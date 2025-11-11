عربي
نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المتاحة
أمساليوم
بث مباشر
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة... فيديو
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة... فيديو
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة... فيديو

15:01 GMT 11.11.2025
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Photo / x
شهدت مدينة "أنانتناغ" في ولاية كشمير الهندية حادثة غير مألوفة، بعدما اصطدم نسر بالزجاج الأمامي لقمرة قيادة القطار المتجه من "بارامولا" إلى "بانيهال".
وأدى الاصطدام العنيف إلى تحطم الزجاج الأمامي وإصابة سائق القطار بجروح طفيفة، ما استدعى توقف القطار فورا لتقديم الإسعافات اللازمة.

وأكدت السلطات أن جميع الركاب بخير ولم تسجل أي إصابات بينهم، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ الطائر ونقله إلى مركز مختص برعاية الحياة البرية.

"بين الهوكي وكرة القدم".. مباراة غريبة الأجواء في كندا
بعد اقترابها من "المسافة صفر".. فتاة تنجو بأعجوبة من فم حوت.. فيديو
