السفير العماني في القاهرة لـ"سبوتنيك": زيارة شويغو للسلطنة تعزز العلاقات مع روسيا
السفير العماني في القاهرة لـ"سبوتنيك": زيارة شويغو للسلطنة تعزز العلاقات مع روسيا
علق سفير سلطنة عمان في القاهرة، عبد الله الرحبي، اليوم الخميس، على زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى سلطنة عمان، ونقله رسالة شخصية من الرئيس... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن الزيارة "تعد تجسيدا لما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بتعزيز علاقات السلطنة مع مختلف الدول الصديقة، وفق نهجها الثابت القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء والاحترام المتبادل".وقال إن "سلطنة عمان، من خلال سياستها الخارجية المتزنة، تؤكد دائما على أهمية الحوار والتفاهم بين الدول، ودعمها لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وتابع: "كما تحرص السلطنة على تنمية علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يعزز المصالح المشتركة ويخدم مسيرة التنمية والسلام".ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد، إلى روسيا، في نيسان/ أبريل من العام الحالي".ونقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لمجلس الأمن.وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال، يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة، وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف شويغو: "نحن نقدّر الثقة والطبيعة البناءة للحوار مع أصدقائنا العمانيين حول القضايا الملحة على الأجندة العالمية والإقليمية".وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على "موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا".كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العُمانيين في مسقط، وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.
حصري
علق سفير سلطنة عمان في القاهرة، عبد الله الرحبي، اليوم الخميس، على زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى سلطنة عمان، ونقله رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد.
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن الزيارة "تعد تجسيدا لما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بتعزيز علاقات السلطنة مع مختلف الدول الصديقة، وفق نهجها الثابت القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء والاحترام المتبادل".
وأضاف أن "الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، والبناء على ما تحقق خلال الزيارات المتبادلة، بما في ذلك زيارة الوفد الاقتصادي الروسي إلى السلطنة مؤخرا، والتي شهدت بحث فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة".
وقال إن "سلطنة عمان، من خلال سياستها الخارجية المتزنة، تؤكد دائما على أهمية الحوار والتفاهم بين الدول، ودعمها لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وتابع: "كما تحرص السلطنة على تنمية علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يعزز المصالح المشتركة ويخدم مسيرة التنمية والسلام".
وبحسب السفير عبد الله الرحبي، فإن "سلطنة عمان إلى العلاقات العمانية - الروسية باعتبارها نموذجا للعلاقات الودية القائمة على التعاون والتقدير المتبادل، ووسيلة لدعم مجالات التنمية والاقتصاد والثقافة، دون أن يؤثر ذلك على علاقاتها المتوازنة مع مختلف دول العالم، انطلاقا من نهجها الدائم في بناء الجسور وتغليب لغة التفاهم والسلام".
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد، إلى روسيا، في نيسان/ أبريل من العام الحالي".
ونقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لمجلس الأمن.
وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال، يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة، وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف شويغو: "نحن نقدّر الثقة والطبيعة البناءة للحوار مع أصدقائنا العمانيين حول القضايا الملحة على الأجندة العالمية والإقليمية".
وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على "موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا".
كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العُمانيين في مسقط، وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.