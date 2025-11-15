وزير الخارجية التونسي: تحويل معبر "رأس جدير" إلى منطقة اقتصادية متكاملة بالتعاون دول الجوار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251115/وزير-الخارجية-التونسي-تحويل-معبر-رأس-جدير-إلى-منطقة-اقتصادية-متكاملة-بالتعاون-دول-الجوار-1107134013.html
وزير الخارجية التونسي: تحويل معبر "رأس جدير" إلى منطقة اقتصادية متكاملة بالتعاون دول الجوار
وزير الخارجية التونسي: تحويل معبر "رأس جدير" إلى منطقة اقتصادية متكاملة بالتعاون دول الجوار
سبوتنيك عربي
صرح وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، بأن فريق العمل المشترك بين بلاده وكل من ليبيا والجزائر، "سيعقد اجتماعا ثانيًا قريبًا بشأن الحد من ظاهرة... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T10:27+0000
2025-11-15T10:27+0000
تونس
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087505633_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_972475609b282d3e21bcbc50e35cb0bd.jpg
ونقل موقع "بوابة الوسط"، صباح اليوم السبت، عن النفطي، إشارته إلى مشروع جديد بمعبر "رأس اجدير" بالتنسيق مع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا).وأكد النفطي، خلال جلسة بالبرلمان التونسي، أن بلاده تسعى إلى "تطوير العلاقات مع ليبيا، عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتكثيف التنسيق لتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعبر الحدودي، فضلًا عن العمل على تحويله إلى منطقة اقتصادية متكاملة، وهو مشروع يناقش بالتنسيق مع الأمانة العامة لـ"الكوميسا".ولفت وزير الشؤون الخارجية التونسي إلى استمرار التنسيق مع دول الجوار حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك بالجلسة التي خُصصت لمناقشة دور وزارة الخارجية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن "تونس تعمل على رفع إسهاماتها المالية لدى المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تنظيم برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وهو البرنامج الذي شهد تطورًا ملحوظًا، إذ جرى تسجيل عودة أكثر من 19 ألف مهاجر، حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".وتشهد المعابر المشتركة بين ليبيا وتونس، حالة من الاضطراب نتيجة المشاحنات بين الطرفين حول قضايا متعلقة بالتهريب والقبض على المهربين من كلا البلدين، هذا الوضع زاد من تعقيد العلاقة بين الدولتين، خاصة بعد ردود الفعل الحادة من النشطاء في كل من تونس وليبيا.وكان محتجون قد أغلقوا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، منفذ "رأس جدير"، وبرروا ما قاموا به بأنه "رد" على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عماد الطرابلسي، ووصفوها بأنها "تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا"، على حد قولهم.يشار إلى أنه جرى تأجيل إعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، مرات عدة، وذلك بسبب توترات في المناطق المحيطة به.
https://sarabic.ae/20240824/استمرار-غلق-الطريق-المؤدي-لمعبر-رأس-الجدير-من-الجانب-الليبي-1092064688.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087505633_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_2f9dee9bccc675c108b5d6be6155bf64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية التونسي: تحويل معبر "رأس جدير" إلى منطقة اقتصادية متكاملة بالتعاون دول الجوار

10:27 GMT 15.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
صرح وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي، بأن فريق العمل المشترك بين بلاده وكل من ليبيا والجزائر، "سيعقد اجتماعا ثانيًا قريبًا بشأن الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية".
ونقل موقع "بوابة الوسط"، صباح اليوم السبت، عن النفطي، إشارته إلى مشروع جديد بمعبر "رأس اجدير" بالتنسيق مع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا).
وأكد النفطي، خلال جلسة بالبرلمان التونسي، أن بلاده تسعى إلى "تطوير العلاقات مع ليبيا، عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتكثيف التنسيق لتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعبر الحدودي، فضلًا عن العمل على تحويله إلى منطقة اقتصادية متكاملة، وهو مشروع يناقش بالتنسيق مع الأمانة العامة لـ"الكوميسا".
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
استمرار غلق الطريق المؤدي لمعبر رأس الجدير من الجانب الليبي
24 أغسطس 2024, 12:18 GMT
ولفت وزير الشؤون الخارجية التونسي إلى استمرار التنسيق مع دول الجوار حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك بالجلسة التي خُصصت لمناقشة دور وزارة الخارجية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وقال الوزيرمحمد علي النفطي، إن "تونس ترفض أن تكون أرض عبور أو توطين أو منصة تنزيل للمهاجرين، ولكنها ستبقى حريصة على احترام حقوق الإنسان وكرامته باعتبار المهاجرين ضحايا الأنظمة الاقتصادية لبلدانهم وشبكات الاتجار في البشر".

ولفت وزير الخارجية التونسي إلى أن "تونس تعمل على رفع إسهاماتها المالية لدى المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تنظيم برنامج للعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وهو البرنامج الذي شهد تطورًا ملحوظًا، إذ جرى تسجيل عودة أكثر من 19 ألف مهاجر، حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
وتشهد المعابر المشتركة بين ليبيا وتونس، حالة من الاضطراب نتيجة المشاحنات بين الطرفين حول قضايا متعلقة بالتهريب والقبض على المهربين من كلا البلدين، هذا الوضع زاد من تعقيد العلاقة بين الدولتين، خاصة بعد ردود الفعل الحادة من النشطاء في كل من تونس وليبيا.
وكان محتجون قد أغلقوا، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، منفذ "رأس جدير"، وبرروا ما قاموا به بأنه "رد" على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عماد الطرابلسي، ووصفوها بأنها "تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا"، على حد قولهم.
يشار إلى أنه جرى تأجيل إعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، مرات عدة، وذلك بسبب توترات في المناطق المحيطة به.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала