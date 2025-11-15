عربي
بوتين ونتنياهو يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط
بوتين ونتنياهو يناقشان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصل حول الوضع في الشرق الأوسط.
2025-11-15T18:27+0000
2025-11-15T18:34+0000
روسيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".ويوم الاثنين الماضي، أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي هي الحل الوحيد القابل للتطبيق.وقال شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة. نحن على قناعة بأن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القائمة على إطار القانوني الدولي المعروف، كانت ولا تزال الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يضمن السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".روسيا تكشف تفاصيل مشروع قرارها البديل حول غزة في مجلس الأمنروبيو يعلن تحقيق تقدم بشأن مشروع قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة
إسرائيل
18:27 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 18:34 GMT 15.11.2025)
© Sputnik . Алексей Дружинин / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik . Алексей Дружинин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تبادلا خلاله وجهات النظر بشكل مفصل حول الوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر بشكل مفصل حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في قطاع غزة في سياق وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، والوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار في سوريا.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
روسيا تكشف تفاصيل مشروع قرارها البديل حول غزة في مجلس الأمن
أمس, 22:25 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، أن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانوني الدولي هي الحل الوحيد القابل للتطبيق.
وقال شويغو خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نرحب بمساعدة القاهرة في حل النزاعات الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة. نحن على قناعة بأن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القائمة على إطار القانوني الدولي المعروف، كانت ولا تزال الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يضمن السلام الدائم لجميع شعوب الشرق الأوسط".
