ارتفاع العقم لدى الرجال عالميا.. خبراء يكشفون الأسباب والحلول العلمية الحديثة
ارتفاع العقم لدى الرجال عالميا.. خبراء يكشفون الأسباب والحلول العلمية الحديثة
سبوتنيك عربي
تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات العقم لدى الرجال حول العالم، وهو ما أثار اهتمام المتخصصين في مجالات طب التكاثر وعلوم الأجنة.
2025-11-15T08:38+0000
2025-11-15T08:38+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102408/60/1024086021_0:198:4153:2534_1920x0_80_0_0_70b7dd3d69d9e93cefce02f9c417d963.jpg
وتعود هذه الزيادة إلى عوامل صحية ونفسية ونمط حياة سريع التغير، الأمر الذي يدفع المؤسسات الطبية إلى تطوير أساليب التشخيص والعلاج، واستحداث تقنيات حديثة لتحسين فرص الإنجاب لدى الأزواج.انتشار العقمقال الأكاديمي المصري الدكتور أشرف أبو علي، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية لطب التكاثر وعلوم الأجنة: "تحدثنا كثيرا عن انتشار العقم بين الرجال، ويبدو أن هناك العديد من العوامل التي أدت، خلال السنوات الأخيرة، إلى ارتفاع معدلاته عالميا".واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أسلوب الحياة الرتيب والضغوط النفسية، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر في زيادة حالات العقم، ما يستوجب البحث عن حلول حقيقية للحد منها".وأردف: "ظهرت اليوم تقنيات متقدمة، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار أفضل عينات الحيوانات المنوية، إلى جانب إجراءات أخرى حققت نجاحًا فعليًا، ما يدل على التقدم الكبير الذي يشهده هذا المجال".تحديات كبيرةمن جهته، قال الأكاديمي التونسي الدكتور محمد الشنوفي، رئيس قسم "ج" بمستشفى "وسيلة بورقيبة" في تونس، إن "حجم المعلومات المتداولة حول أعداد المصابين بالعقم وتأخر الإنجاب كبير، وباتت هذه المشكلة من أبرز التحديات الصحية في الوطن العربي".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "العقم مرتبط بشكل وثيق بنمط العيش لدى الشباب العربي، إذ ساهم تأخر سن الزواج وتغيّر أولويات الشباب، الذين أصبحوا يفكرون كثيرا قبل الإقدام على الزواج لأسباب اجتماعية واقتصادية في زيادة معدلات تأخر الإنجاب".وأضاف الدكتور الشنوفي أن "المرأة العربية أصبحت تولي أهمية أكبر للدراسة والعمل، ما يؤدي بدوره إلى تأجيل الزواج أو تأخير الإنجاب لدى المتزوجات، نتيجة لطموحات ومتطلبات مهنية وشخصية متعددة".كما أوضح أن "الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل بقوة في مجال علاج العقم، لكنه يحتاج إلى قواعد بيانات دقيقة وشاملة في كل الدول، حتى يساهم بفاعلية في خفض معدلات العقم. فكلما كانت المعلومات دقيقة، كانت الأبحاث والنتائج أكثر نجاحا".وختم الدكتور محمد الشنوفي تصريحاته، قائلا إن "المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة ضرورية جدا، لأنها تعزز تبادل الخبرات وتطوير المعرفة في هذا المجال، وهو ما يسهم في استحداث أفضل طرق العلاج والحد من انتشار هذه المشكلة في المجتمعات العربية".غياب الوعيمن جهته، يرى الأكاديمي الليبي الدكتور صالح طاهر، استشاري أمراض العقم، أن "أبرز أسباب انتشار العقم في العالم باتت تتزايد بشكل ملحوظ، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة تتراوح بين 15% و20% من الأزواج يمرون بفترة من عدم القدرة على الإنجاب بعد الزواج، وعند تحليل هذه النسبة، يتضح أن 30% من الحالات تعود أسبابها إلى الزوج، و30% إلى الزوجة، و30% أخرى لأسباب مشتركة بين الطرفين، بينما تبقى 10% مجهولة الأسباب".وأوضح الدكتور طاهر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النظم الغذائية غير الصحية تعد من أبرز العوامل المؤدية إلى زيادة الوزن لدى النساء، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الإنجابية".وأضاف أن "خصوبة الرجال تشهد انخفاضا تدريجيا على مستوى العالم"، موضحًا أن "هذا التراجع بدأ قبل نحو 20 عاما، وما زال مستمرا بوتيرة أكبر".