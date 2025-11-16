https://sarabic.ae/20251116/توثيق-أول-وفاة-بسبب-متلازمة-ألفا-غال-1107164560.html
توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"
توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"
سبوتنيك عربي
وثق علماء في الولايات المتحدة أول حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن حساسية تجاه اللحوم تعرف بمتلازمة "ألفا غال"، وهي حساسية يمكن أن تثيرها لدغات نوع معين من القراد... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T16:05+0000
2025-11-16T16:05+0000
2025-11-16T16:06+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103246/12/1032461226_0:86:1920:1166_1920x0_80_0_0_7630c0bf6d3f1faca7a0b3437828c464.jpg
وتعود الحالة إلى رجل (47 عاما) من ولاية نيوجيرسي توفي العام الماضي بعد ساعات من تناوله لحما أحمر، في أول واقعة يرجح أن حساسية اللحوم الناتجة عن لدغات القراد كانت سببها المباشر. وقد رُبطت هذه المتلازمة لأول مرة بلدغات قراد لون ستار عام 2011.وقال الخبير في بيولوجيا القراد، جوشوا بونوار من جامعة سينسيناتي، إن وفيات أخرى قد تكون حدثت لكن لم تُحقق بنفس الدقة.ولم تؤكّد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ما إذا كانت هذه بالفعل أول حالة وفاة، لكنها أشارت إلى جهود حديثة لرفع الوعي وتحسين التشخيص عبر برامج تدريبية جديدة.ووصف سكوت كومنز، أحد أبرز الباحثين في متلازمة "ألفا غال"، الوفاة بأنها "مأساة لا مبرر لها"، مؤكدا أن زيادة الوعي كان من الممكن أن تمنعها.وتفصّل الدراسة، المنشورة في "جورنال أوف إلليرجي آند كلينيكال إيمونولوجي"، أن الضحية وهو طيار يتمتع بصحة جيدة تعرض لنوبة شديدة من الأعراض بعد تناول شريحة لحم خلال رحلة تخييم في صيف 2024، ثم نوبة ثانية قاتلة بعد تناوله هامبرغر في حفل شواء بعد أسبوعين.وتزداد حالات المتلازمة مع توسّع انتشار قراد لون ستار وازدياد الوعي الطبي حوله. ويمكن أن تظهر الأعراض، مثل الغثيان، التقيؤ، آلام المعدة، صعوبة التنفس والشرى، بعد ساعات من تناول اللحوم، وغالبا تتفاقم بمرور الوقت.وحثّت الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي على اختبار المتلازمة لدى كل من يعاني من أعراض هضمية غير مبررة، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من القراد.
https://sarabic.ae/20251116/أظهرت-علامات-مركبة-فضائية-علماء-يدقون-ناقوس-الخطر-بشأن-الجسم-أطلس-31-1107162268.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103246/12/1032461226_126:0:1794:1251_1920x0_80_0_0_d2bb2b0f652b4f1d45a64b7a73a642f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
توثيق أول وفاة بسبب متلازمة "ألفا غال"
16:05 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 16:06 GMT 16.11.2025)
وثق علماء في الولايات المتحدة أول حالة وفاة يعتقد أنها ناجمة عن حساسية تجاه اللحوم تعرف بمتلازمة "ألفا غال"، وهي حساسية يمكن أن تثيرها لدغات نوع معين من القراد يُسمّى "لون ستار".
وتعود الحالة إلى رجل (47 عاما) من ولاية نيوجيرسي توفي العام الماضي بعد ساعات من تناوله لحما أحمر، في أول واقعة يرجح أن حساسية اللحوم الناتجة عن لدغات القراد كانت سببها المباشر. وقد رُبطت هذه المتلازمة لأول مرة بلدغات قراد لون ستار عام 2011.
ويقدّر أن أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة أصبحوا يعانون من حساسية تجاه اللحوم الحمراء منذ عام 2010، لكن الباحثين يؤكدون أن الحالات الخطرة قد تمر دون ملاحظة أو تُسجَّل تحت أسباب مختلفة.
وقال الخبير في بيولوجيا القراد، جوشوا بونوار من جامعة سينسيناتي، إن وفيات أخرى قد تكون حدثت لكن لم تُحقق بنفس الدقة.
ولم تؤكّد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ما إذا كانت هذه بالفعل أول حالة وفاة، لكنها أشارت إلى جهود حديثة لرفع الوعي وتحسين التشخيص عبر برامج تدريبية جديدة.
ووصف سكوت كومنز، أحد أبرز الباحثين في متلازمة "ألفا غال"، الوفاة بأنها "مأساة لا مبرر لها"، مؤكدا أن زيادة الوعي كان من الممكن أن تمنعها.
وتفصّل الدراسة، المنشورة في "جورنال أوف إلليرجي آند كلينيكال إيمونولوجي"، أن الضحية وهو طيار يتمتع بصحة جيدة تعرض لنوبة شديدة من الأعراض بعد تناول شريحة لحم خلال رحلة تخييم في صيف 2024، ثم نوبة ثانية قاتلة بعد تناوله هامبرغر في حفل شواء بعد أسبوعين.
وكشفت الفحوص المخبرية وجود أجسام مضادة تشير بوضوح إلى إصابته بمتلازمة "ألفا غال". ورغم عدم وجود دليل قاطع على أن السبب كان لدغات لون ستار، أشارت زوجته إلى تعرضه لنحو 12 إلى 13 لدغة في وقت سابق من الصيف، ما يرجح ارتباطها بالقراد لا العثّ كما أعتقد.
وتزداد حالات المتلازمة مع توسّع انتشار قراد لون ستار وازدياد الوعي الطبي حوله. ويمكن أن تظهر الأعراض، مثل الغثيان، التقيؤ، آلام المعدة، صعوبة التنفس والشرى، بعد ساعات من تناول اللحوم، وغالبا تتفاقم بمرور الوقت.
وحثّت الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي على اختبار المتلازمة لدى كل من يعاني من أعراض هضمية غير مبررة، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من القراد.