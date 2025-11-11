https://sarabic.ae/20251111/نسر-يقتحم-قمرة-قيادة-قطار-في-كشمير-ويصيب-السائق-بجروح-طفيفة-فيديو--1106979591.html
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة... فيديو
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة "أنانتناغ" في ولاية كشمير الهندية حادثة غير مألوفة، بعدما اصطدم نسر بالزجاج الأمامي لقمرة قيادة القطار المتجه من "بارامولا" إلى "بانيهال". 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T15:01+0000
2025-11-11T15:01+0000
2025-11-11T15:01+0000
نادي الفيديو
وسائط متعددة
أخبار العالم الآن
حول العالم
نسر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106979658_0:35:291:198_1920x0_80_0_0_b9653d2152b71356dfd7ba426fe66e0e.png
وأدى الاصطدام العنيف إلى تحطم الزجاج الأمامي وإصابة سائق القطار بجروح طفيفة، ما استدعى توقف القطار فورا لتقديم الإسعافات اللازمة."بين الهوكي وكرة القدم".. مباراة غريبة الأجواء في كندابعد اقترابها من "المسافة صفر".. فتاة تنجو بأعجوبة من فم حوت.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106979658_0:7:291:225_1920x0_80_0_0_0110a75d6eb607ce47b908cae18946ca.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, حول العالم, نسر
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, حول العالم, نسر
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة... فيديو
شهدت مدينة "أنانتناغ" في ولاية كشمير الهندية حادثة غير مألوفة، بعدما اصطدم نسر بالزجاج الأمامي لقمرة قيادة القطار المتجه من "بارامولا" إلى "بانيهال".
وأدى الاصطدام العنيف إلى تحطم الزجاج الأمامي وإصابة سائق القطار بجروح طفيفة، ما استدعى توقف القطار فورا لتقديم الإسعافات اللازمة.
وأكدت السلطات أن جميع الركاب بخير ولم تسجل أي إصابات بينهم، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ الطائر ونقله إلى مركز مختص برعاية الحياة البرية.