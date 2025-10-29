https://sarabic.ae/20251029/حريق-ضخم-بسبب-انفجار-صهريج-غاز-في-فيتنام-فيديو--1106540609.html
أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة انفجار صهريج غاز في مقاطعة هونغ ين شمال فيتنام، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم ألحق أضرارا بعدة سيارات في محيط الموقع. 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وأسفر الانفجار عن إصابة سائق الصهريج بحروق خطيرة.
وأسفر الانفجار عن إصابة سائق الصهريج بحروق خطيرة.
وقد هرعت فرق الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى مناطق مجاورة.