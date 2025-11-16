https://sarabic.ae/20251116/توثيق-أول-وفاة-بسبب-متلازمة-ألفا-غال-1107164560.html

توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"

توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"

وثق علماء في الولايات المتحدة أول حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن حساسية تجاه اللحوم تعرف بمتلازمة "ألفا غال"، وهي حساسية يمكن أن تثيرها لدغات نوع معين من القراد...

وتعود الحالة إلى رجل (47 عاما) من ولاية نيوجيرسي توفي العام الماضي بعد ساعات من تناوله لحما أحمر، في أول واقعة يرجح أن حساسية اللحوم الناتجة عن لدغات القراد كانت سببها المباشر. وقد رُبطت هذه المتلازمة لأول مرة بلدغات قراد لون ستار عام 2011.وقال الخبير في بيولوجيا القراد، جوشوا بونوار من جامعة سينسيناتي، إن وفيات أخرى قد تكون حدثت لكن لم تُحقق بنفس الدقة.ولم تؤكّد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ما إذا كانت هذه بالفعل أول حالة وفاة، لكنها أشارت إلى جهود حديثة لرفع الوعي وتحسين التشخيص عبر برامج تدريبية جديدة.ووصف سكوت كومنز، أحد أبرز الباحثين في متلازمة "ألفا غال"، الوفاة بأنها "مأساة لا مبرر لها"، مؤكدا أن زيادة الوعي كان من الممكن أن تمنعها.وتفصّل الدراسة، المنشورة في "جورنال أوف إلليرجي آند كلينيكال إيمونولوجي"، أن الضحية وهو طيار يتمتع بصحة جيدة تعرض لنوبة شديدة من الأعراض بعد تناول شريحة لحم خلال رحلة تخييم في صيف 2024، ثم نوبة ثانية قاتلة بعد تناوله هامبرغر في حفل شواء بعد أسبوعين.وتزداد حالات المتلازمة مع توسّع انتشار قراد لون ستار وازدياد الوعي الطبي حوله. ويمكن أن تظهر الأعراض، مثل الغثيان، التقيؤ، آلام المعدة، صعوبة التنفس والشرى، بعد ساعات من تناول اللحوم، وغالبا تتفاقم بمرور الوقت.وحثّت الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي على اختبار المتلازمة لدى كل من يعاني من أعراض هضمية غير مبررة، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من القراد.

