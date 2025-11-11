https://sarabic.ae/20251111/شويغو-روسيا-ومصر-يجب-أن-تجريا-مناورات-عسكرية-مشتركة-بشكل-منتظم--1106969003.html
شويغو: يمكن لروسيا ومصر أن تجريا مناورات عسكرية مشتركة بشكل منتظم
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن لروسيا ومصر تكثيف التعاون بين وزارتي دفاع البلدين، وإجراء تدريبات قتالية مشتركة
2025-11-11T11:52+0000
2025-11-11T11:52+0000
2025-11-11T12:12+0000
وقال شويغو خلال اجتماعه مع وزير الدفاع المصري، عبد المجيد صقر، في القاهرة: "نعتبر أنه من المهم تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في روسيا ومصر، وعلى وجه الخصوص، يمكننا إجراء تدريبات قتالية مشتركة منتظمة وتوسيع الإطار التنظيمي للتعاون العسكري. ومن الممكن أيضًا توسيع نطاق تدريب العسكريين المصريين في جامعات وزارة الدفاع الروسية".وأضاف شويغو: "أصبحت الأسلحة والمعدات الروسية الموردة لمصر عنصرا حاسما في تعزيز منظومة الدفاع الشاملة لبلدكم. إن الموثوقية المثبتة لمعدات الشركات المصنعة الروسية تسمح لنا بالحفاظ على مستوى عال من الجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية".ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة، يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
11:52 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 12:12 GMT 11.11.2025)
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأنه من الممكن لروسيا ومصر تكثيف التعاون بين وزارتي دفاع البلدين، وإجراء تدريبات قتالية مشتركة منتظمة.
وقال شويغو خلال اجتماعه مع وزير الدفاع المصري، عبد المجيد صقر، في القاهرة: "نعتبر أنه من المهم تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في روسيا ومصر، وعلى وجه الخصوص، يمكننا إجراء تدريبات قتالية مشتركة منتظمة وتوسيع الإطار التنظيمي للتعاون العسكري. ومن الممكن أيضًا توسيع نطاق تدريب العسكريين المصريين في جامعات وزارة الدفاع الروسية".
وأشار شويغو إلى أن اجتماعات دورية منتظمة للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري التقني تعقد حاليا.
وأضاف شويغو: "أصبحت الأسلحة والمعدات الروسية الموردة لمصر عنصرا حاسما في تعزيز منظومة الدفاع الشاملة لبلدكم. إن الموثوقية المثبتة لمعدات الشركات المصنعة الروسية تسمح لنا بالحفاظ على مستوى عال من الجاهزية القتالية للقوات المسلحة المصرية".
وفي وقت سابق، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة
، يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.
وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.
وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".