توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251116/توثيق-أول-وفاة-بسبب-متلازمة-ألفا-غال-1107164560.html
توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"
توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"
سبوتنيك عربي
وثق علماء في الولايات المتحدة أول حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن حساسية تجاه اللحوم تعرف بمتلازمة "ألفا غال"، وهي حساسية يمكن أن تثيرها لدغات نوع معين من القراد... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T16:05+0000
2025-11-16T16:06+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103246/12/1032461226_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_7630c0bf6d3f1faca7a0b3437828c464.jpg
وتعود الحالة إلى رجل (47 عاما) من ولاية نيوجيرسي توفي العام الماضي بعد ساعات من تناوله لحما أحمر، في أول واقعة يرجح أن حساسية اللحوم الناتجة عن لدغات القراد كانت سببها المباشر. وقد رُبطت هذه المتلازمة لأول مرة بلدغات قراد لون ستار عام 2011.وقال الخبير في بيولوجيا القراد، جوشوا بونوار من جامعة سينسيناتي، إن وفيات أخرى قد تكون حدثت لكن لم تُحقق بنفس الدقة.ولم تؤكّد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ما إذا كانت هذه بالفعل أول حالة وفاة، لكنها أشارت إلى جهود حديثة لرفع الوعي وتحسين التشخيص عبر برامج تدريبية جديدة.ووصف سكوت كومنز، أحد أبرز الباحثين في متلازمة "ألفا غال"، الوفاة بأنها "مأساة لا مبرر لها"، مؤكدا أن زيادة الوعي كان من الممكن أن تمنعها.وتفصّل الدراسة، المنشورة في "جورنال أوف إلليرجي آند كلينيكال إيمونولوجي"، أن الضحية وهو طيار يتمتع بصحة جيدة تعرض لنوبة شديدة من الأعراض بعد تناول شريحة لحم خلال رحلة تخييم في صيف 2024، ثم نوبة ثانية قاتلة بعد تناوله هامبرغر في حفل شواء بعد أسبوعين.وتزداد حالات المتلازمة مع توسّع انتشار قراد لون ستار وازدياد الوعي الطبي حوله. ويمكن أن تظهر الأعراض، مثل الغثيان، التقيؤ، آلام المعدة، صعوبة التنفس والشرى، بعد ساعات من تناول اللحوم، وغالبا تتفاقم بمرور الوقت.وحثّت الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي على اختبار المتلازمة لدى كل من يعاني من أعراض هضمية غير مبررة، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من القراد.
https://sarabic.ae/20251116/أظهرت-علامات-مركبة-فضائية-علماء-يدقون-ناقوس-الخطر-بشأن-الجسم-أطلس-31-1107162268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103246/12/1032461226_126:0:1794:1251_1920x0_80_0_0_d2bb2b0f652b4f1d45a64b7a73a642f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"

16:05 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 16:06 GMT 16.11.2025)
© Photo / CCلدغة البعوض
لدغة البعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Photo / CC
تابعنا عبر
وثق علماء في الولايات المتحدة أول حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن حساسية تجاه اللحوم تعرف بمتلازمة "ألفا غال"، وهي حساسية يمكن أن تثيرها لدغات نوع معين من القراد يُسمّى "لون ستار".
وتعود الحالة إلى رجل (47 عاما) من ولاية نيوجيرسي توفي العام الماضي بعد ساعات من تناوله لحما أحمر، في أول واقعة يرجح أن حساسية اللحوم الناتجة عن لدغات القراد كانت سببها المباشر. وقد رُبطت هذه المتلازمة لأول مرة بلدغات قراد لون ستار عام 2011.
ويقدّر أن أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة أصبحوا يعانون من حساسية تجاه اللحوم الحمراء منذ عام 2010، لكن الباحثين يؤكدون أن الحالات الخطرة قد تمر دون ملاحظة أو تُسجَّل تحت أسباب مختلفة.
وقال الخبير في بيولوجيا القراد، جوشوا بونوار من جامعة سينسيناتي، إن وفيات أخرى قد تكون حدثت لكن لم تُحقق بنفس الدقة.
ولم تؤكّد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ما إذا كانت هذه بالفعل أول حالة وفاة، لكنها أشارت إلى جهود حديثة لرفع الوعي وتحسين التشخيص عبر برامج تدريبية جديدة.
ووصف سكوت كومنز، أحد أبرز الباحثين في متلازمة "ألفا غال"، الوفاة بأنها "مأساة لا مبرر لها"، مؤكدا أن زيادة الوعي كان من الممكن أن تمنعها.
جسم فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
مجتمع
"أظهر علامات مركبة فضائية"... علماء يدقون ناقوس الخطر بشأن الجسم "أطلس-31"
14:14 GMT
وتفصّل الدراسة، المنشورة في "جورنال أوف إلليرجي آند كلينيكال إيمونولوجي"، أن الضحية وهو طيار يتمتع بصحة جيدة تعرض لنوبة شديدة من الأعراض بعد تناول شريحة لحم خلال رحلة تخييم في صيف 2024، ثم نوبة ثانية قاتلة بعد تناوله هامبرغر في حفل شواء بعد أسبوعين.

وكشفت الفحوص المخبرية وجود أجسام مضادة تشير بوضوح إلى إصابته بمتلازمة "ألفا غال". ورغم عدم وجود دليل قاطع على أن السبب كان لدغات لون ستار، أشارت زوجته إلى تعرضه لنحو 12 إلى 13 لدغة في وقت سابق من الصيف، ما يرجح ارتباطها بالقراد لا العثّ كما أعتقد.

وتزداد حالات المتلازمة مع توسّع انتشار قراد لون ستار وازدياد الوعي الطبي حوله. ويمكن أن تظهر الأعراض، مثل الغثيان، التقيؤ، آلام المعدة، صعوبة التنفس والشرى، بعد ساعات من تناول اللحوم، وغالبا تتفاقم بمرور الوقت.
وحثّت الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي على اختبار المتلازمة لدى كل من يعاني من أعراض هضمية غير مبررة، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من القراد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала