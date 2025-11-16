https://sarabic.ae/20251116/صحيفة-زين-الدين-زيدان-سيكون-المدير-الفني-لمنتخب-فرنسا-بعد-انتهاء-كأس-العالم-2026-1107160130.html
صحيفة: زين الدين زيدان سيكون المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026
صحيفة: زين الدين زيدان سيكون المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026
كشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان يستعد لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، حال حدوث أي تغيير داخل الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب خلال الفترة...
صحيفة: زين الدين زيدان سيكون المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026
كشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان يستعد لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، حال حدوث أي تغيير داخل الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب خلال الفترة المقبلة.
ويخوض منتخب فرنسا آخر اختبارته فى تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عندما يحل ضيفا ثقيلا على منتخب أذربيجان في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب توفيق بهراموف.
وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بدا زيدان
متحمسًا في آخر ظهور له العام، وقال إنه "يراقب أي فرصة تدريبية ويبتسم عند التفكير في العودة"، لكنه أكد أنه سينتظر انتهاء كأس العالم قبل تولي المهمة رسميًا.
وقالت الصحيفة، إن "زيدان سيكون المدرب الجديد لفرنسا بمجرد انتهاء كأس العالم 2026"، مضيفة أنه "مع اقتراب نهاية عقد ديشامب
بعد كأس العالم 2026، تتزايد التوقعات بأن تكون الفترة القادمة موعدًا لعودة "زيزو" إلى عالم التدريب من بوابة منتخب فرنسا".
وكانت بعض التكهنات تشير إلى احتمال عودة زيدان إلى ريال مدريد كبديل لشابي ألونسو، لكن هذه التقارير نفى صحتها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين زيدان والنادي جيدة على المستوى الشخصي فقط دون أي ارتباط مهني حالي.
ويمتلك زيدان سجلًا تدريبيًا متميزًا مع ريال مدريد، حيث حقق مع الفريق الملكي ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب البطولات التي حققها مع كارلو أنشيلوتي، وهو ما وضعه ضمن أفضل المدربين عالميًا.
صاحب الـ 53 عاما قاد ريال مدريد للتتويج بـ 11 لقبا متنوعا. وبعد رحيله في 2021 عن تدريب الملكي ورغم ارتباط اسمه بالكثير من الأندية والمنتخبات إلا أنه لم يتخذ أي خطوة.