شويغو: نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية
شويغو: نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي هي الحل الوحيد القابل للتطبيق.
وقال شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة. نحن على قناعة بأن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القائمة على إطار القانوني الدولي المعروف، كانت ولا تزال الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يضمن السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".وأكد شويغو أن روسيا تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من الاتصالات الثنائية بين وزارات الدفاع، وأجهزة الأمن، وأجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة الاستخبارات المالية.وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة، يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".
شويغو: نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية
12:18 GMT 10.11.2025 (تم التحديث: 13:14 GMT 10.11.2025)
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي هي الحل الوحيد القابل للتطبيق.
وقال شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة. نحن على قناعة بأن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القائمة على إطار القانوني الدولي المعروف، كانت ولا تزال الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يضمن السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".
وأضاف شويغو مخطابا السيسي: "موسكو ممتنة لموقف مصر المتوازن والمسؤول تجاه القضية الأوكرانية، ولكم شخصيا على مبادراتكم للتوسط في حلها سلميا".
وأكد شويغو أن روسيا تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من الاتصالات الثنائية بين وزارات الدفاع، وأجهزة الأمن، وأجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة الاستخبارات المالية.
ودعا شويغو خبراء من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية المصرية إلى المنتدى الأمني الدولي الذي سيعقد في موسكو، في مايو/أيار المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، واستعرضا فرص تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والتجارية والاستثمارية.
ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة القاهرة
، يوم أمس الأحد، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.
وكان في استقباله في المطار فايزة النجا، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، وغورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى مصر.
وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: "وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد. ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا. كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى".