السعودية تختتم مناورات "الموج الأحمر 8" لحماية الممرات البحرية.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/السعودية-تختتم-مناورات-الموج-الأحمر-8-لحماية-الممرات-البحرية-فيديو-1107116783.html
السعودية تختتم مناورات "الموج الأحمر 8" لحماية الممرات البحرية.. فيديو
السعودية تختتم مناورات "الموج الأحمر 8" لحماية الممرات البحرية.. فيديو
سبوتنيك عربي
اختتمت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مناورات "الموج الأحمر 8" البحرية المشتركة، الهادفة إلى حماية الممرات البحرية. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T17:13+0000
2025-11-14T17:13+0000
العالم
السعودية
تمرين عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107117705_0:0:1296:730_1920x0_80_0_0_f219b067047723da1bc7ed2687838916.jpg
استضافت القوات البحرية الملكية السعودية هذه المناورة، وشاركت فيها قوات برية وجوية، وحرس حدود، ووحدات بحرية من دول مجاورة مطلة على البحر الأحمر، مثل الأردن ومصر وجيبوتي والسودان واليمن. كما شارك مراقبون من باكستان وموريتانيا لمشاهدة هذه الجهود المشتركة.تضمنت المناورة مجموعة واسعة من العمليات البحرية، شملت الحرب السطحية وتحت السطحية، والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، ومواجهة زوارق الهجوم السريع. وركزت على حماية الممرات الملاحية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهريب والإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية. ولاختبار القدرات، تضمنت المناورة تدريبات واقعية بالذخيرة الحية شاركت فيها عدة سفن بحرية.أوضح قائد الأسطول الغربي وقائد التمرين، اللواء الركن بحري منصور الجعيد، أن تمرين "الموج الأحمر 8" يُوحّد الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر، وحماية المسارات البحرية الاستراتيجية، وضمان حرية الملاحة وخطوط الإمداد العالمية، وحماية أمن الطاقة والتجارة الدولية.وأكد مدير التمرين، العميد الركن عبد الله العنزي، أن هذا التمرين يعد استمرارا لسلسلة تمرينات "الموج الأحمر" التي بدأت عام 2019. وأشار إلى أن التمرين تضمن تنفيذ سيناريوهات وتمارين ميدانية متنوعة، أبرزها حرب المدن، وعمليات الدوريات والمداهمات والكمائن، وعمليات مكافحة الإرهاب، وسيناريو تحرير الأطقم والرهائن.انطلاق مناورات عسكرية سعودية أمريكية لرفع الجاهزية العملياتية... صور
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107117705_110:0:1153:782_1920x0_80_0_0_06f14842439fa569d20ec8e757aa5f6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, السعودية, تمرين عسكري
العالم, السعودية, تمرين عسكري

السعودية تختتم مناورات "الموج الأحمر 8" لحماية الممرات البحرية.. فيديو

17:13 GMT 14.11.2025
© /xمناورات بحرية سعودية
مناورات بحرية سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© /x
تابعنا عبر
اختتمت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مناورات "الموج الأحمر 8" البحرية المشتركة، الهادفة إلى حماية الممرات البحرية.
استضافت القوات البحرية الملكية السعودية هذه المناورة، وشاركت فيها قوات برية وجوية، وحرس حدود، ووحدات بحرية من دول مجاورة مطلة على البحر الأحمر، مثل الأردن ومصر وجيبوتي والسودان واليمن. كما شارك مراقبون من باكستان وموريتانيا لمشاهدة هذه الجهود المشتركة.
تضمنت المناورة مجموعة واسعة من العمليات البحرية، شملت الحرب السطحية وتحت السطحية، والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، ومواجهة زوارق الهجوم السريع. وركزت على حماية الممرات الملاحية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهريب والإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية. ولاختبار القدرات، تضمنت المناورة تدريبات واقعية بالذخيرة الحية شاركت فيها عدة سفن بحرية.
وتقام مناورة "الموج الأحمر 8" في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، بهدف تعزيز التعاون الدفاعي وتكامل الجهود الأمنية بين الدول المشاركة.
أوضح قائد الأسطول الغربي وقائد التمرين، اللواء الركن بحري منصور الجعيد، أن تمرين "الموج الأحمر 8" يُوحّد الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر، وحماية المسارات البحرية الاستراتيجية، وضمان حرية الملاحة وخطوط الإمداد العالمية، وحماية أمن الطاقة والتجارة الدولية.
وأكد مدير التمرين، العميد الركن عبد الله العنزي، أن هذا التمرين يعد استمرارا لسلسلة تمرينات "الموج الأحمر" التي بدأت عام 2019. وأشار إلى أن التمرين تضمن تنفيذ سيناريوهات وتمارين ميدانية متنوعة، أبرزها حرب المدن، وعمليات الدوريات والمداهمات والكمائن، وعمليات مكافحة الإرهاب، وسيناريو تحرير الأطقم والرهائن.
انطلاق مناورات عسكرية سعودية أمريكية لرفع الجاهزية العملياتية... صور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала