مقتل 7 وإصابة 27 في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية

عربي
ترامب: الولايات المتحدة ستجري اختبارات نووية "قريبا جدا"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251114/مقتل-7-وإصابة-27-في-انفجار-بمركز-شرطة-في-كشمير-الهندية-1107123405.html
مقتل 7 وإصابة 27 في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية
مقتل 7 وإصابة 27 في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية
سبوتنيك عربي
قُتل سبعة أشخاص وأصيب 27 آخرون جرّاء انفجار وقع داخل مركز للشرطة في منطقة نوغاما بولاية جامو وكشمير شمالي الهند، مساء الجمعة، وفق ما أفاد به تلفزيون NDTV... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T23:33+0000
2025-11-14T23:33+0000
أخبار الهند اليوم
كشمير
توتر الوضع بين الهند وباكستان
قصف باكستاني على كشمير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100615423_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a82f21003bad2d28e0af3b29b82c03e8.jpg
وذكرت القناة أن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون إثر انفجار قوي لمواد متفجرة تمت مصادرتها في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام، وكانت مخزنة داخل مركز الشرطة مساء الجمعة".وأضافت القناة أن من المرجح ارتفاع عدد القتلى، حيث لا يزال خمسة من المصابين في حالة خطيرة.وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن معظم الضحايا من أفراد الشرطة والعاملين في الطب الشرعي، إضافة إلى مقتل اثنين من مسؤولي إدارة مدينة سريناغار.
https://sarabic.ae/20250813/مقتل-جندي-هندي-إثر-إحباط-محاولة-تسلل-في-جامو-وكشمير-1103686113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100615423_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_088e8df6f5c75ec445a3f132ff1ddb33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, كشمير, توتر الوضع بين الهند وباكستان, قصف باكستاني على كشمير
أخبار الهند اليوم, كشمير, توتر الوضع بين الهند وباكستان, قصف باكستاني على كشمير

مقتل 7 وإصابة 27 في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية

23:33 GMT 14.11.2025
© AP Photo / Channi Anandيتفقد أحد السكان منزله المتضرر من القصف المدفعي الباكستاني في بونش، على طول خط السيطرة، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الخميس 8 مايو/أيار 2025.
يتفقد أحد السكان منزله المتضرر من القصف المدفعي الباكستاني في بونش، على طول خط السيطرة، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الخميس 8 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Channi Anand
تابعنا عبر
قُتل سبعة أشخاص وأصيب 27 آخرون جرّاء انفجار وقع داخل مركز للشرطة في منطقة نوغاما بولاية جامو وكشمير شمالي الهند، مساء الجمعة، وفق ما أفاد به تلفزيون NDTV الهندي نقلًا عن مصادر.
وذكرت القناة أن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون إثر انفجار قوي لمواد متفجرة تمت مصادرتها في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام، وكانت مخزنة داخل مركز الشرطة مساء الجمعة".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود هنديون/ الجيش الهندي في محيط سريناغار، شباط/ فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مقتل جندي هندي إثر إحباط محاولة تسلل في جامو وكشمير
13 أغسطس, 10:46 GMT
وأضافت القناة أن من المرجح ارتفاع عدد القتلى، حيث لا يزال خمسة من المصابين في حالة خطيرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن معظم الضحايا من أفراد الشرطة والعاملين في الطب الشرعي، إضافة إلى مقتل اثنين من مسؤولي إدارة مدينة سريناغار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала