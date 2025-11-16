معقل ريال مدريد "برنابيو" يتحول إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251116/هكذا-يتحول-معقل-ريال-مدريد-برنابيو-إلى-ملعب-لكرة-القدم-الأمريكية-فيديو-1107166609.html
معقل ريال مدريد "برنابيو" يتحول إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية.. فيديو
معقل ريال مدريد "برنابيو" يتحول إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية.. فيديو
سبوتنيك عربي
كشف نادي ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي، عن مقطع مصوّر يستعرض فيه التحولات المذهلة التي خضع لها ملعب "سانتياغو برنابيو" ليتحوّل إلى أرضية جاهزة لاستضافة مباراة...
2025-11-16T17:21+0000
2025-11-16T17:22+0000
نادي الفيديو
وسائط متعددة
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/10/1107166930_0:27:288:189_1920x0_80_0_0_7cb7f0982ab79f0d89a793df29dfcae4.png
وتشهد مدريد حدثا استثنائيا، بعدما أعلنت رابطة الـ"NFL" إدراج ملعب البرنابيو ضمن قائمة الملاعب المستضيفة لمباريات السلسلة الدولية لهذا الموسم.ويستضيف الملعب مساء اليوم الأحد، أول مباراة في تاريخ الدوري تُقام على الأراضي الإسبانية، والتي تجمع بين ميامي دولفينز وواشنطن كوماندرز، في مواجهة تاريخية تُضاف إلى سجل الفعاليات الكبرى التي احتضنها معقل ريال مدريد عبر السنين، من بينها أربعة نهائيات لكأس أوروبا، ونهائي كأس العالم 1982، ونهائي بطولة أوروبا 1964، ونهائي كوبا ليبرتادوريس 2018، إلى جانب حفلات ضخمة لنجوم عالميين مثل تايلور سويفت وبروس سبرينغستين ورولينغ ستونز.وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الـ"NFL" للتوسع داخل الأسواق الأوروبية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مبارياتها في بريطانيا وألمانيا والمكسيك. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المباراة قد تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا من محبي كرة القدم الأمريكية، مما يعزز من مكانة مدريد كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على مستوى العالم.مطاردة درامية.. الشرطة الأمريكية تفشل بالقبض على امرأة سرقت سيارة وهربت خارج البلاد... فيديوحصان"فضولي" يقتحم صالون تجميل نسائي في البرازيل ويثير الذعر... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/10/1107166930_0:0:286:214_1920x0_80_0_0_1b618308a35ca50a80f224bb100c9f36.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة
نادي الفيديو, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة

معقل ريال مدريد "برنابيو" يتحول إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية.. فيديو

17:21 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 17:22 GMT 16.11.2025)
© Photo / xهكذا يتحول معقل ريال مدريد "برنابيو" إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية
هكذا يتحول معقل ريال مدريد برنابيو إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
كشف نادي ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي، عن مقطع مصوّر يستعرض فيه التحولات المذهلة التي خضع لها ملعب "سانتياغو برنابيو" ليتحوّل إلى أرضية جاهزة لاستضافة مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية "NFL".
وتشهد مدريد حدثا استثنائيا، بعدما أعلنت رابطة الـ"NFL" إدراج ملعب البرنابيو ضمن قائمة الملاعب المستضيفة لمباريات السلسلة الدولية لهذا الموسم.
ويستضيف الملعب مساء اليوم الأحد، أول مباراة في تاريخ الدوري تُقام على الأراضي الإسبانية، والتي تجمع بين ميامي دولفينز وواشنطن كوماندرز، في مواجهة تاريخية تُضاف إلى سجل الفعاليات الكبرى التي احتضنها معقل ريال مدريد عبر السنين، من بينها أربعة نهائيات لكأس أوروبا، ونهائي كأس العالم 1982، ونهائي بطولة أوروبا 1964، ونهائي كوبا ليبرتادوريس 2018، إلى جانب حفلات ضخمة لنجوم عالميين مثل تايلور سويفت وبروس سبرينغستين ورولينغ ستونز.

ويُبرز اختيار ملعب البرنابيو، الذي خضع أخيرا لمشروع تطوير شامل شمل تركيب سقف قابل للطي وأرضية متحركة متطورة، قدرة الملعب على احتضان الأحداث الرياضية العالمية بمختلف أنواعها، وليس فقط مباريات كرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الـ"NFL" للتوسع داخل الأسواق الأوروبية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مبارياتها في بريطانيا وألمانيا والمكسيك. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المباراة قد تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا من محبي كرة القدم الأمريكية، مما يعزز من مكانة مدريد كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على مستوى العالم.
مطاردة درامية.. الشرطة الأمريكية تفشل بالقبض على امرأة سرقت سيارة وهربت خارج البلاد... فيديو
حصان"فضولي" يقتحم صالون تجميل نسائي في البرازيل ويثير الذعر... فيديو
