عربي
أمساليوم
بث مباشر
انطلاق مناورات عسكرية سعودية أمريكية لرفع الجاهزية العملياتية... صور

12:01 GMT 06.11.2025
الجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية
الجيش السعودي على الحدود السعودية اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبر
انطلقت مناورات التمرين المختلط "كوينسي-1"، بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأمريكية في قاعدة فورت إيروين العسكرية.
ونشرت وزارة الدفاع السعودية، مساء الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن المناورات العسكرية تعزز الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة في بيئات قتالية مختلفة.
وأوضحت أن المناورات انطلقت في قاعدة فورت إيروين العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، دون تحديد مدتها وعدد المشاركين فيها.
مناورات عسكرية بين إيران وسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
السعودية تستضيف مناورات "رماح النصر 2025" المتعددة الجنسيات
25 يناير, 07:14 GMT
ويشار إلى أن قاعدة فورت إيروين العسكرية الأمريكية العملاقة تبلغ مساحتها نحو 1200 ميل مربع في قلب صحراء موغاف بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا.
وكانت مقاتلات سعودية قد شاركت في مناورات تمرين "العلم الأحمر 2025"، في قاعدة "نلس" الجوية الأمريكية بمشاركة عدة دول، وذلك في شهر مارس/آذار الماضي.

وكان الهدف من المشاركة السعودية يتعلق برفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية وتنسيق الجهود لتحقيق المواءمة العملياتية لتنفيذ عمليات مشتركة.
وفي السياق نفسه، أجرت القوات البحرية السعودية التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" مع نظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، في الرابع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز الجاهزية القتالية للمشاركين.
وجاء في بيان الدفاع السعودية على منصة "إكس": انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق-4" بين القوات البحرية ممثلة بوحدات من الأسطول الشرقي، ونظيرتها من القوات البحرية لجمهورية الصين الشعبية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في الجبيل".
وتابع البيان: "يهدف التمرين إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وتعزيز الجاهزية القتالية للمشاركين، إضافة إلى تطوير القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب البحري، والقرصنة البحرية، وإزالة الألغام البحرية، والتعامل مع الطائرات المسيرة التكتيكية".
