رجل يتسلق مسافة خطيرة لإنقاذ طفل معلق في الهواء... فيديو

عربي
الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251030/رجل-يتسلق-مسافة-خطيرة-لإنقاذ-طفل-معلق-في-الهواء-فيديو---1106549355.html
رجل يتسلق مسافة خطيرة لإنقاذ طفل معلق في الهواء... فيديو
رجل يتسلق مسافة خطيرة لإنقاذ طفل معلق في الهواء... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد مؤثر، أنقذ سائق توصيل طعام طفلا كان معلقا على نافذة في الطابق الرابع، بعدما تسلق الجدار بيديه العاريتين وسط ذهول السكان وصيحات الاستغاثة. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T09:50+0000
2025-10-30T09:50+0000
مجتمع
الصين
نادي الفيديو
طفل
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106549199_0:66:299:234_1920x0_80_0_0_b525f324387f9b218b1875dd7ed86d13.png
وقع الحادث في مجمع "داهونغ سينشري نيو سيتي" السكني بمدينة كايفنغ، عندما علق طفل صغير بين قضبان نافذة الأمان في شقته، فتدلى جسده في الهواء بشكل خطير بينما كانت ساقاه ترفسان يائسا، وسط صرخات الجيران المذعورين الذين حاولوا نصب أغطية لإنقاذه من السقوط. في تلك اللحظة الحرجة، كان كوي يولونغ (38 عاما)، سائق توصيل، يمر بالمكان على دراجته. لم يتردد لحظة، أوقف دراجته، ورفع رأسه نحو الطفل، ثم بدأ في تسلق الجدار من الطابق الأول حتى الرابع، متشبثًا بالدرابزين الحديدي الضيق بيديه العاريتين، وسط أنفاس الناس المعلقة، بحسب وسائل اعلام صينية. يُظهر مقطع فيديو صوره أحد السكان الطفل وهو يتأرجح في الهواء، فيما كان كوي يولونغ يصعد بثبات نحو النافذة. ومع وصوله، تعاون مع شخص من داخل الشقة، وتمكن من سحب الطفل إلى الداخل بسلام، وسط هتافات ودموع الحاضرين في الأسفل. وبعد انتهاء عملية الإنقاذ، قال كوي يولونغ بهدوء: "في تلك اللحظة، كنت أفكر فقط في إنقاذ الطفل، ولم أفكر بالخطر على الإطلاق."حريق ضخم بسبب انفجار صهريج غاز في فيتنام ...فيديوإعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106549199_0:38:299:262_1920x0_80_0_0_f7e8c3fa52c2135a04f6f99c6eb72312.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, نادي الفيديو, طفل, أخبار العالم الآن, حول العالم
الصين, نادي الفيديو, طفل, أخبار العالم الآن, حول العالم

رجل يتسلق مسافة خطيرة لإنقاذ طفل معلق في الهواء... فيديو

09:50 GMT 30.10.2025
© Photo / xفي مشهد مؤثر...عامل توصيل يتسلق مبنى لانقاذ طفل عالق
في مشهد مؤثر...عامل توصيل يتسلق مبنى لانقاذ طفل عالق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
في مشهد مؤثر، أنقذ سائق توصيل طعام طفلا كان معلقا على نافذة في الطابق الرابع، بعدما تسلق الجدار بيديه العاريتين وسط ذهول السكان وصيحات الاستغاثة.
وقع الحادث في مجمع "داهونغ سينشري نيو سيتي" السكني بمدينة كايفنغ، عندما علق طفل صغير بين قضبان نافذة الأمان في شقته، فتدلى جسده في الهواء بشكل خطير بينما كانت ساقاه ترفسان يائسا، وسط صرخات الجيران المذعورين الذين حاولوا نصب أغطية لإنقاذه من السقوط.
في تلك اللحظة الحرجة، كان كوي يولونغ (38 عاما)، سائق توصيل، يمر بالمكان على دراجته. لم يتردد لحظة، أوقف دراجته، ورفع رأسه نحو الطفل، ثم بدأ في تسلق الجدار من الطابق الأول حتى الرابع، متشبثًا بالدرابزين الحديدي الضيق بيديه العاريتين، وسط أنفاس الناس المعلقة، بحسب وسائل اعلام صينية.
يُظهر مقطع فيديو صوره أحد السكان الطفل وهو يتأرجح في الهواء، فيما كان كوي يولونغ يصعد بثبات نحو النافذة. ومع وصوله، تعاون مع شخص من داخل الشقة، وتمكن من سحب الطفل إلى الداخل بسلام، وسط هتافات ودموع الحاضرين في الأسفل.
وبعد انتهاء عملية الإنقاذ، قال كوي يولونغ بهدوء: "في تلك اللحظة، كنت أفكر فقط في إنقاذ الطفل، ولم أفكر بالخطر على الإطلاق."
حريق ضخم بسبب انفجار صهريج غاز في فيتنام ...فيديو
إعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала