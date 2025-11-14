https://sarabic.ae/20251114/رامابوسا-جنوب-أفريقيا-ستسلم-رئاسة-مجموعة-العشرين-إلى-كرسي-أمريكا-الفارغ-1107120144.html
رامابوسا: جنوب أفريقيا ستسلم رئاسة مجموعة العشرين إلى كرسي أمريكا الفارغ
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسلم رئاسة مجموعة العشرين بشكل رمزي إلى "كرسي فارغ" في ظل غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن...
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنوب أفريقيا بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تقارير تم تكذيبها على نطاق واسع حول "قتل" البيض في جنوب أفريقيا وطردهم من أراضيهم.وأضاف ترامب أن قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة هذا العام سيركز إلى حد كبير على "الأفريكانرز"، وهم في الأساس من أحفاد المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب أفريقيا.ويشعر المسؤولون في جنوب أفريقيا بسخط متزايد من مزاعم ترامب بأن "الأفريكانرز" يتعرضون للتطهير العرقي، وينكرون أن أحدا يواجه التمييز على أساس العرق في البلد ذي الأغلبية السوداء.وتابع: "قد تكون هناك وجهة نظر مفادها أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل مع الولايات المتحدة. (ولكن) في بعض الأحيان يتعين عليك التحدث إلى أشخاص قد لا يكونون ودودين للغاية... لتعزيز مصالح شعبك".رئيس جنوب أفريقيا ينتقد مقاطعة ترامب لقمة العشرين: "خسارة لأمريكا"
قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسلم رئاسة مجموعة العشرين بشكل رمزي إلى "كرسي فارغ" في ظل غياب الولايات المتحدة الأمريكية عن القمة الأسبوع بعد المقبل، ولكنه أكد ضرورة إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنوب أفريقيا بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تقارير تم تكذيبها على نطاق واسع حول "قتل" البيض في جنوب أفريقيا وطردهم من أراضيهم.
وأضاف ترامب أن قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة هذا العام سيركز إلى حد كبير على "الأفريكانرز"، وهم في الأساس من أحفاد المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب أفريقيا.
وقال رامابوسا ردا على أسئلة الصحفيين في سويتو، حيث كان يشرف على تحضيرات مرتبطة بالقمة: "قلت في الماضي، لا أريد أن أسلم (رئاسة مجموعة العشرين) إلى كرسي فارغ، لكن الكرسي الفارغ سيكون هناك، على الأرجح سأسلم رمزيا إلى ذلك الكرسي الفارغ ثم أتحدث إلى الرئيس ترامب".
ويشعر المسؤولون في جنوب أفريقيا بسخط متزايد من مزاعم ترامب بأن "الأفريكانرز" يتعرضون للتطهير العرقي، وينكرون أن أحدا يواجه التمييز على أساس العرق في البلد ذي الأغلبية السوداء.
وأضاف رامابوسا أن أولويته هي الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع أحد أكبر الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا، وقال "نحن نصدر منتجات إلى ذلك البلد لا ينتهي بها المطاف في البيت الأبيض، بل في أيدي المستهلكين في الولايات المتحدة".
وتابع: "قد تكون هناك وجهة نظر مفادها أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل مع الولايات المتحدة. (ولكن) في بعض الأحيان يتعين عليك التحدث إلى أشخاص قد لا يكونون ودودين للغاية... لتعزيز مصالح شعبك".