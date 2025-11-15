https://sarabic.ae/20251115/المغرب-ينقذ-40-ألف-مرشح-للهجرة-ويحجز-19-طنا-من-المخدرات-منذ-بداية-2025-1107134955.html

المغرب ينقذ 40 ألف "مرشح للهجرة" ويحجز 19 طنا من المخدرات منذ بداية 2025

المغرب ينقذ 40 ألف "مرشح للهجرة" ويحجز 19 طنا من المخدرات منذ بداية 2025

سبوتنيك عربي

أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، بأن "المملكة أنقذت 40 ألف مرشح للهجرة وحجزت 19 طنا من المخدرات في... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T11:15+0000

2025-11-15T11:15+0000

2025-11-15T11:15+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/01/1080620850_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_9010644ee72b8246a13ed7ffe25b9013.jpg

ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم السبت، عن عبد اللطيف لوديي، أن "وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي المغربيين، أجرتا حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مجموعة من العمليات في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، مكّنت من إنقاذ 40 ألف مرشح للهجرة من الغرق والموت".وجاءت تصريحات لوديي، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، بشأن ميزانية السنة المالية 2026.وقال لوديي إنه "على إثر هذه العمليات، عملت مصالح الدرك الملكي على تفكيك 148 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة، والتحقيق مع 461 شخصا يعملون ضمن هذه الشبكات".وأضاف عبد اللطيف لوديي أن "وحدات البحرية الملكية أجرت 44 عملية تدخل للمساعدة وإنقاذ سفن ووسائل نقل بحرية كانت في حالة خطر داخل البحر، و"تصدت هذه الوحدات للأنشطة غير المشروعة من خلال حجز أزيد من 19 طنا من المواد المخدرة".ولفت إلى أن "البحرية الملكية المغربية اضطلعت بمهام شرطة الصيد ومراقبة التدبير والاستغلال الجيد للموارد البحرية، حيث قامت بمراقبة 1032 سفينة صيد، من بينها 610 سفن سجلت مخالفات في حقها، بالإضافة إلى سهرها على الحفاظ على النظام البيئي البحري".ويعتبر البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر فتكا في العالم، حيث أودى بحياة ما يقرب من 30,000 شخص في العقد الماضي، ورغم تشديد الرقابة، فقد أصبحت طرق أخرى مثل الانطلاق من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط أكثر استخداما، ما يزيد من المخاطر.وتشير البيانات الحكومية المغربية إلى أنه في عام 2024، اعترضت السلطات المغربية ما يقرب من 79,000 محاولة هجرة غير شرعية.

https://sarabic.ae/20250123/المغرب-يعلن-إحباط-نحو-78-ألف-محاولة-هجرة-غير-نظامية-خلال-2024-1097061008.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار