https://sarabic.ae/20251115/انقطاع-خط-الطاقة-الرئيسي-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1107139151.html

انقطاع خط الطاقة الرئيسي في محطة زابوروجيه النووية

انقطاع خط الطاقة الرئيسي في محطة زابوروجيه النووية

سبوتنيك عربي

صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يفغينيا ياشينا، اليوم السبت، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أُبلغت بانقطاع خط "دنيبروفسكايا" الرئيسي... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-15T14:13+0000

2025-11-15T14:13+0000

2025-11-15T14:13+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104907081_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_f3c221f3d355b94b34edd3ba319520d9.jpg

وقالت ياشينا في بيان: "لقد تم إبلاغ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك".وأوضحت مديرة اتصالات المحطة أن تزويد المحطة باحتياجاتها الذاتية مضمن من خلال الخط الاحتياطي "فيرروسلافنايا-1"، مؤكدة أن "كل شيء في محطة زابوروجيه على ما يرام. وأن المحطة تعمل وفق النظام المعتاد المستقر".وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوكالة توصلت لاتفاق وقف إطلاق نار محلي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما سيسمح بإجراء الإصلاحات.تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إينرغودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتضم ست وحدات طاقة بقدرة غيغاواط واحد لكل منها.موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه... و"الدعم السريع" توافق على مقترح الهدنة

https://sarabic.ae/20251107/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلن-موافقتها-على-وقف-إطلاق-النار-حول-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1106850945.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا