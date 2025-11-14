https://sarabic.ae/20251114/عضو-بالشورى-العماني-لـسبوتنيك-التعاون-مع-موسكو-يعزز-العلاقات-الثنائية-والإقليمية-1107112560.html

عضو بالشورى العماني لـ"سبوتنيك": التعاون مع موسكو يعزز العلاقات الثنائية والإقليمية

قال عضو مجلس الشورى العماني، النائب أحمد بن سعيد البلوشي، اليوم الجمعة، إن زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى سلطنة عمان، تحمل دلالات سياسية... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

حوارات

حصري

روسيا

سلطنة عمان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107112393_0:0:1209:680_1920x0_80_0_0_3743762ee4424667afafa52dc5bfad6b.jpg

وأضاف البلوشي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة ويتوقع أن تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون المتوازن والمصلحي، الذي يخدم استقرار المنطقة ويعزز مكانة سلطنة عمان الدولية.وتحدث البلوشي عن أهمية الرسالة التي نقلها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، وهي رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه... وإلى نص الحوار.بداية، بشأن انعكاسات تعزيز العلاقات العُمانية – الروسية على المنطقة.. كيف ترى هذا المسار؟تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية يمثل توازنا دبلوماسيا محسوبا في ظل التحولات العالمية نحو تعدد الأقطاب، وأذكر أنه منذ عقود تتبع السلطنة سياسة الحياد الإيجابي والوساطة الهادئة، وفتح قنوات تواصل مع جميع القوى الدولية دون الانحياز لأي محور.بالإضافة إلى المساهمة في استقرار المنطقة من خلال دبلوماسية الوساطة التي تنتهجها السلطنة في الملفات الإقليمية الساخنة (اليمن، مضيق هرمز، أمن الطاقة).برأيك ما فرص التعاون العسكري والأمني بين البلدين؟روسيا تعد من أكبر مصدّري السلاح والتقنيات الدفاعية في العالم، وقد تبدي استعدادا لتطوير التعاون مع السلطنة في مجالات متعددة، منها:ومع ذلك، من المتوقع أن تبقي السلطنة هذا التعاون في إطار التوازن وعدم الدخول في تحالفات عسكرية، قد تفسر بأنها اصطفاف، حفاظا على نهج الحياد العماني، بل سيكون التعاون على الأرجح تعاونا تقنيا ولوجستيا وتدريبيا وليس تحالفيا.وكيف تقيمون وتيرة تطوير التعاون بين موسكو ومسقط؟العلاقات بين البلدين شهدت تطورا تدريجيا وهادئا في السنوات الأخيرة، وتميزت بـالتقارب في المواقف السياسية في المحافل الدولية، خصوصا تجاه قضايا الشرق الأوسط، وكذلك زيارات رسمية متبادلة على مستوى الوزراء والمستشارين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والعلمية، خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم، إلا أن الوتيرة ما زالت بطيئة نسبيا مقارنة بالعلاقات الروسية مع بعض الدول الخليجية الأخرى، ما يجعل الزيارة الأخيرة فرصة لإعادة تنشيط هذا المسار.ما هي المجالات ذات الأولوية لتطوير التعاون بين البلدين؟في المرحلة الحالية، يمكن تحديد أبرز المجالات التي تشكّل نقاط التقاء مصالح بين عمان وروسيا، وتشمل:الطاقة:يمكن القول أن التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، قد يكون أحد المجالات الهامة، بالإضافة إلى ذلك تبرز أهمية تبادل الخبرات في إدارة الأسواق العالمية عبر "أوبك بلس"، وهي جوانب ذات انعكاسات إيجابية ثنائية وإقليمية ودولية.الأمن البحري:ربما يكون مسار تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري يسهم في ضمان أمن الممرات المائية الدولية في بحر العرب ومضيق هرمز، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم.أما بشأن مجال الاقتصاد والاستثمار، فيمكن أن يستهدف جذب استثمارات روسية في الموانئ العمانية (الدقم وصحار)، لما بها من فرص هامة وكبيرة، فضلا عن التعاون في الصناعات الثقيلة والتعدين والزراعة، وهي قطاعات واعدة في السلطنة ويمكن الاستفادة من التعاون الثنائي بين البلدين بشكل كبير في هذه القطاعات.التعليم والتقنية:يعد قطاع التعليم والتقنية من القطاعات الهامة بشأن التعاون الثنائي، وتبادل الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والهندسة والطاقة النووية السلمية، بما يعزز التواصل والاستفادة المتبادلة.السياحة:أيضا إلى جانب القطاعات الأخرى نرى أن قطاع السياحة الذي يستهدف استقطاب السوق السياحي الروسي وتعزيز الرحلات المباشرة بين موسكو ومسقط وصلالة يمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل توافد أعداد هامة من روسيا على السلطنة خلال السنوات الأخيرة.إذا كيف ترى انعكاسات زيارة شويغو للسطنة والأهداف المترتبة عليها؟بكل تأكيد الزيارة تحمل دلالات سياسية عميقة، وتظهر اهتمام روسيا بتقوية روابطها مع دولة تمثل صوت الاعتدال والحكمة في الخليج، ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون المتوازن والمصلحي، الذي يخدم استقرار المنطقة ويعزز مكانة سلطنة عمان الدولية.وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال، يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا.كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العمانيين في مسقط، وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.

سلطنة عمان

