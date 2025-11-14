https://sarabic.ae/20251114/مشهد-مهيب-لتشكل-إعصار-مائي-ضخم-قبالة-سواحل-فيتنام-فيديو-1107113713.html
مشهد مهيب لتشكل إعصار مائي ضخم قبالة سواحل فيتنام... فيديو
تظهر لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إعصار مائي ضخم ظهر، أمس الخميس، قبالة سواحل محافظة كا ماو الفيتنامية.
ووفقًا للسلطات المحلية، استمر الإعصار حوالي 10 دقائق، وكان على بعد كيلومترين تقريبًا من الشاطئ، لذا لم تسجل أي أضرار على اليابسة. ويجري فريق من إدارة الطوارئ في المحافظة، حاليًا، تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان قد تسببت الحادثة بوقوع إصابات بين الصيادين في البحر.
ووفقًا للسلطات المحلية، استمر الإعصار حوالي 10 دقائق، وكان على بعد كيلومترين تقريبًا من الشاطئ، لذا لم تسجل أي أضرار على اليابسة.
ويجري فريق من إدارة الطوارئ في المحافظة، حاليًا، تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان قد تسببت الحادثة بوقوع إصابات بين الصيادين في البحر.