وشدد على "أهمية التثقيف الصحي والتوعية المبكرة، خاصة لدى النساء، لأن أي اضطرابات في الدورة الشهرية أو زيادة في الوزن ينبغي معالجتها حتى قبل الزواج، لضمان جاهزية المرأة للإنجاب بعد الزواج".وبيّن أن "العقم يُعرّف طبيا بأنه مرور عام كامل على الزواج مع استمرار المعاشرة الزوجية دون حدوث حمل"، إلا أنه يرى أنه "من الأنسب بدء التقييم والعلاج بعد مرور 8 أشهر فقط دون حدوث حمل، وذلك لزيادة فرص العلاج والتدخل المبكر".أسباب متعددةأما الأكاديمي المصري الدكتور حسن مغربي، استشاري علاج العقم وعضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، فاعتبر أن "تأخر سن الزواج لدى الرجل والمرأة يُعد من أبرز أسباب تأخر الإنجاب، إذ يؤدي هذا التأخر إلى انخفاض المخزون لدى الطرفين، وهو أمر يصعب تعويضه أو إصلاحه لاحقا".وأوضح مغربي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل وقدرتها على الإخصاب تتناقص مع مرور السنين، كما أن العوامل البيئية مثل الأوبئة والتلوث تُسهم في التأثير سلبا على جودة الحيوانات المنوية والبويضات. إضافة إلى ذلك، تُعد الأمراض والالتهابات التي قد يتعرض لها الزوجان، ووجود تكيسات المبايض لدى الزوجة، وقلة مخزون المبيض أو فشله، من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى تأخر الإنجاب".وأضاف الدكتور مغربي أن "هناك تقدما ملحوظا في تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل التشخيص والعلاج الجيني، بالإضافة إلى التطور الكبير في تشخيص الجينات، ما أسهم في تحسين فرص العلاج بشكل غير مسبوق. ورغم وجود بعض الصعوبات، إلا أنها باتت محدودة مقارنة بهذا التقدم العلمي الواسع".تقنيات حديثةأما الأكاديمي الأردني الدكتور خلدون الشريف، استشاري أمراض العقم وأطفال الأنابيب، فيرى أن "نسبة العقم في العالم العربي تعد أعلى بكثير مقارنة بالدول الأخرى، وأن شدة حالات العقم في المنطقة مرتفعة جدا"، ويُرجع ذلك إلى "عدة أسباب نظرية لم تُثبت عمليًا بعد، إلا أن معظمها يرتبط بعوامل وراثية".وأوضح الشريف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نحو 60‎%‎ من حالات العقم تكون لدى الرجال"، مشيرًا إلى أن "الخبر المطمئن هو أن العلاجات المتوفرة حاليا تحقق نسب نجاح عالية في علاج عقم الرجال".وتحدث الشريف عن أبرز تقنيات علاج الحالات الصفرية، موضحا أنها "تختلف من مريض لآخر، فقد يكون العلاج عبر الهرمونات أو عبر معالجة الانسداد، بينما يرتبط بعضها بضعف في الخصية لا يمكن علاجه بالأدوية، ولذلك يتم اللجوء إلى البحث عن الحيوانات المنوية داخل الخصية من خلال عملية المسح المجهري، والتي تُمكّن في كثير من الأحيان من العثور على حيوانات منوية قابلة للاستخدام".وتابع أنه "في حال عدم وجود حيوانات منوية مكتملة، يتم الانتقال إلى استخدام الحيوانات المنوية البدائية، إذ ظهرت تقنيات حديثة متخصصة تساعد في هذه الحالات، في إطار السعي المستمر للوصول إلى حلول مبتكرة تمكّن الأزواج من تحقيق فرص الإنجاب".
حصري
تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات العقم لدى الرجال حول العالم، وهو ما أثار اهتمام المتخصصين في مجالات طب التكاثر وعلوم الأجنة.
وتعود هذه الزيادة إلى عوامل صحية ونفسية ونمط حياة سريع التغير، الأمر الذي يدفع المؤسسات الطبية إلى تطوير أساليب التشخيص والعلاج، واستحداث تقنيات حديثة لتحسين فرص الإنجاب لدى الأزواج.
انتشار العقم
قال الأكاديمي المصري الدكتور أشرف أبو علي، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية لطب التكاثر وعلوم الأجنة: "تحدثنا كثيرا عن انتشار العقم بين الرجال، ويبدو أن هناك العديد من العوامل التي أدت، خلال السنوات الأخيرة، إلى ارتفاع معدلاته عالميا".
واعتبر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أسلوب الحياة الرتيب والضغوط النفسية، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، جميعها عوامل تساهم بشكل مباشر في زيادة حالات العقم، ما يستوجب البحث عن حلول حقيقية للحد منها".
