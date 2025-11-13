https://sarabic.ae/20251113/شويغو-ينقل-رسالة-شخصية-من-بوتين-إلى-سلطان-عمان--1107064983.html
نقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، خلال اجتماع معه، وفقًا لما ذكره
وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا .وأشار أمين عام مجلس الأمن الروسي إلى أن "هذا مهم بشكل خاص في ظل الإمكانات المتزايدة للصراع في الشرق الأوسط".وبحسب قوله، يسعى الغرب إلى الحفاظ على هيمنته العالمية من خلال عرقلة تعزيز عالم متعدد الأقطاب. وفي هذا الصدد، أشار شويغو إلى أن روسيا ترى اهتمامًا لدى عدد من دول الخليج العربي بتعزيز قدراتها الدفاعية.وأجرى شويغو خلال زيارته أيضا محادثات مع رئيس مكتب سلطان عُمان، سلطان النعماني، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني العُماني، إدريس الكندي، حيث ناقشا، من بين أمور أخرى، الحفاظ على القيم التقليدية.وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي : "ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا الراهنة في التعاون الروسي العماني، والتي حظيت بدفعة قوية بعد زيارتكم لموسكو في أبريل من هذا العام. كما تطرقنا إلى قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي والإقليمي".وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيدإلى روسيا، في أبريل/نيسان من هذا العام".شويغو: يمكن لروسيا ومصر أن تجريا مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظمروسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
وقال شويغو: "شكرا لكم على حفاوة الاستقبال. يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة لزيارة أرض عُمان المضيافة لأول مرة وأن أنقل إليكم رسالة شخصية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "
وأضاف شويغو: "نحن نقدر الثقة والطبيعة البناءة للحوار مع أصدقائنا العمانيين حول القضايا الملحة على الأجندة العالمية والإقليمية".
وأعرب عن امتنانه لسلطان عمان على موقفه المتوازن والمدروس بشأن الوضع في أوكرانيا .
كما نوقش التعاون العسكري التقني خلال لقاءات مع القادة العمانيين في مسقط. وأكد شويغو ضرورة التوصل إلى اتفاقات ملموسة بهذا الشأن.
وأشار أمين عام مجلس الأمن الروسي إلى أن "هذا مهم بشكل خاص في ظل الإمكانات المتزايدة للصراع في الشرق الأوسط".
وبحسب قوله، يسعى الغرب إلى الحفاظ على هيمنته العالمية من خلال عرقلة تعزيز عالم متعدد الأقطاب. وفي هذا الصدد، أشار شويغو إلى أن روسيا ترى اهتمامًا لدى عدد من دول الخليج العربي بتعزيز قدراتها الدفاعية.
حدد شويغو مجال الثقافة كواحد من مجالات التعاون النامية بنجاح. وأضاف: "أعلم أن هذه القضية تحظى باهتمام شخصي كبير. في فبراير، انطلق المشروع الثقافي الدولي واسع النطاق "المواسم الروسية" في مسقط. ويضم المهرجان في عُمان عروضًا لفرق موسيقية ومسرحية ورقص روسية، بالإضافة إلى معارض فنية من متاحف رائدة. وأنا على ثقة بأن رعايا السلطنة سيُقدّرون إنجازات الثقافة الروسية".
وأجرى شويغو خلال زيارته أيضا محادثات مع رئيس مكتب سلطان عُمان، سلطان النعماني، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني العُماني، إدريس الكندي، حيث ناقشا، من بين أمور أخرى، الحفاظ على القيم التقليدية.
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي : "ناقشنا مجموعة واسعة من القضايا الراهنة في التعاون الروسي العماني، والتي حظيت بدفعة قوية بعد زيارتكم لموسكو في أبريل من هذا العام. كما تطرقنا إلى قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي والإقليمي".
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيدإلى روسيا، في أبريل/نيسان من هذا العام".