تعليق رحلات الطيران الإسرائيلية إلى المغرب بقرار من "الشاباك"

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أكدت شركات الطيران الإسرائيلية، اليوم السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية المباشرة إلى المغرب، لأنها لا تزال في انتظار الترخيص الأمني من جهاز "الشاباك".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن رحلات الطيران الإسرائيلية في انتظار قرار السماح بعودة الطيران نحو المغرب بموافقة من جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك".
وأوضحت أن هذا الإذن يعتبر ضروريا لاستئناف أي خط جوي خارجي، وأن استئناف الرحلات مرتبط فقط بالتفاهمات التقنية بين وزارتي النقل في كل من المغرب وإسرائيل، في وقت بات مرهونا بالإجراءات الأمنية التي يشرف عليها "الشاباك"، باعتباره الجهة المخولة بمنح الضوء الأخضر لشركات الطيران.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس
12 نوفمبر, 21:12 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، أفادت القناة الإسرائيلية "i24NEWS"، بأن المملكة المغربية ستستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت القناة أن "المغرب سيسمح للمواطنين الإسرائيليين بالدخول إلى البلاد، حيث ستستأنف الرحلات الجوية اعتبارا من يوم غد الخميس وتعتبر المغرب الدولة الإسلامية الأولى التي تستأنف الرحلات الجوية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب".
ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبتصريح رسمي من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.
ويشار إلى أن الرحلات المباشرة بين الجانبين قد توقفت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة نتيجة رفع مستوى تحذير السفر إلى المغرب، ما دفع شركات الطيران الإسرائيلية والمغربية إلى تعليق تشغيل الخط.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
