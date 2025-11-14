تصويت... برأيك هل تقدم إسرائيل تنازلات لصالح تطبيع العلاقات مع دمشق بعد تقارير عن ضغوط أمريكية؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تصويت... برأيك هل تقدم إسرائيل تنازلات لصالح تطبيع العلاقات مع دمشق بعد تقارير عن ضغوط أمريكية؟
سبوتنيك عربي
بعد زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتصدر الحديث عن شكل العلاقات المستقبلية بين... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
تصويت... برأيك هل تقدم إسرائيل تنازلات لصالح تطبيع العلاقات مع دمشق بعد تقارير عن ضغوط أمريكية?

الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Photo / IDFSpokespersonArabic
تابعنا عبر
بعد زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتصدر الحديث عن شكل العلاقات المستقبلية بين إسرائيل ودمشق، واجهة الأخبار والتحليلات، خاصة في ظل تداول تقارير تتحدث عن ضغوط أمريكية لدفع مسار تهدئة للتوتر بين تل أبيب ودمشق، ضمن سياق رؤية أوسع لإعادة ترتيب الأمن الإقليمي.
المتابعون للشأن الإقليمي، يرون أن أي تقارب محتمل بين تل أبيب ودمشق لن يكون خطوة سهلة، خصوصًا بعد أن ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكمه على الشرع بالتطورات الميدانية، متسائلا: "هل تصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل يقضي على الجهاديين في جيشه؟ هل يتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان؟"، مستدركا: "إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا وتم توفير الحماية الدائمة للدروز هناك، فيمكننا المضي قدما"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
في ظل تعقيد الملفات الأمنية، خاصة في الجنوب السوري، ووجود أطراف إقليمية مؤثرة على الساحة، يعيد الحديث عن ضغوط أمريكية، طرح فرضية وجود حسابات جديدة قد تدفع إسرائيل إلى التفكير في خيارات كانت مستبعدة سابقا، خاصة إذا ارتبط ذلك بمكاسب استراتيجية أوسع، ما يفتح الشهية للتساؤل، ما إذا كانت إسرائيل مستعدة فعلا لتقديم أي شكل من أشكال التنازلات، سواء كانت سياسية أو أمنية، بهدف تطبيع العلاقات مع دمشق.
برأيك هل تقدم إسرائيل تنازلات لصالح تطبيع العلاقات مع دمشق بعد تقارير عن ضغوط أمريكية؟
عدد الأصوات8
رئيس الوزراء الإسرائيلي: حكمي على الشرع مرتبط بالتطورات على الأرض
إعلام إسرائيلي: قلق في إسرائيل من "خسارة جبل الشيخ" بعد لقاء ترامب والشرع
