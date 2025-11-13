https://sarabic.ae/20251113/حصانفضولي-يقتحم-صالون-تجميل-نسائي-في-البرازيل-ويثير-الذعر-فيديو-1107076301.html
حصان"فضولي" يقتحم صالون تجميل نسائي في البرازيل ويثير الذعر... فيديو
وظهر في الفيديو المتناقل حصان وهو بداخل أحد صالونات التجميل بعد أن قام بالدخول إلى المكان، وسط محاولات فاشلة من قبل العمال بإخراجه من المكان.الحادثة وقعت في ولاية "بياوي" البرازيلية، في مدينة "تيريسينا".
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادثة طريفة وقعت في إحدى المدن البرازيلية.
وظهر في الفيديو المتناقل حصان وهو بداخل أحد صالونات التجميل بعد أن قام بالدخول إلى المكان، وسط محاولات فاشلة من قبل العمال بإخراجه من المكان.
الحادثة وقعت في ولاية "بياوي" البرازيلية، في مدينة "تيريسينا".