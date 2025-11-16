إعلام: اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/إعلام-اعتقال-زوجين-إسرائيليين-بتهمة-التجسس-لصالح-إيران-1107157151.html
إعلام: اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
إعلام: اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القبض على إسرائيلي وزوجته بتهمة نقل صور ومعلومات حساسة إلى جهات استخبارية إيرانية، على حد قولها. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T11:54+0000
2025-11-16T11:54+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_0:85:1640:1008_1920x0_80_0_0_0fa6ee1832f9641f15d1e2fc03684597.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أكدا في بيان مشترك أنه تم إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي وزوجته التي تخدم في الاحتياط للحصول على معطيات حول الجيش الإسرائيلي وقواعد سلاح الجو.وأفادت الصحيفة بأن جهاز الشاباك قد ألقى القبض، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على المواطن شمعون أزارزار، البالغ من العمر 27 عاما وزوجته وكلاهما من سكان بلدة "كريات يام" للاشتباه في تورطهما بارتكاب مخالفات أمنية تتصل بالتواصل مع عناصر استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه مباشر منهم.وكشفت تحقيقات الشرطة والشاباك الإسرائيليين، أن أزارزار قد تواصل على مدى أكثر من عام بشكل مباشر مع عناصر استخبارات إيرانية، ونفذ بناء على تعليماتهم سلسلة مهام ذات طابع أمني، حيث قام بتسليم صور ومعلومات لمواقع حساسة داخل إسرائيل، كما عرض على الإيرانيين تقديم معلومات حيوية من داخل قواعد الجيش الإسرائيلي.فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن أزارزار استغل علاقته بشريكته التي تخدم في الاحتياط في قاعدة تابعة لسلاح الجو، للحصول على معلومات تتعلق بالجيش وقواعد سلاح الجو ومواقع عسكرية أخرى وسلمها لإيرانيين.وأكدت أنه مع انتهاء التحقيقات، تم تقديم، صباح اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الزوجين في المحكمة المركزية في حيفا.ويشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران الماضي، كشفت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 24 عامًا، يُدعى روي مزراحي، بتهمة التجسس لصالح إيران، وجاء الاعتقال بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في إطار مؤامرة مزعومة لاغتيال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث اتهم مزراحي بـ"مساعدة العدو في زمن الحرب"، وذلك بعد القبض عليه في أبريل/نيسان 2025.تشير التفاصيل إلى أن مزراحي قام بوضع متفجرات شديدة الانفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وكانت هذه المتفجرات معدة للانفجار عند مرور الوزير بالقرب منها.ووفقًا لتقرير بثته "القناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، الاستخبارات الإيرانية كانت "على وشك النجاح" في تنفيذ هذه العملية، وأفادت الصحيفة أن مزراحي تم تجنيده من قبل عناصر إيرانية عبر تطبيق "تلغرام"، حيث تواصل مع عميل إيراني يدعى "أليكس".كما قام مزراحي بتجنيد صديقه ألموغ أتياس، وهو أيضًا يبلغ من العمر 24 عامًا ويقيم في مدينة نيشر قرب حيفا.وبحسب التقرير، نفذ الاثنان مهام تجسسية شملت تصوير مواقع حساسة، بما في ذلك مقر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وتسليم هذه الصور إلى العميل الإيراني.وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الاعتقالات التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية منذ سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم توقيف العديد من الأفراد بتهم التجسس لصالح إيران، بما في ذلك محاولات لجمع معلومات عن شخصيات أمنية بارزة وقواعد عسكرية.
https://sarabic.ae/20250628/اعتقال-إسرائيلي-بتهمة-التجسس-لصالح-إيران-ومحاولة-اغتيال-وزير-الدفاع-1102167542.html
https://sarabic.ae/20250623/إسرائيل-تعلن-القبض-على-جاسوس-يعمل-لصالح-إيران-طلب-منه-جمع-معلومات-عن-المقربين-من-نتنياهو-1101962608.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101856281_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_6fecda1cb628b28810ca3b7165d956b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, العالم, الأخبار

إعلام: اعتقال زوجين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

11:54 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Leo Correaتصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025
تصاعد أعمدة الدخان من مبنى مجمع مستشفى سوروكا بعد أن تعرض لهجوم بصاروخ أطلق من إيران في بئر السبع، إسرائيل، 19 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، القبض على إسرائيلي وزوجته بتهمة نقل صور ومعلومات حساسة إلى جهات استخبارية إيرانية، على حد قولها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أكدا في بيان مشترك أنه تم إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي وزوجته التي تخدم في الاحتياط للحصول على معطيات حول الجيش الإسرائيلي وقواعد سلاح الجو.
وأفادت الصحيفة بأن جهاز الشاباك قد ألقى القبض، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على المواطن شمعون أزارزار، البالغ من العمر 27 عاما وزوجته وكلاهما من سكان بلدة "كريات يام" للاشتباه في تورطهما بارتكاب مخالفات أمنية تتصل بالتواصل مع عناصر استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام بتوجيه مباشر منهم.
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
اعتقال إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح إيران ومحاولة اغتيال وزير الدفاع
28 يونيو, 21:54 GMT
وكشفت تحقيقات الشرطة والشاباك الإسرائيليين، أن أزارزار قد تواصل على مدى أكثر من عام بشكل مباشر مع عناصر استخبارات إيرانية، ونفذ بناء على تعليماتهم سلسلة مهام ذات طابع أمني، حيث قام بتسليم صور ومعلومات لمواقع حساسة داخل إسرائيل، كما عرض على الإيرانيين تقديم معلومات حيوية من داخل قواعد الجيش الإسرائيلي.
فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن أزارزار استغل علاقته بشريكته التي تخدم في الاحتياط في قاعدة تابعة لسلاح الجو، للحصول على معلومات تتعلق بالجيش وقواعد سلاح الجو ومواقع عسكرية أخرى وسلمها لإيرانيين.
وأكدت أنه مع انتهاء التحقيقات، تم تقديم، صباح اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد الزوجين في المحكمة المركزية في حيفا.
ويشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران الماضي، كشفت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 24 عامًا، يُدعى روي مزراحي، بتهمة التجسس لصالح إيران، وجاء الاعتقال بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في إطار مؤامرة مزعومة لاغتيال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث اتهم مزراحي بـ"مساعدة العدو في زمن الحرب"، وذلك بعد القبض عليه في أبريل/نيسان 2025.
تشير التفاصيل إلى أن مزراحي قام بوضع متفجرات شديدة الانفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وكانت هذه المتفجرات معدة للانفجار عند مرور الوزير بالقرب منها.
ووفقًا لتقرير بثته "القناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، الاستخبارات الإيرانية كانت "على وشك النجاح" في تنفيذ هذه العملية، وأفادت الصحيفة أن مزراحي تم تجنيده من قبل عناصر إيرانية عبر تطبيق "تلغرام"، حيث تواصل مع عميل إيراني يدعى "أليكس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
إسرائيل تعلن القبض على جاسوس يعمل لصالح إيران طلب منه جمع معلومات عن المقربين من نتنياهو
23 يونيو, 12:05 GMT
كما قام مزراحي بتجنيد صديقه ألموغ أتياس، وهو أيضًا يبلغ من العمر 24 عامًا ويقيم في مدينة نيشر قرب حيفا.
وبحسب التقرير، نفذ الاثنان مهام تجسسية شملت تصوير مواقع حساسة، بما في ذلك مقر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وتسليم هذه الصور إلى العميل الإيراني.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الاعتقالات التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية منذ سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم توقيف العديد من الأفراد بتهم التجسس لصالح إيران، بما في ذلك محاولات لجمع معلومات عن شخصيات أمنية بارزة وقواعد عسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала