مقتل 7 وإصابة 27 في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية
مقتل 7 وإصابة 27 في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية
قُتل سبعة أشخاص وأصيب 27 آخرون جرّاء انفجار وقع داخل مركز للشرطة في منطقة نوغاما بولاية جامو وكشمير شمالي الهند، مساء الجمعة، وفق ما أفاد به تلفزيون NDTV الهندي نقلًا عن مصادر.
وذكرت القناة أن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون إثر انفجار قوي لمواد متفجرة تمت مصادرتها في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام، وكانت مخزنة داخل مركز الشرطة مساء الجمعة".
وأضافت القناة أن من المرجح ارتفاع عدد القتلى، حيث لا يزال خمسة من المصابين في حالة خطيرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن معظم الضحايا من أفراد الشرطة والعاملين
في الطب الشرعي، إضافة إلى مقتل اثنين من مسؤولي إدارة مدينة سريناغار.