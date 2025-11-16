عربي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
وقالت المرأة التي تدعى أنستازيا، في مقطع مصور لها على منصة "إكس": "لقد أخبرني موظف في جوازات السفر الكندية بأنهم لا يستطيعون تسجيل إسرائيل كمكان ميلادي، وهذا نتيجة السياسات الحالية والحكومة القائمة".وأوضحت أنستازيا، في مقطع الفيديو، أن "الموظف أشار إلى أن اعتراف حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بدولة فلسطين، سمح لسكان مدن معينة في إسرائيل بتسجيل ميلادهم على أنهم من فلسطين"، مشيرة إلى مدن مثل نابلس وجنين ورام الله والقدس، بينما وُلدت هي في كفار سابا بإسرائيل، وفقا لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية.وكانت كندا اعترفت رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول 2025، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وأستراليا.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذا القرار يمثل "مكافأة سخيفة للإرهاب"، على حد قوله.من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "كندا تقدم شراكتها لبناء مستقبل سلمي لكل من فلسطين وإسرائيل"، مشددًا على أن "الاعتراف بدولة فلسطين، يتماشى مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والسياسة الكندية المتبعة منذ أجيال، مع التنويه أن هذا الاعتراف ليس حلاً سحريًا للموقف القائم".
امرأة كندية تزعم رفض بلادها وضع إسرائيل في خانة الميلاد بجوازات سفرها الجديدة

زعمت امرأة كندية إسرائيلية بأنها لن تتمكن من كتابة إسرائيل كمكان ميلادها، عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر كندي جديد، وذلك بسبب "سياسة جديدة تطبقها الحكومة الكندية"، على حد قولها.
وقالت المرأة التي تدعى أنستازيا، في مقطع مصور لها على منصة "إكس": "لقد أخبرني موظف في جوازات السفر الكندية بأنهم لا يستطيعون تسجيل إسرائيل كمكان ميلادي، وهذا نتيجة السياسات الحالية والحكومة القائمة".
وأوضحت أنستازيا، في مقطع الفيديو، أن "الموظف أشار إلى أن اعتراف حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بدولة فلسطين، سمح لسكان مدن معينة في إسرائيل بتسجيل ميلادهم على أنهم من فلسطين"، مشيرة إلى مدن مثل نابلس وجنين ورام الله والقدس، بينما وُلدت هي في كفار سابا بإسرائيل، وفقا لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية.

من ناحيته، أعرب محامي أنستازيا، نيل أوبرمان، في وقت لاحق، عن قلقه القانوني والإداري والحقوقي، وكتب في منشور على منصة "إكس": "لا يوجد أي قانون أو لائحة تدعم هذا، إن جوازات السفر ليست وثائق سياسية، بل أدوات للهوية والمساواة أمام الدولة".

وكانت كندا اعترفت رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول 2025، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وأستراليا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هذا القرار يمثل "مكافأة سخيفة للإرهاب"، على حد قوله.
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
21 سبتمبر, 13:13 GMT
من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن "كندا تقدم شراكتها لبناء مستقبل سلمي لكل من فلسطين وإسرائيل"، مشددًا على أن "الاعتراف بدولة فلسطين، يتماشى مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والسياسة الكندية المتبعة منذ أجيال، مع التنويه أن هذا الاعتراف ليس حلاً سحريًا للموقف القائم".
