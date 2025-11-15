انقطاع خط الطاقة الرئيسي في محطة زابوروجيه النووية

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية
صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يفغينيا ياشينا، اليوم السبت، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أُبلغت بانقطاع خط "دنيبروفسكايا" الرئيسي من قبل أوكرانيا، وهو الخط الذي يزود محطة زابوروجيه بالطاقة.
وقالت ياشينا في بيان: "لقد تم إبلاغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك".

وأضافت: "خط دنيبروفسكايا لا يزال مقطوعا. أسباب الانقطاع وأفق إعادة التشغيل غير معروفين لنا. الجانب الأوكراني لم يبلغنا".

وأوضحت مديرة اتصالات المحطة أن تزويد المحطة باحتياجاتها الذاتية مضمن من خلال الخط الاحتياطي "فيرروسلافنايا-1"، مؤكدة أن "كل شيء في محطة زابوروجيه على ما يرام. وأن المحطة تعمل وفق النظام المعتاد المستقر".
وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوكالة توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار محلي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما سيسمح بإجراء الإصلاحات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، وبعد 30 يوما من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي تماما، استأنفت المحطة إمدادها بالكهرباء لتلبية احتياجاتها عبر خط كهرباء دنيبروفسكا الخارجي بجهد 750 كيلو فولت، والذي تضرر في غارة جوية أوكرانية، وتم فصله في 23 سبتمبر/أيلول، عقب إغلاق خط "فيروسبلافنايا-1" الاحتياطي في 7 مايو/أيار.

تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينرغودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتضم ست وحدات طاقة بقدرة غيغاواط واحد لكل منها.
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه... و"الدعم السريع" توافق على مقترح الهدنة
