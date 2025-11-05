عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251105/نوبة-قلبية-تُنهي-حياة-مدرب-أثناء-المباراة-في-صربيافيديو-1106769565.html
نوبة قلبية تنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا...فيديو
نوبة قلبية تنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا...فيديو
نوبة قلبية تنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا...فيديو

16:05 GMT 05.11.2025
© Photo / xنوبة قلبية تُنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا
نوبة قلبية تُنهي حياة مدرب أثناء المباراة في صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت الملاعب الصربية حادثة مأساوية خلال مباراة فريق رادنيتشكي أمام ملادوست لوتشاني ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الصربي، بعدما سقط المدير الفني ملادن جيجوفيتش، على أرض الملعب إثر نوبة قلبية مفاجئة، ليفارق الحياة عن عمر ناهز 45 عاما.
وسقط جيجوفيتش، بعد مرور 22 دقيقة من انطلاق اللقاء، بينما كان فريقه متقدمًا في النتيجة، مما استدعى تدخل الطاقم الطبي على الفور لمحاولة إنعاشه، لكن جميع الجهود باءت بالفشل. وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته بعد نحو عشرين دقيقة فقط.

وأوقَف الحكم المباراة فور تأكيد نبأ الوفاة، في مشهد مؤثر عمته الدموع والانهيار بين اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنيين.

ونعى الاتحاد الصربي لكرة القدم المدرب الراحل الذي كان يخوض ثالث مبارياته فقط مع الفريق، مشيرًا إلى أنه سبق أن مثل منتخب البوسنة والهرسك خلال مسيرته كلاعب.
نائب الرئيس الأمريكي يسرق الأضواء في احتفالات "الهالويين"... فيديو
رجل يتسلق مسافة خطيرة لإنقاذ طفل معلق في الهواء... فيديو
