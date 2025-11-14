https://sarabic.ae/20251114/أكاديمي-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-تحركات-من-الوسطاء-لمنع-انهيار-اتفاق-غزة-1107118393.html

أكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": تحركات من الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة

أكاديمي فلسطيني لـ"سبوتنيك": تحركات من الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة

قال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن هناك تحركات جدية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحل أزمة المسلّحين العالقين. 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مصر وقطر يلعبان دورا هاما لزحزحة الخطة إلى مراحلها المتقدمة، حيث يشهد الاتفاق تحركات مكثفة من الوسطاء، وسط مخاوف من عدم صموده، مع استمرار أزمتي مسلحي حماس العالقين في رفح الفلسطينية، وعدم الانتهاء من تسليم جميع رفات رهائن إسرائيل المتبقية.وأكد أن الوسطاء يعملون على تثبيت الاتفاق، والدفع به خطوة للأمام، وقطع أي محاولة لتهديده حدوث خروقات من المحتل الإسرائيلي مع احتمال اقتراب الانتخابات المبكرة.ويرى أن هناك مزايدات قد تؤثر على الاتفاق، لكنها لن تدفع لانهيار الاتفاق، باعتبار أن هناك مصلحة أمريكية لاستمرار الاتفاق، ولا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرغب في نشر قوة أممية في غزة خلافاِ لمركز التنسيق الأمريكي في إسرائيل.ويعتقد صافي أن هذه التحركات تؤكد بأن الإدارة الأمريكية تعمل على عدم تعثر هذا الاتفاق، الذي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمدينة شرم الشيخ، وهناك جهود رامية وقوية تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية الاتفاق من أي انهيار، وهذا ما يعمل عليه الوسطاء مصر وقطر والإدارة الأمريكية.وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة. تنص الخطة على أن حركة "حماس" الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن تتخلى عن مشاركتها في إدارة غزة، والتي ستُعهد بها إلى "لجنة فلسطينية تكنوقراط غير سياسية" تشرف عليها هيئة دولية برئاسة الرئيس الأمريكي.وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقع ترامب والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأفرجت "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الناجين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1718 معتقلا فلسطينيا من غزة، و250 سجينا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.

