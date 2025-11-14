عضو بالشورى العماني لـ"سبوتنيك": التعاون مع موسكو يعزز العلاقات الثنائية والإقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/عضو-بالشورى-العماني-لـسبوتنيك-التعاون-مع-موسكو-يعزز-العلاقات-الثنائية-والإقليمية-1107112560.html
عضو بالشورى العماني لـ"سبوتنيك": التعاون مع موسكو يعزز العلاقات الثنائية والإقليمية
عضو بالشورى العماني لـ"سبوتنيك": التعاون مع موسكو يعزز العلاقات الثنائية والإقليمية
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس الشورى العماني، النائب أحمد بن سعيد البلوشي، اليوم الجمعة، إن زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى سلطنة عمان، تحمل دلالات سياسية... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T14:29+0000
2025-11-14T14:29+0000
حوارات
حصري
روسيا
سلطنة عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107112393_0:0:1209:680_1920x0_80_0_0_3743762ee4424667afafa52dc5bfad6b.jpg
وأضاف البلوشي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة ويتوقع أن تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون المتوازن والمصلحي، الذي يخدم استقرار المنطقة ويعزز مكانة سلطنة عمان الدولية.وتحدث البلوشي عن أهمية الرسالة التي نقلها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، وهي رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه... وإلى نص الحوار.بداية، بشأن انعكاسات تعزيز العلاقات العُمانية – الروسية على المنطقة.. كيف ترى هذا المسار؟تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية يمثل توازنا دبلوماسيا محسوبا في ظل التحولات العالمية نحو تعدد الأقطاب، وأذكر أنه منذ عقود تتبع السلطنة سياسة الحياد الإيجابي والوساطة الهادئة، وفتح قنوات تواصل مع جميع القوى الدولية دون الانحياز لأي محور.بالإضافة إلى المساهمة في استقرار المنطقة من خلال دبلوماسية الوساطة التي تنتهجها السلطنة في الملفات الإقليمية الساخنة (اليمن، مضيق هرمز، أمن الطاقة).برأيك ما فرص التعاون العسكري والأمني بين البلدين؟روسيا تعد من أكبر مصدّري السلاح والتقنيات الدفاعية في العالم، وقد تبدي استعدادا لتطوير التعاون مع السلطنة في مجالات متعددة، منها:ومع ذلك، من المتوقع أن تبقي السلطنة هذا التعاون في إطار التوازن وعدم الدخول في تحالفات عسكرية، قد تفسر بأنها اصطفاف، حفاظا على نهج الحياد العماني، بل سيكون التعاون على الأرجح تعاونا تقنيا ولوجستيا وتدريبيا وليس تحالفيا.وكيف تقيمون وتيرة تطوير التعاون بين موسكو ومسقط؟العلاقات بين البلدين شهدت تطورا تدريجيا وهادئا في السنوات الأخيرة، وتميزت بـالتقارب في المواقف السياسية في المحافل الدولية، خصوصا تجاه قضايا الشرق الأوسط، وكذلك زيارات رسمية متبادلة على مستوى الوزراء والمستشارين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والعلمية، خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم، إلا أن الوتيرة ما زالت بطيئة نسبيا مقارنة بالعلاقات الروسية مع بعض الدول الخليجية الأخرى، ما يجعل الزيارة الأخيرة فرصة لإعادة تنشيط هذا المسار.ما هي المجالات ذات الأولوية لتطوير التعاون بين البلدين؟في المرحلة الحالية، يمكن تحديد أبرز المجالات التي تشكّل نقاط التقاء مصالح بين عمان وروسيا، وتشمل:الطاقة:يمكن القول أن التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، قد يكون أحد المجالات الهامة، بالإضافة إلى ذلك تبرز أهمية تبادل الخبرات في إدارة الأسواق العالمية عبر "أوبك بلس"، وهي جوانب ذات انعكاسات إيجابية ثنائية وإقليمية ودولية.الأمن البحري:ربما يكون مسار تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري يسهم في ضمان أمن الممرات المائية الدولية في بحر العرب ومضيق هرمز، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم.