https://sarabic.ae/20251113/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-حكمي-على-الشرع-مرتبط-بالتطورات-على-الأرض--1107085987.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي: حكمي على الشرع مرتبط بالتطورات على الأرض

رئيس الوزراء الإسرائيلي: حكمي على الشرع مرتبط بالتطورات على الأرض

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حكمه على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يعتمد على التطورات الميدانية. 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T16:18+0000

2025-11-13T16:18+0000

2025-11-13T16:18+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg

وتساءل نتنياهو: "هل تصبح سوريا دولة مسالمة؟ هل يقضي على الجهاديين في جيشه؟ هل يتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان؟"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأردف قائلا: "الدروز السوريون تعرضوا للتعذيب والذبح، بشكل يكاد يكون سيئاً كما حدث في السابع من أكتوبر 2023"، على حد زعمه. وفيما يتعلق بمستقبل غزة، أكد نتنياهو أن "إسرائيل لن تسند أمنها إلى أي جهة خارجية، سواء في غزة أو أي جبهة أخرى".وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد توغلت، أمس الأربعاء، في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، جنوب غربي سوريا.وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في القرية وأقامت حاجزا عسكريا، ومنعت الأهالي من المرور".وقال إن "إسرائيل احتلت الجولان بحجة حماية نفسها، واليوم تفرض شروطًا في جنوب سوريا بحجة حماية الجولان. وبعد سنوات، ربما ستحتل وسط سوريا بحجة حماية الجنوب، وبهذا المنطق قد تصل إلى ميونيخ في النهاية".وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا". وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.

https://sarabic.ae/20250924/نتنياهو-المفاوضات-مع-سوريا-مستمرة-وفق-شروط-محددة-1105227899.html

https://sarabic.ae/20250921/نتنياهو-هناك-تقدم-بالمحادثات-مع-سوريا-لكن-الأمر-ما-زال-بعيد-المنال--عاجل-1105096722.html

https://sarabic.ae/20250828/نتنياهو-نجري-اتصالات-لجعل-جنوبي-سوريا-منطقة-منزوعة-السلاح-1104246440.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم