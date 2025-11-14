https://sarabic.ae/20251114/القيادة-المركزية-الأمريكية-تنشر-مشاهد-لإزالة-أنقاض-طريق-رئيسي-في-غزة-لـتعزيز-توصيل-المساعدات-1107107359.html

القيادة المركزية الأمريكية تنشر مشاهد لإزالة أنقاض طريق رئيسي في غزة لـ"تعزيز توصيل المساعدات"

القيادة المركزية الأمريكية تنشر مشاهد لإزالة أنقاض طريق رئيسي في غزة لـ"تعزيز توصيل المساعدات"

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن "مركز التنسيق المدني - العسكري عمل بالتعاون مع منظمة دولية على إزالة الأنقاض من طريق رئيسي حيوي... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-14T11:20+0000

2025-11-14T11:20+0000

2025-11-14T11:20+0000

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628644_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6a7546bd16cc08f0d04dcef6efe55019.jpg

وأظهر مقطع فيديو نشرته القيادة، علقت عليه بالقول: "عمليات التطهير على طريق صلاح الدين، على طول طريق لوجستي رئيسي من الشمال إلى الجنوب في غزة".وأوضحت القيادة، في بيان لها، أن "أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية تنسق جهودها ضمن مركز التنسيق المدني - العسكري لضمان توصيل وتوزيع السلع التجارية والمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "الشركاء الدوليين سلّموا، خلال الأسبوع الماضي، نحو 800 شاحنة مساعدات يوميًا، بزيادة عن المتوسط الأسبوعي السابق البالغ 600 شاحنة يوميا"، مؤكدة أن "التوصيل الفوري للمساعدات الإنسانية يعد أمرًا حاسمًا لاستقرار غزة ودعم الجهود الرامية نحو السلام".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت الشهر الماضي، عن "المضي قدما في إنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري في قطاع غزة، لتنسيق الجهود ودعم الاستقرار بالقطاع بعد انتهاء الصراع".وقال قائد القيادة الأدميرال براد كوبر، في بيان نشر عبر "إكس": "عدت للتو من زيارة داخل غزة، لأؤكد أن إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

https://sarabic.ae/20251104/القيادة-المركزية-الأمريكية-ممثلو-نحو-40-دولة-ومنظمة-يخططون-لتدفق-المساعدات-ودعم-استقرار-غزة-1106736181.html

https://sarabic.ae/20251011/القيادة-المركزية-الأمريكية-البدء-بإنشاء-مركز-تنسيق-مدني--عسكري-في-قطاع-غزة-لدعم-الاستقرار-1105877097.html

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن