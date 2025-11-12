مطاردة درامية.. الشرطة الأمريكية تفشل بالقبض على امرأة سرقت سيارة وهربت خارج البلاد... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
وامتدت المطاردة عبر أربع مقاطعات، قبل أن تنتهي بدخولها الأراضي المكسيكية، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول فعالية إجراءات الأمن على الحدود وقدرة السلطات على التعامل مع مثل هذه الحالات.ورغم محاولات الشرطة لإيقافها باستخدام "الأشرطة المسننة"، تمكنت من تفاديها والوصول إلى الحدود، حيث توقفت قوات الشرطة عن المتابعة لأسباب أمنية، ما سمح لها بعبور الحدود إلى المكسيك بنجاح.مشهد لا يصدق.. مذيعة تقبل حذاء برلمانية أمام الحضور في أمريكا... فيديونسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة... فيديو
مطاردة درامية.. الشرطة الأمريكية تفشل بالقبض على امرأة سرقت سيارة وهربت خارج البلاد... فيديو

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مطاردة بوليسية مثيرة استمرت أكثر من ساعتين، بعدما نجحت امرأة في الفرار من قبضة الشرطة عقب سرقتها سيارة ميني فان.
وامتدت المطاردة عبر أربع مقاطعات، قبل أن تنتهي بدخولها الأراضي المكسيكية، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول فعالية إجراءات الأمن على الحدود وقدرة السلطات على التعامل مع مثل هذه الحالات.
وبحسب تقارير محلية، فإن الحادث وقع، الاثنين الماضي، عندما سرقت المرأة السيارة من مركز لعلاج مدمني الكحول كانت تقيم فيه في منطقة "ثاوزند أوكس".
وقادت الشرطة في مطاردة امتدت لمسافة تقارب 241 كيلومترًا وبسرعة وصلت إلى 144 كيلومترًا في الساعة عبر جنوب كاليفورنيا.
ورغم محاولات الشرطة لإيقافها باستخدام "الأشرطة المسننة"، تمكنت من تفاديها والوصول إلى الحدود، حيث توقفت قوات الشرطة عن المتابعة لأسباب أمنية، ما سمح لها بعبور الحدود إلى المكسيك بنجاح.
مشهد لا يصدق.. مذيعة تقبل حذاء برلمانية أمام الحضور في أمريكا... فيديو
نسر يقتحم قمرة قيادة قطار في كشمير ويصيب السائق بجروح طفيفة... فيديو
