نوبة قلبية تنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا...فيديو
16:05 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 16:16 GMT 05.11.2025)
شهدت الملاعب الصربية حادثة مأساوية خلال مباراة فريق رادنيتشكي أمام ملادوست لوتشاني ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الصربي، بعدما سقط المدير الفني ملادن جيجوفيتش، على أرض الملعب إثر نوبة قلبية مفاجئة، ليفارق الحياة عن عمر ناهز 45 عاما.
وسقط جيجوفيتش، بعد مرور 22 دقيقة من انطلاق اللقاء، بينما كان فريقه متقدمًا في النتيجة، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي على الفور لمحاولة إنعاشه، لكن جميع الجهود باءت بالفشل. وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته بعد نحو عشرين دقيقة فقط.
الدقيقة 22' شهدت سقوط مدرب الضيوف "ملادن زيزوڤيتش" أرضا لينقل على وجه السرعة إلى المستشفى حيث قضى نحبه بسكتة قلبية في سن 44.
وأوقَف الحكم المباراة فور تأكيد نبأ الوفاة، في مشهد مؤثر عمته الدموع والانهيار بين اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنيين.
ونعى الاتحاد الصربي لكرة القدم المدرب الراحل الذي كان يخوض ثالث مبارياته فقط مع الفريق، مشيرًا إلى أنه سبق أن مثل منتخب البوسنة والهرسك خلال مسيرته كلاعب.