"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"
2025-11-16T14:14+0000
2025-11-16T14:14+0000
2025-11-16T14:15+0000
"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"
14:14 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 14:15 GMT 16.11.2025)
ذكر آفي لوب، عالم جامعة هارفارد، أن الجسم الفضائي "أطلس/31" أظهر علامات تدل على أصل اصطناعي.
كتب لوب في مدونته على بوابة "تلغرام" الفلكية، أنه "بالنسبة لمذنب طبيعي، فإن بقاء "أطلس/31" جسما واحدا أمر مثير للدهشة".
وينصّ المنشور على أن الصور الملتقطة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهرت أن الجسم البينجمي لا يُظهر أي علامات تفكك بعد مروره بالقرب من الشمس، وأنه لا يزال موجودا كجسم واحد نشط.
وفقًا للعالم، يكشف هذا عن شذوذ جديد في "أطلس/3"، والذي يجب الآن تفسيره من قِبل زملائه الذين لا يعتقدون أن الجسم الفضائي مذنب، بل مركبة فضائية غريبة.
سبق أن اقترح لوب أن المناورة غير العادية الأخيرة للزائر الفضائي ربما كانت مرتبطة بقذف عمود غاز ضخم، مما كان سيؤدي إلى فقدان نصف كتلته.
اكتُشف الجسم البينجمي "أطلس/31" في الأول من يوليو/ تموز الفائت. وحدد العلماء لاحقًا أنه مذنب من نظام شمسي آخر، ويبلغ قطر ذؤابته (سحابة من الغاز والغبار تحيط بنواته) نحو 24 كيلومترا. وقدّر نموذج حاسوبي عمره بأكثر من سبعة مليارات ونصف المليار سنة، أي أكبر بثلاثة مليارات سنة من عمر الشمس. وقد يكون أقدم مذنب رُصد على الإطلاق.
في سبتمبر/ أيلول الفائت، أفاد آفي لوب أن الجسم البينجمي "أطلس/31"، أثناء مروره عبر النظام الشمسي، قد خضع لـ"تطور غير طبيعي"، حيث بدأ لونه يتغير.
في أغسطس/ آب الفائت، أفاد العالم أن "أطلس/31" يُصدر ضوءه الخاص، المُشابه لتوهج مصابيح السيارات، على الرغم من عدم تحديد مصدر هذا التوهج. وأشار إلى أن "أطلس/31" قد يكون جسمًا اصطناعيًا مزودًا بمصدر طاقة قوي قادر على توليد ضوء مرئي من على بُعد ملايين الكيلومترات.