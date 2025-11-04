عربي
القيادة المركزية الأمريكية: ممثلو نحو 40 دولة ومنظمة يخططون لتدفق المساعدات ودعم استقرار غزة
القيادة المركزية الأمريكية: ممثلو نحو 40 دولة ومنظمة يخططون لتدفق المساعدات ودعم استقرار غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية أصبحت ممثلة في مركز التنسيق المدني العسكري، الذي تقوده أمريكا داخل إسرائيل، منذ... 04.11.2025
وأضافت القيادة في بيان لها، أن "ممثلي هذه الدول يعملون ويخططون معا لتسهيل تدفق السلع التجارية والمساعدات من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم استقرار غزة، والإسهام في تحقيق تقدم نحو السلام الدائم".وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، عن المضي قدما في إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في قطاع غزة لتنسيق الجهود ودعم الاستقرار بالقطاع بعد انتهاء الصراع.وقال قائد القيادة، الأدميرال براد كوبر، في بيان نشر عبر "إكس": "عدت للتو من زيارة داخل غزة لأؤكد أن إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع".وأضاف كوبر أن "العسكريين الأمريكيين يستجيبون لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط وفق توجيهات القيادة"، مشيرًا إلى أن هذا الجهد سيتم دون وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية أصبحت ممثلة في مركز التنسيق المدني العسكري، الذي تقوده أمريكا داخل إسرائيل، منذ افتتاحه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت القيادة في بيان لها، أن "ممثلي هذه الدول يعملون ويخططون معا لتسهيل تدفق السلع التجارية والمساعدات من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم استقرار غزة، والإسهام في تحقيق تقدم نحو السلام الدائم".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، عن المضي قدما في إنشاء مركز تنسيق مدني-عسكري في قطاع غزة لتنسيق الجهود ودعم الاستقرار بالقطاع بعد انتهاء الصراع.
وقال قائد القيادة، الأدميرال براد كوبر، في بيان نشر عبر "إكس": "عدت للتو من زيارة داخل غزة لأؤكد أن إنشاء مركز التنسيق المدني-العسكري سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع".
وأضاف كوبر أن "العسكريين الأمريكيين يستجيبون لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط وفق توجيهات القيادة"، مشيرًا إلى أن هذا الجهد سيتم دون وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
