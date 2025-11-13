عربي
شويغو ينقل رسالة شخصية من بوتين إلى سلطان عمان
شويغو ينقل رسالة شخصية من بوتين إلى سلطان عمان
شويغو ينقل رسالة شخصية من بوتين إلى سلطان عمان
سبوتنيك عربي
نقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه، وفقًا لما ذكره... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T08:24+0000
2025-11-13T08:24+0000
روسيا
سلطنة عمان
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107064517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1fb3d2f151a071de8fa477b166417b68.jpg
وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا .وأشار أمين عام مجلس الأمن الروسي إلى أن "هذا مهم بشكل خاص في ظل الإمكانات المتزايدة للصراع في الشرق الأوسط".وبحسب قوله، يسعى الغرب إلى الحفاظ على هيمنته العالمية من خلال عرقلة تعزيز عالم متعدد الأقطاب. وفي هذا الصدد، أشار شويغو إلى أن روسيا ترى اهتمامًا لدى عدد من دول الخليج العربي بتعزيز قدراتها الدفاعية.وأجرى شويغو خلال زيارته أيضا محادثات مع رئيس مكتب سلطان عُمان، سلطان النعماني، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني العُماني، إدريس الكندي، حيث ناقشا، من بين أمور أخرى، الحفاظ على القيم التقليدية.وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي : "ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا الراهنة في التعاون الروسي العماني، والتي حظيت بدفعة قوية بعد زيارتكم لموسكو في أبريل من هذا العام. كما تطرقنا إلى قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي والإقليمي".وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيدإلى روسيا، في أبريل/نيسان من هذا العام".شويغو: يمكن لروسيا ومصر أن تجريا مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظمروسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
https://sarabic.ae/20251111/شويغو-يصل-إلى-سلطنة-عمان-لإجراء-محادثات-مع-كبار-المسؤولين-الأمنيين-في-السلطنة-1106984063.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107064517_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_72ec98b07f1fea3925c91308f15ac007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي
روسيا, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي

شويغو ينقل رسالة شخصية من بوتين إلى سلطان عمان

08:24 GMT 13.11.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد
الرئيس فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي لمجلس الأمن.
وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "

وأضاف شويغو: "نحن نقدر الثقة والطبيعة البناءة للحوار مع أصدقائنا العمانيين حول القضايا الملحة على الأجندة العالمية والإقليمية".

وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا .

كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العمانيين في مسقط. وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.

وأشار أمين عام مجلس الأمن الروسي إلى أن "هذا مهم بشكل خاص في ظل الإمكانات المتزايدة للصراع في الشرق الأوسط".
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
شويغو يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في السلطنة
11 نوفمبر, 17:07 GMT
وبحسب قوله، يسعى الغرب إلى الحفاظ على هيمنته العالمية من خلال عرقلة تعزيز عالم متعدد الأقطاب. وفي هذا الصدد، أشار شويغو إلى أن روسيا ترى اهتمامًا لدى عدد من دول الخليج العربي بتعزيز قدراتها الدفاعية.

حدد شويغو مجال الثقافة كواحد من مجالات التعاون النامية بنجاح. وأضاف: "أعلم أن هذه القضية تحظى باهتمام شخصي كبير. في فبراير، انطلق المشروع الثقافي الدولي واسع النطاق "المواسم الروسية" في مسقط. ويضم المهرجان في عُمان عروضًا لفرق موسيقية ومسرحية ورقص روسية، بالإضافة إلى معارض فنية من متاحف رائدة. وأنا على ثقة بأن رعايا السلطنة سيُقدّرون إنجازات الثقافة الروسية".

وأجرى شويغو خلال زيارته أيضا محادثات مع رئيس مكتب سلطان عُمان، سلطان النعماني، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني العُماني، إدريس الكندي، حيث ناقشا، من بين أمور أخرى، الحفاظ على القيم التقليدية.
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي : "ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا الراهنة في التعاون الروسي العماني، والتي حظيت بدفعة قوية بعد زيارتكم لموسكو في أبريل من هذا العام. كما تطرقنا إلى قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي والإقليمي".
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيدإلى روسيا، في أبريل/نيسان من هذا العام".
شويغو: يمكن لروسيا ومصر أن تجريا مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظم
روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
