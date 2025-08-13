مقتل جندي هندي إثر إحباط محاولة تسلل في جامو وكشمير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/مقتل-جندي-هندي-إثر-إحباط-محاولة-تسلل-في-جامو-وكشمير-1103686113.html
مقتل جندي هندي إثر إحباط محاولة تسلل في جامو وكشمير
مقتل جندي هندي إثر إحباط محاولة تسلل في جامو وكشمير
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الهندي إحباط محاولة تسلل في قطاع أوري بإقليم جامو وكشمير، مشيرا إلى أنه جرى تمشيط المنطقة إثر العملية التي جرت فجر اليوم الأربعاء. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T10:46+0000
2025-08-13T10:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103940/67/1039406752_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_4b515b0994a421efa454760c89c03f41.jpg
جاء ذلك في بيان رسمي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أشارت إلى أن الجيش الهندي أوضح أن الحادث أسفر عن مقتل أحد جنوده.وأوضح البيان أن القوات الهندية تمكنت من إفشال التسلل في ساعات الصباح الأولى، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت قبل أيام مقتل مسلحين في اشتباك مماثل.وفي سياق متصل، فرضت السلطات المحلية في منطقة سامبا، حظر تجوال ليلي على بعد كيلومترين من الحدود الدولية مع باكستان، يمتد من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا يوميا ولمدة شهرين، لتعزيز عمليات قوات حرس الحدود ومنع أي أنشطة غير قانونية، مع السماح بالحركة فقط لأسباب ضرورية وبإبراز الهوية.ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل جنديين هنديين إثر اشتباكات مسلحة في منطقة كولغام جنوب كشمير.
https://sarabic.ae/20250510/إصابة-3-أشخاص-بينهم-مسؤول-هندي-رفيع-المستوى-في-قصف-باكستاني-في-جامو-وكشمير-1100367292.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103940/67/1039406752_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_52a12771947583fa04a6b637855d13f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم

مقتل جندي هندي إثر إحباط محاولة تسلل في جامو وكشمير

10:46 GMT 13.08.2025
© AP Photo / Mukhtar Khanتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود هنديون/ الجيش الهندي في محيط سريناغار، شباط/ فبراير 2019
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود هنديون/ الجيش الهندي في محيط سريناغار، شباط/ فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
تابعنا عبر
أعلن الجيش الهندي إحباط محاولة تسلل في قطاع أوري بإقليم جامو وكشمير، مشيرا إلى أنه جرى تمشيط المنطقة إثر العملية التي جرت فجر اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في بيان رسمي، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أشارت إلى أن الجيش الهندي أوضح أن الحادث أسفر عن مقتل أحد جنوده.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
إصابة 3 أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى إثر قصف باكستاني في جامو وكشمير
10 مايو, 03:35 GMT
وأوضح البيان أن القوات الهندية تمكنت من إفشال التسلل في ساعات الصباح الأولى، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت قبل أيام مقتل مسلحين في اشتباك مماثل.
وفي سياق متصل، فرضت السلطات المحلية في منطقة سامبا، حظر تجوال ليلي على بعد كيلومترين من الحدود الدولية مع باكستان، يمتد من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا يوميا ولمدة شهرين، لتعزيز عمليات قوات حرس الحدود ومنع أي أنشطة غير قانونية، مع السماح بالحركة فقط لأسباب ضرورية وبإبراز الهوية.
ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل جنديين هنديين إثر اشتباكات مسلحة في منطقة كولغام جنوب كشمير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала