تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ترامب يقتحم حفل زفاف ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
ترامب يقتحم حفل زفاف ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو
ترامب يقتحم حفل زفاف ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي... فيديو

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
فاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضيوف حفل زفاف أقيم في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا أمس السبت، في واقعة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور وفيديوهات لـ"الاقتحام" المفاجئ.
وأظهرت مقاطع الفيديو ترامب وهو يختلط بالمدعوين مازحًا: "هذان زوجان وسيمان! سأستخدم صورتهما في إعلان فندقي". يذكر أن
العريس، مايكل ويلكرسون، مصرفي استثماري ومؤسس "المنتدى الوطني" ستورم وول، وهو أيضا مؤلف كتابين حول الاستثنائية الأمريكية.
بدت ردود فعل الضيوف متفاجئة ومتحمسة، حيث كتب أحدهم: "أفضل رئيس على الإطلاق. لا أحد منا يصدق أنه هنا حقًا". وخلال حديثه مع العروسين، توقف ترامب فجأة عند رؤية مقدم البرامج الإذاعية اليميني إريك ميتاكساس، معبرا عن إعجابه بطريقة كوميدية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فقد أظهرت التصرفات العفوية لترامب أنه لا يعرف العروسين شخصيا، وأن دخوله الحفل جاء بهدف إدخال البهجة والمرح، ما دفع بعض المدعوين للقول على منصة "إكس": "ترامب رئيس الشعب"، وآخرون: "سيكون حظهم جيدًا مدى الحياة".
يذكر أن ترامب لديه عادة الظهور في حفلات الزفاف دون سابق إنذار، ففي 2021 اقتحم حفل زفاف في نفس المنتجع، وفي 2023 حضر تجمعا في ناديه للغولف بـ"نيوجيرسي" بعد ساعات من إعلان براءته من محاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
