المغرب ينقذ 40 ألف "مرشح للهجرة" ويحجز 19 طنا من المخدرات منذ بداية 2025
المغرب ينقذ 40 ألف "مرشح للهجرة" ويحجز 19 طنا من المخدرات منذ بداية 2025
المغرب ينقذ 40 ألف "مرشح للهجرة" ويحجز 19 طنا من المخدرات منذ بداية 2025
أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، بأن "المملكة أنقذت 40 ألف مرشح للهجرة وحجزت 19 طنا من المخدرات في... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
المغرب ينقذ 40 ألف "مرشح للهجرة" ويحجز 19 طنا من المخدرات منذ بداية 2025

تابعنا عبر
أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، بأن "المملكة أنقذت 40 ألف مرشح للهجرة وحجزت 19 طنا من المخدرات في 2025".
ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم السبت، عن عبد اللطيف لوديي، أن "وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي المغربيين، أجرتا حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مجموعة من العمليات في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، مكّنت من إنقاذ 40 ألف مرشح للهجرة من الغرق والموت".
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
المغرب يعلن إحباط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال 2024
23 يناير, 07:14 GMT
وجاءت تصريحات لوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، بشأن ميزانية السنة المالية 2026.
وقال لوديي إنه "على إثر هذه العمليات، عملت مصالح الدرك الملكي على تفكيك 148 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة، والتحقيق مع 461 شخصا يعملون ضمن هذه الشبكات".

وشدد المسؤول الحكومي المغربي على أنه "لهذا الغرض سخّرت وحدات الدرك الملكي وسائل لوجستيكية، بما فيها طائرات أنجزت 509 مهام مراقبة بحرية، قامت خلالها بـ650 ساعة طيران، بالإضافة إلى الاستعانة بطائرات مسيرة".

وأضاف عبد اللطيف لوديي أن "وحدات البحرية الملكية أجرت 44 عملية تدخل للمساعدة وإنقاذ سفن ووسائل نقل بحرية كانت في حالة خطر داخل البحر، و"تصدت هذه الوحدات للأنشطة غير المشروعة من خلال حجز أزيد من 19 طنا من المواد المخدرة".
ولفت إلى أن "البحرية الملكية المغربية اضطلعت بمهام شرطة الصيد ومراقبة التدبير والاستغلال الجيد للموارد البحرية، حيث قامت بمراقبة 1032 سفينة صيد، من بينها 610 سفن سجلت مخالفات في حقها، بالإضافة إلى سهرها على الحفاظ على النظام البيئي البحري".

وقامت الداخلية المغربية بتفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية، خصوصا في مجال مكافحة تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، بحسب لوديي.

ويعتبر البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر فتكا في العالم، حيث أودى بحياة ما يقرب من 30,000 شخص في العقد الماضي، ورغم تشديد الرقابة، فقد أصبحت طرق أخرى مثل الانطلاق من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط أكثر استخداما، ما يزيد من المخاطر.
وتشير البيانات الحكومية المغربية إلى أنه في عام 2024، اعترضت السلطات المغربية ما يقرب من 79,000 محاولة هجرة غير شرعية.
