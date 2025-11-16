https://sarabic.ae/20251116/أظهرت-علامات-مركبة-فضائية-علماء-يدقون-ناقوس-الخطر-بشأن-الجسم-أطلس-31-1107162268.html

"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"

"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"

ذكر آفي لوب، عالم جامعة هارفارد، أن الجسم الفضائي "أطلس/31" أظهر علامات تدل على أصل اصطناعي. 16.11.2025, سبوتنيك عربي

كتب لوب في مدونته على بوابة "تلغرام" الفلكية، أنه "بالنسبة لمذنب طبيعي، فإن بقاء "أطلس/31" جسما واحدا أمر مثير للدهشة".وينصّ المنشور على أن الصور الملتقطة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهرت أن الجسم البينجمي لا يُظهر أي علامات تفكك بعد مروره بالقرب من الشمس، وأنه لا يزال موجودا كجسم واحد نشط.سبق أن اقترح لوب أن المناورة غير العادية الأخيرة للزائر الفضائي ربما كانت مرتبطة بقذف عمود غاز ضخم، مما كان سيؤدي إلى فقدان نصف كتلته.اكتُشف الجسم البينجمي "أطلس/31" في الأول من يوليو/ تموز الفائت. وحدد العلماء لاحقًا أنه مذنب من نظام شمسي آخر، ويبلغ قطر ذؤابته (سحابة من الغاز والغبار تحيط بنواته) نحو 24 كيلومترا. وقدّر نموذج حاسوبي عمره بأكثر من سبعة مليارات ونصف المليار سنة، أي أكبر بثلاثة مليارات سنة من عمر الشمس. وقد يكون أقدم مذنب رُصد على الإطلاق.في أغسطس/ آب الفائت، أفاد العالم أن "أطلس/31" يُصدر ضوءه الخاص، المُشابه لتوهج مصابيح السيارات، على الرغم من عدم تحديد مصدر هذا التوهج. وأشار إلى أن "أطلس/31" قد يكون جسمًا اصطناعيًا مزودًا بمصدر طاقة قوي قادر على توليد ضوء مرئي من على بُعد ملايين الكيلومترات.

