"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"
"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"
سبوتنيك عربي
ذكر آفي لوب، عالم جامعة هارفارد، أن الجسم الفضائي "أطلس/31" أظهر علامات تدل على أصل اصطناعي. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"

14:14 GMT 16.11.2025
© Sputnikجسم فضائي
جسم فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكر آفي لوب، عالم جامعة هارفارد، أن الجسم الفضائي "أطلس/31" أظهر علامات تدل على أصل اصطناعي.
كتب لوب في مدونته على بوابة "تلغرام" الفلكية، أنه "بالنسبة لمذنب طبيعي، فإن بقاء "أطلس/31" جسما واحدا أمر مثير للدهشة".
وينصّ المنشور على أن الصور الملتقطة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهرت أن الجسم البينجمي لا يُظهر أي علامات تفكك بعد مروره بالقرب من الشمس، وأنه لا يزال موجودا كجسم واحد نشط.
وفقًا للعالم، يكشف هذا عن شذوذ جديد في "أطلس/3"، والذي يجب الآن تفسيره من قِبل زملائه الذين لا يعتقدون أن الجسم الفضائي مذنب، بل مركبة فضائية غريبة.
سبق أن اقترح لوب أن المناورة غير العادية الأخيرة للزائر الفضائي ربما كانت مرتبطة بقذف عمود غاز ضخم، مما كان سيؤدي إلى فقدان نصف كتلته.
روبوت يقود فرقة أوركسترا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
روبوت "مايسترو" يقود فرقة أوركسترا روسية... فيديو
12:03 GMT
اكتُشف الجسم البينجمي "أطلس/31" في الأول من يوليو/ تموز الفائت. وحدد العلماء لاحقًا أنه مذنب من نظام شمسي آخر، ويبلغ قطر ذؤابته (سحابة من الغاز والغبار تحيط بنواته) نحو 24 كيلومترا. وقدّر نموذج حاسوبي عمره بأكثر من سبعة مليارات ونصف المليار سنة، أي أكبر بثلاثة مليارات سنة من عمر الشمس. وقد يكون أقدم مذنب رُصد على الإطلاق.
في سبتمبر/ أيلول الفائت، أفاد آفي لوب أن الجسم البينجمي "أطلس/31"، أثناء مروره عبر النظام الشمسي، قد خضع لـ"تطور غير طبيعي"، حيث بدأ لونه يتغير.
في أغسطس/ آب الفائت، أفاد العالم أن "أطلس/31" يُصدر ضوءه الخاص، المُشابه لتوهج مصابيح السيارات، على الرغم من عدم تحديد مصدر هذا التوهج. وأشار إلى أن "أطلس/31" قد يكون جسمًا اصطناعيًا مزودًا بمصدر طاقة قوي قادر على توليد ضوء مرئي من على بُعد ملايين الكيلومترات.
