معقل ريال مدريد "برنابيو" يتحول إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية.. فيديو
معقل ريال مدريد "برنابيو" يتحول إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية.. فيديو
كشف نادي ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي، عن مقطع مصوّر يستعرض فيه التحولات المذهلة التي خضع لها ملعب "سانتياغو برنابيو" ليتحوّل إلى أرضية جاهزة لاستضافة مباراة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
وتشهد مدريد حدثا استثنائيا، بعدما أعلنت رابطة الـ"NFL" إدراج ملعب البرنابيو ضمن قائمة الملاعب المستضيفة لمباريات السلسلة الدولية لهذا الموسم.ويستضيف الملعب مساء اليوم الأحد، أول مباراة في تاريخ الدوري تُقام على الأراضي الإسبانية، والتي تجمع بين ميامي دولفينز وواشنطن كوماندرز، في مواجهة تاريخية تُضاف إلى سجل الفعاليات الكبرى التي احتضنها معقل ريال مدريد عبر السنين، من بينها أربعة نهائيات لكأس أوروبا، ونهائي كأس العالم 1982، ونهائي بطولة أوروبا 1964، ونهائي كوبا ليبرتادوريس 2018، إلى جانب حفلات ضخمة لنجوم عالميين مثل تايلور سويفت وبروس سبرينغستين ورولينغ ستونز.وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الـ"NFL" للتوسع داخل الأسواق الأوروبية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مبارياتها في بريطانيا وألمانيا والمكسيك. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المباراة قد تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا من محبي كرة القدم الأمريكية، مما يعزز من مكانة مدريد كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على مستوى العالم.
معقل ريال مدريد "برنابيو" يتحول إلى ملعب لكرة القدم الأمريكية.. فيديو
17:21 GMT 16.11.2025
كشف نادي ريال مدريد، عبر حسابه الرسمي، عن مقطع مصوّر يستعرض فيه التحولات المذهلة التي خضع لها ملعب "سانتياغو برنابيو" ليتحوّل إلى أرضية جاهزة لاستضافة مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية "NFL".
وتشهد مدريد حدثا استثنائيا، بعدما أعلنت رابطة الـ"NFL" إدراج ملعب البرنابيو ضمن قائمة الملاعب المستضيفة لمباريات السلسلة الدولية لهذا الموسم.
ويستضيف الملعب مساء اليوم الأحد، أول مباراة في تاريخ الدوري تُقام على الأراضي الإسبانية، والتي تجمع بين ميامي دولفينز وواشنطن كوماندرز، في مواجهة تاريخية تُضاف إلى سجل الفعاليات الكبرى التي احتضنها معقل ريال مدريد عبر السنين، من بينها أربعة نهائيات لكأس أوروبا، ونهائي كأس العالم 1982، ونهائي بطولة أوروبا 1964، ونهائي كوبا ليبرتادوريس 2018، إلى جانب حفلات ضخمة لنجوم عالميين مثل تايلور سويفت وبروس سبرينغستين ورولينغ ستونز.
ويُبرز اختيار ملعب البرنابيو، الذي خضع أخيرا لمشروع تطوير شامل شمل تركيب سقف قابل للطي وأرضية متحركة متطورة، قدرة الملعب على احتضان الأحداث الرياضية العالمية بمختلف أنواعها، وليس فقط مباريات كرة القدم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الـ"NFL" للتوسع داخل الأسواق الأوروبية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مبارياتها في بريطانيا وألمانيا والمكسيك. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المباراة قد تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا من محبي كرة القدم الأمريكية، مما يعزز من مكانة مدريد كإحدى أبرز الوجهات الرياضية على مستوى العالم.