وأضاف الدكتور أبو علي: "يطالب المختصون بضرورة التشخيص السليم لهذه الأمراض، واتباع طرق علاجية مبنية على أسس علمية واضحة. ومن حق المريض أن يحصل على فترة علاج طبي كاملة قبل التوجه إلى أي تدخل جراحي، وفي حال عدم نجاح هذه الخطوات، يتم اللجوء إلى العلاج الجراحي أو إلى تقنيات أطفال الأنابيب، التي أسهمت في حل الكثير من المشكلات".
وأردف: "ظهرت اليوم تقنيات متقدمة، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار أفضل عينات الحيوانات المنوية، إلى جانب إجراءات أخرى حققت نجاحًا فعليًا، ما يدل على التقدم الكبير الذي يشهده هذا المجال".
الحمل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
مجتمع
دراسة: ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يضاعف مخاطر الوفاة بعد الإنجاب
10 نوفمبر, 16:57 GMT
تحديات كبيرة
من جهته، قال الأكاديمي التونسي الدكتور محمد الشنوفي، رئيس قسم "ج" بمستشفى "وسيلة بورقيبة" في تونس، إن "حجم المعلومات المتداولة حول أعداد المصابين بالعقم وتأخر الإنجاب كبير، وباتت هذه المشكلة من أبرز التحديات الصحية في الوطن العربي".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "العقم مرتبط بشكل وثيق بنمط العيش لدى الشباب العربي، إذ ساهم تأخر سن الزواج وتغيّر أولويات الشباب، الذين أصبحوا يفكرون كثيرا قبل الإقدام على الزواج لأسباب اجتماعية واقتصادية في زيادة معدلات تأخر الإنجاب".
وأضاف الدكتور الشنوفي أن "المرأة العربية أصبحت تولي أهمية أكبر للدراسة والعمل، ما يؤدي بدوره إلى تأجيل الزواج أو تأخير الإنجاب لدى المتزوجات، نتيجة لطموحات ومتطلبات مهنية وشخصية متعددة".

وأكد أن "الحلول العلمية تتطلب تغييرات في نمط الحياة"، مشددًا على "أهمية اتباع نظام غذائي صحي، وتقليل الضغوط النفسية، وممارسة الرياضة بانتظام، والاهتمام بالراحة النفسية، وذلك لتقليل الحاجة للعلاج والأدوية قدر الإمكان".

كما أوضح أن "الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل بقوة في مجال علاج العقم، لكنه يحتاج إلى قواعد بيانات دقيقة وشاملة في كل الدول، حتى يساهم بفاعلية في خفض معدلات العقم. فكلما كانت المعلومات دقيقة، كانت الأبحاث والنتائج أكثر نجاحا".
وختم الدكتور محمد الشنوفي تصريحاته، قائلا إن "المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة ضرورية جدا، لأنها تعزز تبادل الخبرات وتطوير المعرفة في هذا المجال، وهو ما يسهم في استحداث أفضل طرق العلاج والحد من انتشار هذه المشكلة في المجتمعات العربية".
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
دراسة: احتمال إنجاب ذكر أو أنثى ليس 50:50 كما هو شائع
21 يوليو, 18:30 GMT
غياب الوعي
من جهته، يرى الأكاديمي الليبي الدكتور صالح طاهر، استشاري أمراض العقم، أن "أبرز أسباب انتشار العقم في العالم باتت تتزايد بشكل ملحوظ، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة تتراوح بين 15% و20% من الأزواج يمرون بفترة من عدم القدرة على الإنجاب بعد الزواج، وعند تحليل هذه النسبة، يتضح أن 30% من الحالات تعود أسبابها إلى الزوج، و30% إلى الزوجة، و30% أخرى لأسباب مشتركة بين الطرفين، بينما تبقى 10% مجهولة الأسباب".
وأوضح الدكتور طاهر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النظم الغذائية غير الصحية تعد من أبرز العوامل المؤدية إلى زيادة الوزن لدى النساء، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الإنجابية".

كما أشار إلى أن "شرب الكحوليات والتدخين والتعرض للإشعاعات والمواد الكيميائية، تمثل عوامل خطرة تسهم في تأخر الإنجاب لدى الجنسين".

وأضاف أن "خصوبة الرجال تشهد انخفاضا تدريجيا على مستوى العالم"، موضحًا أن "هذا التراجع بدأ قبل نحو 20 عاما، وما زال مستمرا بوتيرة أكبر".
وشدد على "أهمية التثقيف الصحي والتوعية المبكرة، خاصة لدى النساء، لأن أي اضطرابات في الدورة الشهرية أو زيادة في الوزن ينبغي معالجتها حتى قبل الزواج، لضمان جاهزية المرأة للإنجاب بعد الزواج".
