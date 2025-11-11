https://sarabic.ae/20251111/شويغو-يصل-إلى-سلطنة-عمان-لإجراء-محادثات-مع-كبار-المسؤولين-الأمنيين-في-السلطنة-1106984063.html
شويغو يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في السلطنة
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيدإلى روسيا، في أبريل/نيسان من هذا العام".وأشار البيان إلى أنه سيعقد اجتماع للحوار الاستراتيجي الروسي-العماني برئاسة سيرغي شويغو، ونظيره العماني، إدريس الكندي، وسيحضره أيضا أعضاء مهتمون من الوفود المشتركة بين الإدارات.وختم البيان: "سيجري شويغو محادثات مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني، إدريس الكندي".وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة العمانية مسقط قادمًا من مصر، حيث أجرى محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد، بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي، فايزة النجا.
شويغو يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في السلطنة
17:07 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 17:16 GMT 11.11.2025)
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول القضايا الأمنية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: سيركز جدول الأعمال بشكل رئيسي على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق آل سعيدإلى روسيا، في أبريل/نيسان من هذا العام".
وتابع البيان: "من المقرر مناقشة آفاق تعميق التعاون الأمني، وتطوير المشاريع الاستراتيجية بمشاركة روسية، وسبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا العالمية والإقليمية الملحة".
وأشار البيان إلى أنه سيعقد اجتماع للحوار الاستراتيجي الروسي-العماني برئاسة سيرغي شويغو، ونظيره العماني، إدريس الكندي، وسيحضره أيضا أعضاء مهتمون من الوفود المشتركة بين الإدارات.
وختم البيان: "سيجري شويغو محادثات مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني، إدريس الكندي".
وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى العاصمة العمانية مسقط قادمًا من مصر، حيث أجرى محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد، بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ومستشارة الأمن القومي، فايزة النجا.