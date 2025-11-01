https://sarabic.ae/20251101/نائب-الرئيس-الأمريكي-يسرق-الأضواء-في-احتفالات-الهالويين-فيديو-1106642394.html
نائب الرئيس الأمريكي يسرق الأضواء في احتفالات "الهالويين"... فيديو
نائب الرئيس الأمريكي يسرق الأضواء في احتفالات "الهالويين"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مقطع فيديو خلال عيد الهالويين يظهر فيه مرتديا باروكة بنية مجعدة في إشارة مرحبة منه "بالميمز" الإلكتروني الذي التصق باسمه... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T16:07+0000
2025-11-01T16:07+0000
2025-11-01T16:07+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
هالويين
الولايات المتحدة الأمريكية
نائب الرئيس الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
حيث ظهر فانس داخل مقر إقامة المرصد البحري وهو يفتح الباب مرتديا بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، وهو يخاطب الأطفال الذين يطلبون الحلوى مبتسما: "هالويين سعيد أيها الأطفال، تذكروا أن تقولوا شكرا!" في إشارة إلى "الميمز" الشهير "أنت لم تقل شكرا"، قبل أن يدور تحت أضواء بنفسجية على أنغام موسيقى مسلسل "المنطقة الشفق".وحقق الفيديو الذي نشره نائب الرئيس البالغ من العمر 41 عاما انتشارا واسعا، حيث حصد أكثر من 250 ألف إعجاب ووصل إلى 14 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط، كما تدفقت آلاف التعليقات على منصات إنستغرام وإكس وفيسبوك، حسب ماورد في موقع "أر.تي".وبدلا من تجاهل السخرية، تفاعل فانس مع "الميمز" بروح مرحة، وانضم إليه حساب البيت الأبيض على منصة إكس بنشر صور ساخرة لملابس تنكرية لشخصيات سياسية، بما في ذلك زي "جي دي فانس" الذي وصف بسخرية بأنه "لا يشمل الشعر المجعد لجي دي السمين". وجاء منشور فانس في الهالويين ليكمل هذه الدعابة بإضافة العنصر المفقود بنفسه.واستمرت مشاهدات منشور فانس في الصعود حتى تجاوزت 14 مليون مشاهدة. وهكذا نجح جي دي فانس في تحويل الميمز الساخر إلى انتصار شخصي، مظهرا أنه حتى في المناصب الرسمية العليا، يمكن المشاركة في الدعابة مع الجمهور.الروبوت الصيني يدهش العالم بقدرته على سحب سيارة تزن 1.4 طن... فيديورجل يتسلق مسافة خطيرة لإنقاذ طفل معلق في الهواء... فيديوالصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_125:0:1124:749_1920x0_80_0_0_ccb2426b1f22da372dda4def5b79d2f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, هالويين, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب الرئيس الأمريكي
نادي الفيديو, هالويين, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي يسرق الأضواء في احتفالات "الهالويين"... فيديو
نشر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مقطع فيديو خلال عيد الهالويين يظهر فيه مرتديا باروكة بنية مجعدة في إشارة مرحبة منه "بالميمز" الإلكتروني الذي التصق باسمه طويلا.
حيث ظهر فانس داخل مقر إقامة المرصد البحري وهو يفتح الباب مرتديا بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، وهو يخاطب الأطفال الذين يطلبون الحلوى مبتسما: "هالويين سعيد أيها الأطفال، تذكروا أن تقولوا شكرا!" في إشارة إلى "الميمز" الشهير "أنت لم تقل شكرا"، قبل أن يدور تحت أضواء بنفسجية على أنغام موسيقى مسلسل "المنطقة الشفق".
وحقق الفيديو الذي نشره نائب الرئيس البالغ من العمر 41 عاما انتشارا واسعا، حيث حصد أكثر من 250 ألف إعجاب ووصل إلى 14 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط، كما تدفقت آلاف التعليقات على منصات إنستغرام وإكس وفيسبوك، حسب ماورد في موقع "أر.تي".
وقد نشأ هذا "الميمز" الذي يعرف باسم "جي دي السمين ذو الشعر المجعد" بعد لقاء متوتر في البيت الأبيض مع فلاديمير زيلينسكي في فبراير الماضي، حيث قام منتقدون بتعديل صورة فانس بميزات مبالغ فيها وشعر أشعث مصحوبة بعبارات ساخرة.
وبدلا من تجاهل السخرية، تفاعل فانس مع "الميمز" بروح مرحة، وانضم إليه حساب البيت الأبيض على منصة إكس بنشر صور ساخرة لملابس تنكرية لشخصيات سياسية، بما في ذلك زي "جي دي فانس" الذي وصف بسخرية بأنه "لا يشمل الشعر المجعد لجي دي السمين". وجاء منشور فانس في الهالويين ليكمل هذه الدعابة بإضافة العنصر المفقود بنفسه.
وتتناسب هذه الخطوة مع استراتيجية البيت الأبيض الرقمية التي تعتمد على المحتوى الفيروسي وثقافة الميمز، حيث تبنى فريق اتصالات الرئيس ترامب منذ فترة طويلة الفكاهة الإلكترونية السريعة، التي تعتمد في بعض الأحيان على الذكاء الاصطناعي.
واستمرت مشاهدات منشور فانس في الصعود حتى تجاوزت 14 مليون مشاهدة. وهكذا نجح جي دي فانس في تحويل الميمز الساخر إلى انتصار شخصي، مظهرا أنه حتى في المناصب الرسمية العليا، يمكن المشاركة في الدعابة مع الجمهور.