اليوم
بث مباشر
روبوت "مايسترو" يقود فرقة أوركسترا روسية... فيديو
روبوت "مايسترو" يقود فرقة أوركسترا روسية... فيديو

12:03 GMT 16.11.2025
روبوت يقود فرقة أوركسترا
روبوت يقود فرقة أوركسترا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Photo / Social Media Images
اقترن انتشار الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات، بأفلام الخيال العلمي، التي تتحدث عن استيلاء "الرجال الآليين"، على جميع وظائف البشر، واحتلالها للعالم فيما بعد، إلا أن الخيال العلمي آنف الذكر يستحيل إلى حقيقة، فبوادر ذلك أصبحت واقعا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الروسية، مقطع فيديو يُظهر روبوت يقود فرقة أوركسترا في مسرح "مارينسكي" بعاصمة شمال روسيا سان بطرسبورغ.
وقدّم الموسيقيون مقطوعة "رقصة الفرسان" الشهيرة، التي كتبها المؤلف الموسيقى الروسي سيرغي بروكوفييف، بقيادة "قائد أوركسترا روبوتي"، ما أذهل الجمهور.
