"بين الهوكي وكرة القدم".. مباراة غريبة الأجواء في كندا
© Photo / xهدف مذهل يهز الشباك في الدوري الكندي
© Photo / x
شهدت المباراة النهائية لبطولة كندا لكرة القدم مواجهة نارية بين أتلتيكو أوتاوا وكافالري إف سي، أمس الأحد، انتهت بفوز الأول 2-1 في ظروف جوية قاسية.
وغطت عاصفة ثلجية قوية الملعب بطبقة سميكة من الثلج، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر، ما اضطر الحكام لإيقاف المباراة مرات عدة لإزالة الثلج من خط المرمى.
وتقدم فريق كافالري إف سي، حامل اللقب، في الدقيقة 32 من ركلة جزاء سجلها مهاجمه فريزر إيرد. لكن أوتاوا لم ييأس، فعادل ديفيد رودريغيز، النتيجة بعد 7 دقائق بتسديدة خلفية رائعة استقرت تحت العارضة، في نهاية هجمة مرتدة فوضوية.
وفي الشوط الإضافي، أضاف رودريغيز، الهدف الثاني لأوتاوا في الدقيقة 107 بتسديدة مدهشة، ليقود فريقه نحو أول لقب في تاريخه بالدوري الكندي الممتاز.
وقال رودريغيز: "كنت متحمسًا جدًا لخوض هذه المباراة. تحدثت مع زملائي وقلت في نفسي يا إلهي، ستكون مباراة جنونية. سأخوض التجربة الكاملة، التجربة الكندية الكاملة".
وتأسس أتلتيكو أوتاوا، على يد أتلتيكو مدريد عام 2020، وبهذا الفوز تأهل الفريق أيضًا إلى كأس أبطال الكونكاكاف، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخه القصير.