رامابوسا: جنوب أفريقيا ستسلم رئاسة مجموعة العشرين إلى كرسي أمريكا الفارغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/رامابوسا-جنوب-أفريقيا-ستسلم-رئاسة-مجموعة-العشرين-إلى-كرسي-أمريكا-الفارغ-1107120144.html
رامابوسا: جنوب أفريقيا ستسلم رئاسة مجموعة العشرين إلى كرسي أمريكا الفارغ
رامابوسا: جنوب أفريقيا ستسلم رئاسة مجموعة العشرين إلى كرسي أمريكا الفارغ
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسلم رئاسة مجموعة العشرين بشكل رمزي إلى "كرسي فارغ" في ظل غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T19:52+0000
2025-11-14T19:52+0000
العالم
جنوب أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة العشرين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_1e83aa28f23a725135321d2d92c860b5.jpg
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنوب أفريقيا بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تقارير تم تكذيبها على نطاق واسع حول "قتل" البيض في جنوب أفريقيا وطردهم من أراضيهم.وأضاف ترامب أن قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة هذا العام سيركز إلى حد كبير على "الأفريكانرز"، وهم في الأساس من أحفاد المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب أفريقيا.ويشعر المسؤولون في جنوب أفريقيا بسخط متزايد من مزاعم ترامب بأن "الأفريكانرز" يتعرضون للتطهير العرقي، وينكرون أن أحدا يواجه التمييز على أساس العرق في البلد ذي الأغلبية السوداء.وتابع: "قد تكون هناك وجهة نظر مفادها أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل مع الولايات المتحدة. (ولكن) في بعض الأحيان يتعين عليك التحدث إلى أشخاص قد لا يكونون ودودين للغاية... لتعزيز مصالح شعبك".رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"
https://sarabic.ae/20250609/الرئيس-البرازيلي-بريكس-ومجموعة-العشرين-تتصدران-المشهد-العالمي-1101502626.html
جنوب أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9fba9e76423c9d33a76fe887c920cf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة العشرين
العالم, جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة العشرين

رامابوسا: جنوب أفريقيا ستسلم رئاسة مجموعة العشرين إلى كرسي أمريكا الفارغ

19:52 GMT 14.11.2025
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Sumaya Hisham
تابعنا عبر
قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسلم رئاسة مجموعة العشرين بشكل رمزي إلى "كرسي فارغ" في ظل غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن القمة الأسبوع بعد المقبل، ولكنه أكد ضرورة إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنوب أفريقيا بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تقارير تم تكذيبها على نطاق واسع حول "قتل" البيض في جنوب أفريقيا وطردهم من أراضيهم.
وأضاف ترامب أن قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة هذا العام سيركز إلى حد كبير على "الأفريكانرز"، وهم في الأساس من أحفاد المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب أفريقيا.

وقال رامابوسا ردا على أسئلة الصحفيين في سويتو، حيث كان يشرف على تحضيرات مرتبطة بالقمة: "قلت في الماضي، لا أريد أن أسلم (رئاسة مجموعة العشرين) إلى كرسي فارغ، لكن الكرسي الفارغ سيكون هناك، على الأرجح سأسلم رمزيا إلى ذلك الكرسي الفارغ ثم أتحدث إلى الرئيس ترامب".

قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
الرئيس البرازيلي: "بريكس" ومجموعة "العشرين" تتصدران المشهد العالمي
9 يونيو, 20:52 GMT
ويشعر المسؤولون في جنوب أفريقيا بسخط متزايد من مزاعم ترامب بأن "الأفريكانرز" يتعرضون للتطهير العرقي، وينكرون أن أحدا يواجه التمييز على أساس العرق في البلد ذي الأغلبية السوداء.
وأضاف رامابوسا أن أولويته هي الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع أحد أكبر الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا، وقال "نحن نصدر منتجات إلى ذلك البلد لا ينتهي بها المطاف في البيت الأبيض، بل في أيدي المستهلكين في الولايات المتحدة".
وتابع: "قد تكون هناك وجهة نظر مفادها أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل مع الولايات المتحدة. (ولكن) في بعض الأحيان يتعين عليك التحدث إلى أشخاص قد لا يكونون ودودين للغاية... لتعزيز مصالح شعبك".
رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала