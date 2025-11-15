https://sarabic.ae/20251115/تعليق-رحلات-الطيران-الإسرائيلية-إلى-المغرب-بقرار-من-الشاباك-1107142270.html

تعليق رحلات الطيران الإسرائيلية إلى المغرب بقرار من "الشاباك"

تعليق رحلات الطيران الإسرائيلية إلى المغرب بقرار من "الشاباك"

أكدت شركات الطيران الإسرائيلية، اليوم السبت، استمرار تعليق الرحلات الجوية المباشرة إلى المغرب، لأنها لا تزال في انتظار الترخيص الأمني من جهاز "الشاباك". 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن رحلات الطيران الإسرائيلية في انتظار قرار السماح بعودة الطيران نحو المغرب بموافقة من جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك".وأوضحت أن هذا الإذن يعتبر ضروريا لاستئناف أي خط جوي خارجي، وأن استئناف الرحلات مرتبط فقط بالتفاهمات التقنية بين وزارتي النقل في كل من المغرب وإسرائيل، في وقت بات مرهونا بالإجراءات الأمنية التي يشرف عليها "الشاباك"، باعتباره الجهة المخولة بمنح الضوء الأخضر لشركات الطيران.ويوم الأربعاء الماضي، أفادت القناة الإسرائيلية "i24NEWS"، بأن المملكة المغربية ستستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد محادثات بين وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، ووزير النقل المغربي عبد الصمد قيوح، وبتصريح رسمي من الهيئات المختصة للطيران المدني في كلا البلدين.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

