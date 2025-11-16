https://sarabic.ae/20251116/عراقجي-العقوبات-الأممية-على-طهران-لن-تؤثر-على-المشاريع-النووية-الروسية-الإيرانية-1107156846.html
عراقجي: العقوبات الأممية على طهران لن تؤثر على المشاريع النووية الروسية الإيرانية
عراقجي: العقوبات الأممية على طهران لن تؤثر على المشاريع النووية الروسية الإيرانية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا (دول الترويكا الأوروبية الأطراف في...
وفي أواخر سبتمبر الماضي، وقّعت إيران وروسيا اتفاقية لبناء أربع وحدات طاقة بقيمة 25 مليار دولار لمحطة "هرمز" للطاقة النووية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران.وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران طويلة الأمد، وستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي.وأفادت الحكومة الروسية بأن نوفاك التقى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، حيث ناقشا التعاون الثنائي بما في ذلك في قطاع الطاقة.وأشار الجانبان، خلال لقائهما، إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوائل عام 2025 دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا (دول الترويكا الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي عام 2015) "آلية الزناد" في أيلول (سبتمبر الماضي)، "لن تؤثر على المشاريع النووية المشتركة بين إيران وروسيا".
وقال عراقجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الأممية ستؤثر سلبًا على المشاريع النووية الإيرانية الروسية: "لا".
وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن رفضها تفعيل "آلية الزناد"، مشيرة إلى انتهاكات متكررة من جانب الـ"ترويكا "الأوروبية للاتفاق النووي لعام 2015.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، وقّعت إيران وروسيا اتفاقية لبناء أربع وحدات طاقة بقيمة 25 مليار دولار لمحطة "هرمز" للطاقة النووية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران.
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران طويلة الأمد، وستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي.
وقال نوفاك، حسبما ذكرت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني، إن "العلاقات بين البلدين طويلة الأمد وسوف تتطور بغض النظر عن الوضع السياسي".
وأفادت الحكومة الروسية بأن نوفاك التقى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، حيث ناقشا التعاون الثنائي بما في ذلك في قطاع الطاقة.
وأشار الجانبان، خلال لقائهما، إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوائل عام 2025 دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.