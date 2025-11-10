"بين الهوكي وكرة القدم".. مباراة غريبة الأجواء في كندا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251110/بين-الهوكي-وكرة-القدم-مباراة-غريبة-الأجواء-في-كندا-1106945520.html
"بين الهوكي وكرة القدم".. مباراة غريبة الأجواء في كندا
"بين الهوكي وكرة القدم".. مباراة غريبة الأجواء في كندا
سبوتنيك عربي
شهدت المباراة النهائية لبطولة كندا لكرة القدم مواجهة نارية بين أتلتيكو أوتاوا وكافالري إف سي، أمس الأحد، انتهت بفوز الأول 2-1 في ظروف جوية قاسية. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T18:16+0000
2025-11-10T18:16+0000
وسائط متعددة
رياضة
نادي الفيديو
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106945652_69:0:508:247_1920x0_80_0_0_a5542dc01397564e7ad441572a4c5553.png
وغطت عاصفة ثلجية قوية الملعب بطبقة سميكة من الثلج، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر، ما اضطر الحكام لإيقاف المباراة مرات عدة لإزالة الثلج من خط المرمى.وفي الشوط الإضافي، أضاف رودريغيز، الهدف الثاني لأوتاوا في الدقيقة 107 بتسديدة مدهشة، ليقود فريقه نحو أول لقب في تاريخه بالدوري الكندي الممتاز.وتأسس أتلتيكو أوتاوا، على يد أتلتيكو مدريد عام 2020، وبهذا الفوز تأهل الفريق أيضًا إلى كأس أبطال الكونكاكاف، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخه القصير.موقف محرج... قاض يرصد شرطيا بلا بنطال خلال الإدلاء بشهادته... فيديونوبة قلبية تنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا...فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106945652_124:0:453:247_1920x0_80_0_0_cf6da8d49634245d2ace9e7174c08c85.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, حول العالم
رياضة, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, حول العالم

"بين الهوكي وكرة القدم".. مباراة غريبة الأجواء في كندا

18:16 GMT 10.11.2025
© Photo / xهدف مذهل يهز الشباك في الدوري الكندي
هدف مذهل يهز الشباك في الدوري الكندي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت المباراة النهائية لبطولة كندا لكرة القدم مواجهة نارية بين أتلتيكو أوتاوا وكافالري إف سي، أمس الأحد، انتهت بفوز الأول 2-1 في ظروف جوية قاسية.
وغطت عاصفة ثلجية قوية الملعب بطبقة سميكة من الثلج، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية تحت الصفر، ما اضطر الحكام لإيقاف المباراة مرات عدة لإزالة الثلج من خط المرمى.

وتقدم فريق كافالري إف سي، حامل اللقب، في الدقيقة 32 من ركلة جزاء سجلها مهاجمه فريزر إيرد. لكن أوتاوا لم ييأس، فعادل ديفيد رودريغيز، النتيجة بعد 7 دقائق بتسديدة خلفية رائعة استقرت تحت العارضة، في نهاية هجمة مرتدة فوضوية.

وفي الشوط الإضافي، أضاف رودريغيز، الهدف الثاني لأوتاوا في الدقيقة 107 بتسديدة مدهشة، ليقود فريقه نحو أول لقب في تاريخه بالدوري الكندي الممتاز.

وقال رودريغيز: "كنت متحمسًا جدًا لخوض هذه المباراة. تحدثت مع زملائي وقلت في نفسي يا إلهي، ستكون مباراة جنونية. سأخوض التجربة الكاملة، التجربة الكندية الكاملة".

وتأسس أتلتيكو أوتاوا، على يد أتلتيكو مدريد عام 2020، وبهذا الفوز تأهل الفريق أيضًا إلى كأس أبطال الكونكاكاف، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخه القصير.
موقف محرج... قاض يرصد شرطيا بلا بنطال خلال الإدلاء بشهادته... فيديو
نوبة قلبية تنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا...فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала