية تسعى لجعل المؤسسات العسكرية ووزارات الدفاع الأوروبية تعمل ككتلة واحدة إذا ما حصلت هذه المواجهة".
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيا
أمس, 03:43 GMT
وأشار العلي إلى "التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية على الاقتصادات الأوروبية، من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والأزمات المالية، وصولا إلى تضرر الصناعات الثقيلة التي تعاني أصلا من مشكلات بنيوية زادتها تعقيدا الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أي مواجهة مع روسيا ستفرض أعباء اقتصادية إضافية ضخمة على أوروبا".
ولفت في ختام حديثه إلى "مظاهر الأزمة السياسية التي تشهدها أوروبا، مع صعود اليمين المتطرف واليمين الشعبوي في عدة دول، والميل المتزايد نحو الشعبوية حتى في صفوف اليسار كما في فرنسا"، مشيرا إلى "التراجع الحاد للأحزاب التقليدية التي قادت أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية والقلق السياسي والعسكري واللوجستي الذي يضع القارة أمام مأزق كبير".
