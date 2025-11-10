الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل شويغو لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية

عربي
كما تم التأكيد خلال استقبال السيسي لشويغو في القاهرة، على "أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي جمعت الرئيس المصري بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء زيارة السيسي إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في مايو/ أيار 2025".وفي ذات السياق، تطرق اللقاء إلى "مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، وذلك إلى جانب ملفات أخرى، إذ شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في قطاع السياحة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية، إذ "أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في دول منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على وحدتها وسيادتها ومقدرات شعوبها، وشدد سيادته على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة بكل مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع دون قيود، وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد تحقيقاً للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أشار الرئيس المصري إلى دعم بلاده كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتوصل إلى سلام شامل".واختتم اللقاء "بتأكيد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، على "تقدير بلاده للدور المصري في منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن "التاريخ سوف يتذكر الدور الجوهري الذي يقوم به الرئيس المصري لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وأكد حرص روسيا على مواصلة التنسيق مع مصر في هذا الإطار".وحضر اللقاء من الجانب المصري، وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات، اللواء حسن رشاد، ومستشار الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي، فايزة أبو النجا، ومن الجانب الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وغيورغي بوريسينكو، سفير روسيا في القاهرة، وسيرغي ميخييف، نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا، وأندرى ييفسييف، المسؤول في مجلس الأمن الروسي، وماريا بانيفا، المسؤولة في إدارة رئيس روسيا للسياسة الخارجية.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة، يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.
كما تم التأكيد خلال استقبال السيسي لشويغو في القاهرة، على "أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي جمعت الرئيس المصري بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء زيارة السيسي إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في مايو/ أيار 2025".
وفي ذات السياق، تطرق اللقاء إلى "مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، وذلك إلى جانب ملفات أخرى، إذ شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في قطاع السياحة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
شويغو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى لمحطة "الضبعة" المصرية في 19 نوفمبر
11:25 GMT
وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية، إذ "أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في دول منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على وحدتها وسيادتها ومقدرات شعوبها، وشدد سيادته على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة بكل مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع دون قيود، وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد تحقيقاً للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أشار الرئيس المصري إلى دعم بلاده كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتوصل إلى سلام شامل".
الرئيسان المصري والروسي، عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، على هامش احتفالات الذكرى الـ80 بيوم النصر على النازية، الكرملين، موسكو، 9 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
محطة الضبعة والسياح الروس.. مصر تصدر بيانا عن لقاء السيسي وبوتين على هامش احتفالات يوم النصر
9 مايو, 17:50 GMT
واختتم اللقاء "بتأكيد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، على "تقدير بلاده للدور المصري في منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن "التاريخ سوف يتذكر الدور الجوهري الذي يقوم به الرئيس المصري لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وأكد حرص روسيا على مواصلة التنسيق مع مصر في هذا الإطار".
وحضر اللقاء من الجانب المصري، وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات، اللواء حسن رشاد، ومستشار الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي، فايزة أبو النجا، ومن الجانب الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وغيورغي بوريسينكو، سفير روسيا في القاهرة، وسيرغي ميخييف، نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا، وأندرى ييفسييف، المسؤول في مجلس الأمن الروسي، وماريا بانيفا، المسؤولة في إدارة رئيس روسيا للسياسة الخارجية.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة، يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.
وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.
وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
