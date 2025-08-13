https://sarabic.ae/20250813/مقتل-جندي-هندي-إثر-إحباط-محاولة-تسلل-في-جامو-وكشمير-1103686113.html
مقتل جندي هندي إثر إحباط محاولة تسلل في جامو وكشمير
أعلن الجيش الهندي إحباط محاولة تسلل في قطاع أوري بإقليم جامو وكشمير، مشيرا إلى أنه جرى تمشيط المنطقة إثر العملية التي جرت فجر اليوم الأربعاء. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان رسمي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أشارت إلى أن الجيش الهندي أوضح أن الحادث أسفر عن مقتل أحد جنوده.وأوضح البيان أن القوات الهندية تمكنت من إفشال التسلل في ساعات الصباح الأولى، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت قبل أيام مقتل مسلحين في اشتباك مماثل.وفي سياق متصل، فرضت السلطات المحلية في منطقة سامبا، حظر تجوال ليلي على بعد كيلومترين من الحدود الدولية مع باكستان، يمتد من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا يوميا ولمدة شهرين، لتعزيز عمليات قوات حرس الحدود ومنع أي أنشطة غير قانونية، مع السماح بالحركة فقط لأسباب ضرورية وبإبراز الهوية.ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل جنديين هنديين إثر اشتباكات مسلحة في منطقة كولغام جنوب كشمير.
