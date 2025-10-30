https://sarabic.ae/20251030/رجل-يتسلق-مسافة-خطيرة-لإنقاذ-طفل-معلق-في-الهواء-فيديو---1106549355.html

رجل يتسلق مسافة خطيرة لإنقاذ طفل معلق في الهواء... فيديو

رجل يتسلق مسافة خطيرة لإنقاذ طفل معلق في الهواء... فيديو

سبوتنيك عربي

في مشهد مؤثر، أنقذ سائق توصيل طعام طفلا كان معلقا على نافذة في الطابق الرابع، بعدما تسلق الجدار بيديه العاريتين وسط ذهول السكان وصيحات الاستغاثة. 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T09:50+0000

2025-10-30T09:50+0000

2025-10-30T09:50+0000

مجتمع

الصين

نادي الفيديو

طفل

أخبار العالم الآن

حول العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106549199_0:66:299:234_1920x0_80_0_0_b525f324387f9b218b1875dd7ed86d13.png

وقع الحادث في مجمع "داهونغ سينشري نيو سيتي" السكني بمدينة كايفنغ، عندما علق طفل صغير بين قضبان نافذة الأمان في شقته، فتدلى جسده في الهواء بشكل خطير بينما كانت ساقاه ترفسان يائسا، وسط صرخات الجيران المذعورين الذين حاولوا نصب أغطية لإنقاذه من السقوط. في تلك اللحظة الحرجة، كان كوي يولونغ (38 عاما)، سائق توصيل، يمر بالمكان على دراجته. لم يتردد لحظة، أوقف دراجته، ورفع رأسه نحو الطفل، ثم بدأ في تسلق الجدار من الطابق الأول حتى الرابع، متشبثًا بالدرابزين الحديدي الضيق بيديه العاريتين، وسط أنفاس الناس المعلقة، بحسب وسائل اعلام صينية. يُظهر مقطع فيديو صوره أحد السكان الطفل وهو يتأرجح في الهواء، فيما كان كوي يولونغ يصعد بثبات نحو النافذة. ومع وصوله، تعاون مع شخص من داخل الشقة، وتمكن من سحب الطفل إلى الداخل بسلام، وسط هتافات ودموع الحاضرين في الأسفل. وبعد انتهاء عملية الإنقاذ، قال كوي يولونغ بهدوء: "في تلك اللحظة، كنت أفكر فقط في إنقاذ الطفل، ولم أفكر بالخطر على الإطلاق."حريق ضخم بسبب انفجار صهريج غاز في فيتنام ...فيديوإعصار "ميليسا" يخلف دمارا غير مسبوق في جامايكا وأضرارا جسيمة بكوبا... فيديو

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, نادي الفيديو, طفل, أخبار العالم الآن, حول العالم