عربي
ظهور عراقيل تعوق التجارة بين ليبيا وتونس
طالب ممثلو عدد من الشركات الليبية، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، بالتدخل لمعالجة إجراءات فنية وضبطية لتسهيل تصدير منتجاتهم... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد بيان نشرته الوزارة، بأن الاجتماع الذي عقده الحويج لمتابعة سير الحركة التجارية عبر منفذ رأس اجدير على الحدود الليبية التونسية، خُصّص لطرح ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الليبية في تصدير المنتجات المحلية إلى السوق التونسي، والحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والتي تسمح بدخول السلع بموجب اتفاقية الاعتراف والتصديق على شهادة المطابقة في البلدين. وطالب أصحاب الشركات، الوزير بالتدخل لمعالجة عدد من الإجراءات الفنية والضبطية مع مركز البحوث الصناعية والمصلحة العامة للجمارك، بما يُسهم في دعم الحركة التجارية للصادرات الليبية. وأكد الحويج، أن وزارة الاقتصاد والتجارة أبرمت عددًا من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم مع وزارة التجارة التونسية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. كما وجّه الإدارات المختصة بالوزارة والغرفة التجارية الليبية التونسية المشتركة، بتنظيم اجتماع مع الجانب التونسي والمؤسسات والمراكز الليبية ذات العلاقة لحلحة المشاكل والعراقيل التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مطالب أصحاب الشركات بشأن الإجراءات الفنية والضبطية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية.وتشهد المعابر المشتركة بين ليبيا وتونس حالة من الاضطراب نتيجة المشاحنات بين الطرفين حول قضايا متعلقة بالتهريب والقبض على المهربين من كلا البلدين، هذا الوضع زاد من تعقيد العلاقة بين الدولتين، خاصة بعد ردود الفعل الحادة من النشطاء في كل من تونس وليبيا.وكان محتجون قد أغلقوا، في حزيران/ يونيو من العام الماضي، منفذ رأس جدير، وبرروا ما قاموا به بأنه رد على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وصفوها بأنها تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا.يشار إلى أنه جرى تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس عدة مرات، وذلك بسبب توترات في المناطق المحيطة به.
ظهور عراقيل تعوق التجارة بين ليبيا وتونس

07:35 GMT 07.08.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
طالب ممثلو عدد من الشركات الليبية، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، بالتدخل لمعالجة إجراءات فنية وضبطية لتسهيل تصدير منتجاتهم إلى السوق التونسية.
وأفاد بيان نشرته الوزارة، بأن الاجتماع الذي عقده الحويج لمتابعة سير الحركة التجارية عبر منفذ رأس اجدير على الحدود الليبية التونسية، خُصّص لطرح ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الليبية في تصدير المنتجات المحلية إلى السوق التونسي، والحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والتي تسمح بدخول السلع بموجب اتفاقية الاعتراف والتصديق على شهادة المطابقة في البلدين.
وطالب أصحاب الشركات، الوزير بالتدخل لمعالجة عدد من الإجراءات الفنية والضبطية مع مركز البحوث الصناعية والمصلحة العامة للجمارك، بما يُسهم في دعم الحركة التجارية للصادرات الليبية.
إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
المنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس... خلافات عابرة أم أزمة متصاعدة
24 مارس, 07:59 GMT
وأكد الحويج، أن وزارة الاقتصاد والتجارة أبرمت عددًا من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم مع وزارة التجارة التونسية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
كما وجّه الإدارات المختصة بالوزارة والغرفة التجارية الليبية التونسية المشتركة، بتنظيم اجتماع مع الجانب التونسي والمؤسسات والمراكز الليبية ذات العلاقة لحلحة المشاكل والعراقيل التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مطالب أصحاب الشركات بشأن الإجراءات الفنية والضبطية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية.
وتشهد المعابر المشتركة بين ليبيا وتونس حالة من الاضطراب نتيجة المشاحنات بين الطرفين حول قضايا متعلقة بالتهريب والقبض على المهربين من كلا البلدين، هذا الوضع زاد من تعقيد العلاقة بين الدولتين، خاصة بعد ردود الفعل الحادة من النشطاء في كل من تونس وليبيا.
وكان محتجون قد أغلقوا، في حزيران/ يونيو من العام الماضي، منفذ رأس جدير، وبرروا ما قاموا به بأنه رد على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وصفوها بأنها تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا.
يشار إلى أنه جرى تأجيل إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس عدة مرات، وذلك بسبب توترات في المناطق المحيطة به.
