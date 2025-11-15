عربي
أمساليوم
بث مباشر
لنحو 90 عاما.. ترامب يأمر برفع السرية عن الأرشيف الوطني الأمريكي المتعلق بقضية إيرهارت
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الأرشيف الوطني الأمريكي أفرج عن مجموعة سجلات مرتبطة باختفاء الطيارة الشهيرة أميليا إيرهارت عام 1937، فوق المحيط الهادي، وذلك تنفيذا لأوامر ترامب.وأوضحت مديرة المخابرات الأمريكية تولسي غابارد، أنه تم الإفراج عن 4624 صفحة من الوثائق الأرشيفية تشمل دفاتر سجلات السفن العسكرية الأمريكية المشاركة في عمليات البحث الجوي والبحري عن إيرهارت.وكانت أميليا إيرهارت وملاحها فريد نونان، قد شوهدا آخر مرة وهي تقلع بطائرتها "لوكهيد إلكترا"، ذات المحركين، في الثاني من يوليو/تموز 1937، من بابوا غينيا الجديدة متجهة إلى جزيرة هاولاند، على بعد 4 آلاف كيلومتر، خلال محاولتها التحليق حول العالم.وعزت تلك الوسائل الإعلامية الغربية، الاهتمام المفاجئ من إدارة ترامب بقضية الطيارة الأمريكية، والأمر الذي أصدره ترامب في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، برفع السرية عن سجلات قضيتها وإخراجها إلى النور، فيما يواجه انتقادات متزايدة لعدم الكشف عن ملفات تتعلق بالممول الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.وكانت الدفعة الجديدة من السجلات المتعلقة بإيرهارت، قد نشرت عقب يومين فقط من إفراج لجنة في الكونغرس الأمريكي عن آلاف الوثائق، التي أثارت تساؤلات جديدة بشأن علاقة ترامب بإبستين.وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
12:06 GMT 15.11.2025
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع السرية عن جميع السجلات التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية لنحو 90 عاما مضت، والمتعلقة بقضية الطيارة الشهيرة أميليا إيرهارت، وإخراجها إلى النور.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الأرشيف الوطني الأمريكي أفرج عن مجموعة سجلات مرتبطة باختفاء الطيارة الشهيرة أميليا إيرهارت عام 1937، فوق المحيط الهادي، وذلك تنفيذا لأوامر ترامب.
وأوضحت مديرة المخابرات الأمريكية تولسي غابارد، أنه تم الإفراج عن 4624 صفحة من الوثائق الأرشيفية تشمل دفاتر سجلات السفن العسكرية الأمريكية المشاركة في عمليات البحث الجوي والبحري عن إيرهارت.
وكانت أميليا إيرهارت وملاحها فريد نونان، قد شوهدا آخر مرة وهي تقلع بطائرتها "لوكهيد إلكترا"، ذات المحركين، في الثاني من يوليو/تموز 1937، من بابوا غينيا الجديدة متجهة إلى جزيرة هاولاند، على بعد 4 آلاف كيلومتر، خلال محاولتها التحليق حول العالم.
وبعد ساعات من الإقلاع، انقطع الاتصال اللاسلكي بالطائرة عقب بلاغ من إيرهارت عن أن الوقود ينفد، في وقت لم تتوج أكبر عملية بحث بحرية في ذلك الوقت بالنجاح، ليبقى مصير إيرهارت واحدا من أكثر الألغاز غموضا على مدى 88 عاما.
وعزت تلك الوسائل الإعلامية الغربية، الاهتمام المفاجئ من إدارة ترامب بقضية الطيارة الأمريكية، والأمر الذي أصدره ترامب في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، برفع السرية عن سجلات قضيتها وإخراجها إلى النور، فيما يواجه انتقادات متزايدة لعدم الكشف عن ملفات تتعلق بالممول الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية.
وكانت الدفعة الجديدة من السجلات المتعلقة بإيرهارت، قد نشرت عقب يومين فقط من إفراج لجنة في الكونغرس الأمريكي عن آلاف الوثائق، التي أثارت تساؤلات جديدة بشأن علاقة ترامب بإبستين.
وكان إبستين، قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عاماً سجناً، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاماً، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقداً، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.
وفي يوليو/تموز 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقاً. وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.
