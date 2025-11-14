https://sarabic.ae/20251114/السعودية-تختتم-مناورات-الموج-الأحمر-8-لحماية-الممرات-البحرية-فيديو-1107116783.html
السعودية تختتم مناورات "الموج الأحمر 8" لحماية الممرات البحرية.. فيديو
اختتمت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مناورات "الموج الأحمر 8" البحرية المشتركة، الهادفة إلى حماية الممرات البحرية.
استضافت القوات البحرية الملكية السعودية هذه المناورة، وشاركت فيها قوات برية وجوية، وحرس حدود، ووحدات بحرية من دول مجاورة مطلة على البحر الأحمر، مثل الأردن ومصر وجيبوتي والسودان واليمن. كما شارك مراقبون من باكستان وموريتانيا لمشاهدة هذه الجهود المشتركة.تضمنت المناورة مجموعة واسعة من العمليات البحرية، شملت الحرب السطحية وتحت السطحية، والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، ومواجهة زوارق الهجوم السريع. وركزت على حماية الممرات الملاحية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهريب والإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية. ولاختبار القدرات، تضمنت المناورة تدريبات واقعية بالذخيرة الحية شاركت فيها عدة سفن بحرية.أوضح قائد الأسطول الغربي وقائد التمرين، اللواء الركن بحري منصور الجعيد، أن تمرين "الموج الأحمر 8" يُوحّد الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر، وحماية المسارات البحرية الاستراتيجية، وضمان حرية الملاحة وخطوط الإمداد العالمية، وحماية أمن الطاقة والتجارة الدولية.وأكد مدير التمرين، العميد الركن عبد الله العنزي، أن هذا التمرين يعد استمرارا لسلسلة تمرينات "الموج الأحمر" التي بدأت عام 2019. وأشار إلى أن التمرين تضمن تنفيذ سيناريوهات وتمارين ميدانية متنوعة، أبرزها حرب المدن، وعمليات الدوريات والمداهمات والكمائن، وعمليات مكافحة الإرهاب، وسيناريو تحرير الأطقم والرهائن.انطلاق مناورات عسكرية سعودية أمريكية لرفع الجاهزية العملياتية... صور
وتقام مناورة "الموج الأحمر 8" في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي وتكامل الجهود الأمنية بين الدول المشاركة.
