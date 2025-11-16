صحيفة: زين الدين زيدان سيكون المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251116/صحيفة-زين-الدين-زيدان-سيكون-المدير-الفني-لمنتخب-فرنسا-بعد-انتهاء-كأس-العالم-2026-1107160130.html
صحيفة: زين الدين زيدان سيكون المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026
صحيفة: زين الدين زيدان سيكون المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان يستعد لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، حال حدوث أي تغيير داخل الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب خلال الفترة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T13:10+0000
2025-11-16T13:10+0000
مجتمع
أخبار فرنسا
منوعات
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049085802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79626dab601be11b6601fac441e97397.jpg
ويخوض منتخب فرنسا آخر اختبارته فى تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عندما يحل ضيفا ثقيلا على منتخب أذربيجان في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب توفيق بهراموف.وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بدا زيدان متحمسًا في آخر ظهور له العام، وقال إنه "يراقب أي فرصة تدريبية ويبتسم عند التفكير في العودة"، لكنه أكد أنه سينتظر انتهاء كأس العالم قبل تولي المهمة رسميًا.وقالت الصحيفة، إن "زيدان سيكون المدرب الجديد لفرنسا بمجرد انتهاء كأس العالم 2026"، مضيفة أنه "مع اقتراب نهاية عقد ديشامب بعد كأس العالم 2026، تتزايد التوقعات بأن تكون الفترة القادمة موعدًا لعودة "زيزو" إلى عالم التدريب من بوابة منتخب فرنسا".وكانت بعض التكهنات تشير إلى احتمال عودة زيدان إلى ريال مدريد كبديل لشابي ألونسو، لكن هذه التقارير نفى صحتها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين زيدان والنادي جيدة على المستوى الشخصي فقط دون أي ارتباط مهني حالي.صاحب الـ 53 عاما قاد ريال مدريد للتتويج بـ 11 لقبا متنوعا. وبعد رحيله في 2021 عن تدريب الملكي ورغم ارتباط اسمه بالكثير من الأندية والمنتخبات إلا أنه لم يتخذ أي خطوة.
https://sarabic.ae/20220624/زيدان-أحلم-بتدريب-المنتخب-الفرنسي-وتدريب-باريس-سان-جيرمان-ليس-مستحيلا-1064163089.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049085802_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_36ee8eca62909143cabde33fa49b84c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , منوعات, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار
أخبار فرنسا , منوعات, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار

صحيفة: زين الدين زيدان سيكون المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026

13:10 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Miguel Morenattiمدرب نادي "ريال مدريد"، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020
مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Miguel Morenatti
تابعنا عبر
كشفت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان يستعد لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول، حال حدوث أي تغيير داخل الجهاز الفني بقيادة ديديه ديشامب خلال الفترة المقبلة.
ويخوض منتخب فرنسا آخر اختبارته فى تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عندما يحل ضيفا ثقيلا على منتخب أذربيجان في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب توفيق بهراموف.
وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بدا زيدان متحمسًا في آخر ظهور له العام، وقال إنه "يراقب أي فرصة تدريبية ويبتسم عند التفكير في العودة"، لكنه أكد أنه سينتظر انتهاء كأس العالم قبل تولي المهمة رسميًا.
زين الدين زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
زيدان: أحلم بتدريب المنتخب الفرنسي... وتدريب باريس سان جيرمان ليس مستحيلا
24 يونيو 2022, 14:43 GMT
وقالت الصحيفة، إن "زيدان سيكون المدرب الجديد لفرنسا بمجرد انتهاء كأس العالم 2026"، مضيفة أنه "مع اقتراب نهاية عقد ديشامب بعد كأس العالم 2026، تتزايد التوقعات بأن تكون الفترة القادمة موعدًا لعودة "زيزو" إلى عالم التدريب من بوابة منتخب فرنسا".
وكانت بعض التكهنات تشير إلى احتمال عودة زيدان إلى ريال مدريد كبديل لشابي ألونسو، لكن هذه التقارير نفى صحتها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين زيدان والنادي جيدة على المستوى الشخصي فقط دون أي ارتباط مهني حالي.
ويمتلك زيدان سجلًا تدريبيًا متميزًا مع ريال مدريد، حيث حقق مع الفريق الملكي ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب البطولات التي حققها مع كارلو أنشيلوتي، وهو ما وضعه ضمن أفضل المدربين عالميًا.
صاحب الـ 53 عاما قاد ريال مدريد للتتويج بـ 11 لقبا متنوعا. وبعد رحيله في 2021 عن تدريب الملكي ورغم ارتباط اسمه بالكثير من الأندية والمنتخبات إلا أنه لم يتخذ أي خطوة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала