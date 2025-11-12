مشهد لا يصدق.. مذيعة تقبل حذاء برلمانية أمام الحضور في أمريكا... فيديو

عربي
في مشهد أثار صدمة وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت الكاميرات لحظة انحناء المذيعة الأمريكية ستيفاني ميلر، لتقبيل حذاء البرلمانية جاسمين كروكيت، خلال فعالية سياسية أُقيمت في ولاية كاليفورنيا، تعبيرا عن إعجابها بها.
وتُعرف كروكيت، النائبة في الكونغرس الأمريكي عن ولاية تكساس، بمواقفها الصدامية وانتقاداتها الحادة للرئيس دونالد ترامب والنواب الجمهوريين، وقد اعتبر ناشطون أن تصرف ميلر يمثل "إهانة علنية" لها، رغم نواياها في التعبير عن الاحترام والدعم.
ونشرت ميلر مقطع الفيديو على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة من خلاله أن المشهد حقيقي وغير مفبرك، وطلبت من كروكيت تأكيد ذلك لتجنب أي تلاعب بالصور.
وجاء هذا خلال احتفال بإقرار "المقترح 50" في كاليفورنيا، الذي يهدف إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، في خطوة قد تؤدي إلى تقليص عدد المقاعد الجمهورية في الكونغرس بخمسة مقاعد.

كما أظهرت الصور التي شاركتها ميلر عبر منصة "إكس"، لحظة انحنائها أمام كروكيت، ثم قيامها باحتضانها، في مشهد وصفه المتابعون بالغريب وغير المألوف.

وعلّقت ميلر على المنشور بالقول: "لقد كانت رائعة في هذا الأمر!"، وقد حصد الفيديو أكثر من 3.6 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.
