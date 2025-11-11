عربي
https://sarabic.ae/20251111/شويغو-يصل-إلى-سلطنة-عمان-لإجراء-محادثات-مع-كبار-المسؤولين-الأمنيين-في-السلطنة-1106984063.html
شويغو يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في السلطنة
شويغو يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في السلطنة
سبوتنيك عربي
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T17:07+0000
2025-11-11T17:16+0000
روسيا
سلطنة عمان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_d4957b05e7ba51d72c499bd3198cfe8f.jpg
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيدإلى روسيا، في أبريل/نيسان من هذا العام".وأشار البيان إلى أنه سيعقد اجتماع للحوار الاستراتيجي الروسي-العماني برئاسة سيرغي شويغو، ونظيره العماني، إدريس الكندي، وسيحضره أيضا أعضاء مهتمون من الوفود المشتركة بين الإدارات.وختم البيان: "سيجري شويغو محادثات مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني، إدريس الكندي".وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة العمانية مسقط قادمًا من مصر، حيث أجرى محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد، بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي، فايزة النجا.الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل شويغو لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدوليةشويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر
https://sarabic.ae/20251111/شويغو-روسيا-ومصر-يجب-أن-تجريا-مناورات-عسكرية-مشتركة-بشكل-منتظم--1106969003.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_fadce517dc4e6ccafa8343d8e6e56696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

شويغو يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في السلطنة

17:07 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 17:16 GMT 11.11.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو،
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيدإلى روسيا، في أبريل/نيسان من هذا العام".

وتابع البيان: "من المقرر مناقشة آفاق تعميق التعاون الأمني، وتطوير المشاريع الاستراتيجية بمشاركة روسية، وسبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا العالمية والإقليمية الملحة".

وأشار البيان إلى أنه سيعقد اجتماع للحوار الاستراتيجي الروسي-العماني برئاسة سيرغي شويغو، ونظيره العماني، إدريس الكندي، وسيحضره أيضا أعضاء مهتمون من الوفود المشتركة بين الإدارات.
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو خلال اجتماعه مع وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
شويغو: يمكن لروسيا ومصر أن تجريا مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظم
11:52 GMT
وختم البيان: "سيجري شويغو محادثات مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني، إدريس الكندي".
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة العمانية مسقط قادمًا من مصر، حيث أجرى محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد، بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي، فايزة النجا.
الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل شويغو لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية
شويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر
