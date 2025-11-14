https://sarabic.ae/20251114/تصويت-برأيك-هل-تقدم-إسرائيل-تنازلات-لصالح-تطبيع-العلاقات-مع-دمشق-بعد-تقارير-عن-ضغوط-أمريكية-1107110136.html
تصويت... برأيك هل تقدم إسرائيل تنازلات لصالح تطبيع العلاقات مع دمشق بعد تقارير عن ضغوط أمريكية؟
تصويت... برأيك هل تقدم إسرائيل تنازلات لصالح تطبيع العلاقات مع دمشق بعد تقارير عن ضغوط أمريكية؟
بعد زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتصدر الحديث عن شكل العلاقات المستقبلية بين
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
تطبيع العلاقات
استطلاعات الرأي
برأيك هل تقدم إسرائيل تنازلات لصالح تطبيع العلاقات مع دمشق بعد تقارير عن ضغوط أمريكية؟
بعد زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتصدر الحديث عن شكل العلاقات المستقبلية بين إسرائيل ودمشق، واجهة الأخبار والتحليلات، خاصة في ظل تداول تقارير تتحدث عن ضغوط أمريكية لدفع مسار تهدئة للتوتر بين تل أبيب ودمشق، ضمن سياق رؤية أوسع لإعادة ترتيب الأمن الإقليمي.
المتابعون للشأن الإقليمي، يرون أن أي تقارب محتمل بين تل أبيب ودمشق لن يكون خطوة سهلة، خصوصًا بعد أن ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكمه على الشرع بالتطورات الميدانية، متسائلا: "هل تصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل يقضي على الجهاديين في جيشه؟ هل يتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان؟"، مستدركا: "إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا وتم توفير الحماية الدائمة للدروز هناك، فيمكننا المضي قدما"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
في ظل تعقيد الملفات الأمنية، خاصة في الجنوب السوري، ووجود أطراف إقليمية مؤثرة على الساحة، يعيد الحديث عن ضغوط أمريكية، طرح فرضية وجود حسابات جديدة قد تدفع إسرائيل إلى التفكير في خيارات كانت مستبعدة سابقا، خاصة إذا ارتبط ذلك بمكاسب استراتيجية أوسع، ما يفتح الشهية للتساؤل، ما إذا كانت إسرائيل مستعدة فعلا لتقديم أي شكل من أشكال التنازلات، سواء كانت سياسية أو أمنية، بهدف تطبيع العلاقات مع دمشق.
برأيك هل تقدم إسرائيل تنازلات لصالح تطبيع العلاقات مع دمشق بعد تقارير عن ضغوط أمريكية؟