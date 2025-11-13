https://sarabic.ae/20251113/السفير-العماني-في-القاهرة-لـسبوتنيك-زيارة-شويغو-للسلطنة-تعزز-العلاقات-مع-روسيا-1107091892.html

السفير العماني في القاهرة لـ"سبوتنيك": زيارة شويغو للسلطنة تعزز العلاقات مع روسيا

السفير العماني في القاهرة لـ"سبوتنيك": زيارة شويغو للسلطنة تعزز العلاقات مع روسيا

سبوتنيك عربي

علق سفير سلطنة عمان في القاهرة، عبد الله الرحبي، اليوم الخميس، على زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى سلطنة عمان، ونقله رسالة شخصية من الرئيس... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-13T20:30+0000

2025-11-13T20:30+0000

2025-11-13T20:30+0000

حصري

سلطنة عمان

روسيا

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068910525_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_588c4d0686f876ea715672a6809b18ae.jpg

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن الزيارة "تعد تجسيدا لما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بتعزيز علاقات السلطنة مع مختلف الدول الصديقة، وفق نهجها الثابت القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء والاحترام المتبادل".وقال إن "سلطنة عمان، من خلال سياستها الخارجية المتزنة، تؤكد دائما على أهمية الحوار والتفاهم بين الدول، ودعمها لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وتابع: "كما تحرص السلطنة على تنمية علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يعزز المصالح المشتركة ويخدم مسيرة التنمية والسلام".ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد، إلى روسيا، في نيسان/ أبريل من العام الحالي".ونقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لمجلس الأمن.وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال، يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة، وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف شويغو: "نحن نقدّر الثقة والطبيعة البناءة للحوار مع أصدقائنا العمانيين حول القضايا الملحة على الأجندة العالمية والإقليمية".وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على "موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا".كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العُمانيين في مسقط، وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.

https://sarabic.ae/20251113/شويغو-ينقل-رسالة-شخصية-من-بوتين-إلى-سلطان-عمان--1107064983.html

https://sarabic.ae/20250422/موقف-طريف-بين-بوتين-وسلطان-عمان-في-الكرملين-فيديو-1099799229.html

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, سلطنة عمان, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن