https://sarabic.ae/20251116/روبوت-مايسترو-يقود-فرقة-أوركسترا-روسية-فيديو--1107157654.html
روبوت "مايسترو" يقود فرقة أوركسترا روسية... فيديو
روبوت "مايسترو" يقود فرقة أوركسترا روسية... فيديو
سبوتنيك عربي
اقترن انتشار الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات، بأفلام الخيال العلمي، التي تتحدث عن استيلاء "الرجال الآليين"، على جميع وظائف البشر، واحتلالها للعالم فيما بعد،... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T12:03+0000
2025-11-16T12:03+0000
2025-11-16T12:03+0000
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/10/1107157493_95:0:1825:973_1920x0_80_0_0_509fb2ef0588d4f09ca3e7d1947eaddf.png
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الروسية، مقطع فيديو يُظهر روبوت يقود فرقة أوركسترا في مسرح "مارينسكي" بعاصمة شمال روسيا سان بطرسبورغ.وقدّم الموسيقيون مقطوعة "رقصة الفرسان" الشهيرة، التي كتبها المؤلف الموسيقى الروسي سيرغي بروكوفييف، بقيادة "قائد أوركسترا روبوتي"، ما أذهل الجمهور."أيدول" أول روبوت روسي بشري مزود بالذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20251111/روسيا-تكشف-عن-أول-روبوت-مجسم-مزود-بالذكاء-الاصطناعي-1106991476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/10/1107157493_311:0:1608:973_1920x0_80_0_0_8ea031a69f79d6f569ad3654902d62c5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
روبوت "مايسترو" يقود فرقة أوركسترا روسية... فيديو
اقترن انتشار الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات، بأفلام الخيال العلمي، التي تتحدث عن استيلاء "الرجال الآليين"، على جميع وظائف البشر، واحتلالها للعالم فيما بعد، إلا أن الخيال العلمي آنف الذكر يستحيل إلى حقيقة، فبوادر ذلك أصبحت واقعا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الروسية، مقطع فيديو يُظهر روبوت يقود فرقة أوركسترا في مسرح "مارينسكي" بعاصمة شمال روسيا سان بطرسبورغ.
وقدّم الموسيقيون مقطوعة "رقصة الفرسان" الشهيرة، التي كتبها المؤلف الموسيقى الروسي سيرغي بروكوفييف، بقيادة "قائد أوركسترا روبوتي"، ما أذهل الجمهور.