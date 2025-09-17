https://sarabic.ae/20250917/دولة-جديدة-تفتتح-سفارة-لدى-إسرائيل-في-القدس--1104953541.html
دولة جديدة تفتتح سفارة لدى إسرائيل في القدس
دولة جديدة تفتتح سفارة لدى إسرائيل في القدس
سبوتنيك عربي
تفتتح دولة فيجي، اليوم الأربعاء، سفارة لها في مدينة القدس الفلسطينية، في خطوة دبلوماسية تُعد تأييدا صريحا لإسرائيل. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T16:11+0000
2025-09-17T16:11+0000
2025-09-17T16:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/08/1068774921_0:90:1440:900_1920x0_80_0_0_d880b00d901dacd4802e7b58003542fd.jpg
واستضاف نتنياهو، في مكتبه بالقدس الغربية، رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، حيث ناقش الزعيمان قضايا دبلوماسية وأمنية إقليمية، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما تلقى نتنياهو وزوجته دعوة رسمية لزيارة فيجي، في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.وتُعتبر فيجي، الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ، من الدول القليلة التي اختارت نقل سفارتها إلى القدس، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة، كوسوفو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، وغواتيمالا.وفي السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس. وكانت دول عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا قد تعهّدت، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، رفضًا واستنكارًا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
https://sarabic.ae/20240807/الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تأجيل-الانتخابات-الفلسطينية-حتى-تضمن-إسرائيل-مشاركة-سكان-القدس-الشرقية-1091492137.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/08/1068774921_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_37c71d684a8bed422169d97795f32a60.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دولة جديدة تفتتح سفارة لدى إسرائيل في القدس
تفتتح دولة فيجي، اليوم الأربعاء، سفارة لها في مدينة القدس الفلسطينية، في خطوة دبلوماسية تُعد تأييدا صريحا لإسرائيل.
واستضاف نتنياهو، في مكتبه بالقدس الغربية
، رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا، حيث ناقش الزعيمان قضايا دبلوماسية وأمنية إقليمية،
وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعرب نتنياهو عن شكره لرابوكا على "دعمه الثابت" لإسرائيل، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
كما تلقى نتنياهو وزوجته دعوة رسمية لزيارة فيجي، في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتُعتبر فيجي، الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ، من الدول القليلة التي اختارت نقل سفارتها إلى القدس، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة
، كوسوفو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، وغواتيمالا.
وفي السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.
وكانت دول عدّة بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال ومالطا قد تعهّدت، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل.
والشهر قبل الماضي، أطلق وزراء خارجية 15 دولة غربية من بينها فرنسا وإسبانيا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى إقامة علاقات مع إسرائيل.
وقوبل إعلان عدد من الدول الغربية اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
، رفضًا واستنكارًا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.
واعترفت 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين.
وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 10 دول بفلسطين، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.