وبيّن أن "العقم يُعرّف طبيا بأنه مرور عام كامل على الزواج مع استمرار المعاشرة الزوجية دون حدوث حمل"، إلا أنه يرى أنه "من الأنسب بدء التقييم والعلاج بعد مرور 8 أشهر فقط دون حدوث حمل، وذلك لزيادة فرص العلاج والتدخل المبكر".
قطع بلاستيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
مجتمع
تحذير علمي: تلوث صامت قد يؤثر على فرص الإنجاب لدى الجنسين
4 يوليو, 17:35 GMT
أسباب متعددة
أما الأكاديمي المصري الدكتور حسن مغربي، استشاري علاج العقم وعضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، فاعتبر أن "تأخر سن الزواج لدى الرجل والمرأة يُعد من أبرز أسباب تأخر الإنجاب، إذ يؤدي هذا التأخر إلى انخفاض المخزون لدى الطرفين، وهو أمر يصعب تعويضه أو إصلاحه لاحقا".
وأوضح مغربي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل وقدرتها على الإخصاب تتناقص مع مرور السنين، كما أن العوامل البيئية مثل الأوبئة والتلوث تُسهم في التأثير سلبا على جودة الحيوانات المنوية والبويضات. إضافة إلى ذلك، تُعد الأمراض والالتهابات التي قد يتعرض لها الزوجان، ووجود تكيسات المبايض لدى الزوجة، وقلة مخزون المبيض أو فشله، من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى تأخر الإنجاب".
وأشار إلى أن "العالم قد توصل إلى حلول علمية متقدمة في هذا المجال، وحقق تطورا كبيرا في طرق العلاج، إلا أن بعض الحلول لا يمكن تطبيقها محليا، لأن القوانين الطبية في بلادنا تشترط أن تتم عملية الحمل باستخدام بويضة الزوجة والحيوان المنوي للزوج فقط، وبالتالي لا يمكن اللجوء إلى بدائل أخرى في حال غياب أحدهما".
وأضاف الدكتور مغربي أن "هناك تقدما ملحوظا في تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل التشخيص والعلاج الجيني، بالإضافة إلى التطور الكبير في تشخيص الجينات، ما أسهم في تحسين فرص العلاج بشكل غير مسبوق. ورغم وجود بعض الصعوبات، إلا أنها باتت محدودة مقارنة بهذا التقدم العلمي الواسع".
كلاب من فصيلة هاسكي تجر الزلاجات على طرق سياحية في سيبيريا في متنزه الشفق القطبي السياحي في منطقة مورمانسك الروسية، 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
مجتمع
الكلاب بديلا... دراسة تكشف عن سبب عزوف الغرب عن الإنجاب
27 مايو, 06:27 GMT
تقنيات حديثة
أما الأكاديمي الأردني الدكتور خلدون الشريف، استشاري أمراض العقم وأطفال الأنابيب، فيرى أن "نسبة العقم في العالم العربي تعد أعلى بكثير مقارنة بالدول الأخرى، وأن شدة حالات العقم في المنطقة مرتفعة جدا"، ويُرجع ذلك إلى "عدة أسباب نظرية لم تُثبت عمليًا بعد، إلا أن معظمها يرتبط بعوامل وراثية".
وأوضح الشريف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نحو 60‎%‎ من حالات العقم تكون لدى الرجال"، مشيرًا إلى أن "الخبر المطمئن هو أن العلاجات المتوفرة حاليا تحقق نسب نجاح عالية في علاج عقم الرجال".
وأشار أيضا إلى أن "كثيرا من الرجال يلجأون إلى تناول المكملات الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن هذه المنتجات لا تعالج عقم الرجال، فجميع الأدلة العلمية تؤكد عدم فعاليتها في هذا المجال، باعتبار أن النظام الغذائي المتوازن يكون كافيا، وبالتالي يجب التوجه نحو العلاج الطبي الصحيح لتفادي إضاعة الوقت".
وتحدث الشريف عن أبرز تقنيات علاج الحالات الصفرية، موضحا أنها "تختلف من مريض لآخر، فقد يكون العلاج عبر الهرمونات أو عبر معالجة الانسداد، بينما يرتبط بعضها بضعف في الخصية لا يمكن علاجه بالأدوية، ولذلك يتم اللجوء إلى البحث عن الحيوانات المنوية داخل الخصية من خلال عملية المسح المجهري، والتي تُمكّن في كثير من الأحيان من العثور على حيوانات منوية قابلة للاستخدام".
وتابع أنه "في حال عدم وجود حيوانات منوية مكتملة، يتم الانتقال إلى استخدام الحيوانات المنوية البدائية، إذ ظهرت تقنيات حديثة متخصصة تساعد في هذه الحالات، في إطار السعي المستمر للوصول إلى حلول مبتكرة تمكّن الأزواج من تحقيق فرص الإنجاب".