أما بشأن مجال الاقتصاد والاستثمار، فيمكن أن يستهدف جذب استثمارات روسية في الموانئ العمانية (الدقم وصحار)، لما بها من فرص هامة وكبيرة، فضلا عن التعاون في الصناعات الثقيلة والتعدين والزراعة، وهي قطاعات واعدة في السلطنة ويمكن الاستفادة من التعاون الثنائي بين البلدين بشكل كبير في هذه القطاعات.التعليم والتقنية:يعد قطاع التعليم والتقنية من القطاعات الهامة بشأن التعاون الثنائي، وتبادل الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والهندسة والطاقة النووية السلمية، بما يعزز التواصل والاستفادة المتبادلة.السياحة:أيضا إلى جانب القطاعات الأخرى نرى أن قطاع السياحة الذي يستهدف استقطاب السوق السياحي الروسي وتعزيز الرحلات المباشرة بين موسكو ومسقط وصلالة يمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل توافد أعداد هامة من روسيا على السلطنة خلال السنوات الأخيرة.إذا كيف ترى انعكاسات زيارة شويغو للسطنة والأهداف المترتبة عليها؟بكل تأكيد الزيارة تحمل دلالات سياسية عميقة، وتظهر اهتمام روسيا بتقوية روابطها مع دولة تمثل صوت الاعتدال والحكمة في الخليج، ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون المتوازن والمصلحي، الذي يخدم استقرار المنطقة ويعزز مكانة سلطنة عمان الدولية.وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال، يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا.كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العمانيين في مسقط، وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.
https://sarabic.ae/20251113/السفير-العماني-في-القاهرة-لـسبوتنيك-زيارة-شويغو-للسلطنة-تعزز-العلاقات-مع-روسيا-1107091892.html
https://sarabic.ae/20251113/شويغو-ينقل-رسالة-شخصية-من-بوتين-إلى-سلطان-عمان--1107064983.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0e/1107112393_0:0:1209:908_1920x0_80_0_0_da350f821fd2cf72e913fcc8e815e1e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حوارات, حصري, روسيا, سلطنة عمان
حوارات, حصري, روسيا, سلطنة عمان

عضو بالشورى العماني لـ"سبوتنيك": التعاون مع موسكو يعزز العلاقات الثنائية والإقليمية

14:29 GMT 14.11.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaعضو مجلس الشورى العماني النائب أحمد بن سعيد البلوشي
عضو مجلس الشورى العماني النائب أحمد بن سعيد البلوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال عضو مجلس الشورى العماني، النائب أحمد بن سعيد البلوشي، اليوم الجمعة، إن زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى سلطنة عمان، تحمل دلالات سياسية عميقة، وتظهر اهتمام روسيا بتقوية روابطها مع دولة "تمثل صوت الاعتدال والحكمة في الخليج".
وأضاف البلوشي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة ويتوقع أن تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون المتوازن والمصلحي، الذي يخدم استقرار المنطقة ويعزز مكانة سلطنة عمان الدولية.
وتحدث البلوشي عن أهمية الرسالة التي نقلها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، وهي رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه... وإلى نص الحوار.
بداية، بشأن انعكاسات تعزيز العلاقات العُمانية – الروسية على المنطقة.. كيف ترى هذا المسار؟
تعزيز العلاقات بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية يمثل توازنا دبلوماسيا محسوبا في ظل التحولات العالمية نحو تعدد الأقطاب، وأذكر أنه منذ عقود تتبع السلطنة سياسة الحياد الإيجابي والوساطة الهادئة، وفتح قنوات تواصل مع جميع القوى الدولية دون الانحياز لأي محور.
كما يمكن القول إن تطور العلاقة مع موسكو يضيف عمقا استراتيجيا جديدا للسياسة الخارجية العمانية، خصوصا في، تنويع الشراكات السياسية والأمنية بعيدا عن الارتباط الحصري بالغرب، وتعزيز مكانة عمان كـ"دولة توازن" في الخليج، قادرة على الحوار مع جميع القوى، بما فيها روسيا وإيران والغرب.
بالإضافة إلى المساهمة في استقرار المنطقة من خلال دبلوماسية الوساطة التي تنتهجها السلطنة في الملفات الإقليمية الساخنة (اليمن، مضيق هرمز، أمن الطاقة).
سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبد الله بن ناصر الرحبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
السفير العماني في القاهرة لـ"سبوتنيك": زيارة شويغو للسلطنة تعزز العلاقات مع روسيا
أمس, 20:30 GMT
برأيك ما فرص التعاون العسكري والأمني بين البلدين؟
روسيا تعد من أكبر مصدّري السلاح والتقنيات الدفاعية في العالم، وقد تبدي استعدادا لتطوير التعاون مع السلطنة في مجالات متعددة، منها:
نقل التكنولوجيا العسكرية وتدريب الكوادر.
تطوير المنظومات الدفاعية، خصوصا في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والرادارات.
التعاون في الأمن البحري لحماية الممرات الحيوية في بحر عُمان والمحيط الهندي.
ومع ذلك، من المتوقع أن تبقي السلطنة هذا التعاون في إطار التوازن وعدم الدخول في تحالفات عسكرية، قد تفسر بأنها اصطفاف، حفاظا على نهج الحياد العماني، بل سيكون التعاون على الأرجح تعاونا تقنيا ولوجستيا وتدريبيا وليس تحالفيا.
وكيف تقيمون وتيرة تطوير التعاون بين موسكو ومسقط؟
العلاقات بين البلدين شهدت تطورا تدريجيا وهادئا في السنوات الأخيرة، وتميزت بـالتقارب في المواقف السياسية في المحافل الدولية، خصوصا تجاه قضايا الشرق الأوسط، وكذلك زيارات رسمية متبادلة على مستوى الوزراء والمستشارين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والعلمية، خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم، إلا أن الوتيرة ما زالت بطيئة نسبيا مقارنة بالعلاقات الروسية مع بعض الدول الخليجية الأخرى، ما يجعل الزيارة الأخيرة فرصة لإعادة تنشيط هذا المسار.
ما هي المجالات ذات الأولوية لتطوير التعاون بين البلدين؟
في المرحلة الحالية، يمكن تحديد أبرز المجالات التي تشكّل نقاط التقاء مصالح بين عمان وروسيا، وتشمل:
الطاقة:
يمكن القول أن التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، قد يكون أحد المجالات الهامة، بالإضافة إلى ذلك تبرز أهمية تبادل الخبرات في إدارة الأسواق العالمية عبر "أوبك بلس"، وهي جوانب ذات انعكاسات إيجابية ثنائية وإقليمية ودولية.
الأمن البحري:
ربما يكون مسار تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري يسهم في ضمان أمن الممرات المائية الدولية في بحر العرب ومضيق هرمز، خاصة في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم.
أما بشأن مجال الاقتصاد والاستثمار، فيمكن أن يستهدف جذب استثمارات روسية في الموانئ العمانية (الدقم وصحار)، لما بها من فرص هامة وكبيرة، فضلا عن التعاون في الصناعات الثقيلة والتعدين والزراعة، وهي قطاعات واعدة في السلطنة ويمكن الاستفادة من التعاون الثنائي بين البلدين بشكل كبير في هذه القطاعات.
التعليم والتقنية:
يعد قطاع التعليم والتقنية من القطاعات الهامة بشأن التعاون الثنائي، وتبادل الطلاب والباحثين في مجالات العلوم والهندسة والطاقة النووية السلمية، بما يعزز التواصل والاستفادة المتبادلة.
السياحة:
أيضا إلى جانب القطاعات الأخرى نرى أن قطاع السياحة الذي يستهدف استقطاب السوق السياحي الروسي وتعزيز الرحلات المباشرة بين موسكو ومسقط وصلالة يمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل توافد أعداد هامة من روسيا على السلطنة خلال السنوات الأخيرة.
الرئيس فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
شويغو ينقل رسالة شخصية من بوتين إلى سلطان عمان
أمس, 08:24 GMT
إذا كيف ترى انعكاسات زيارة شويغو للسطنة والأهداف المترتبة عليها؟
بكل تأكيد الزيارة تحمل دلالات سياسية عميقة، وتظهر اهتمام روسيا بتقوية روابطها مع دولة تمثل صوت الاعتدال والحكمة في الخليج، ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من التعاون المتوازن والمصلحي، الذي يخدم استقرار المنطقة ويعزز مكانة سلطنة عمان الدولية.
ونقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لمجلس الأمن.
وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال، يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".
وأضاف شويغو: "نحن نقدر الثقة والطبيعة البناءة للحوار مع أصدقائنا العمانيين حول القضايا الملحة على الأجندة العالمية والإقليمية".
وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا.
كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العمانيين في مسقط، وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала