https://sarabic.ae/20251116/عراقجي-العقوبات-الأممية-على-طهران-لن-تؤثر-على-المشاريع-النووية-الروسية-الإيرانية-1107156846.html

عراقجي: العقوبات الأممية على طهران لن تؤثر على المشاريع النووية الروسية الإيرانية

عراقجي: العقوبات الأممية على طهران لن تؤثر على المشاريع النووية الروسية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا (دول الترويكا الأوروبية الأطراف في... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T11:46+0000

2025-11-16T11:46+0000

2025-11-16T11:46+0000

العالم

روسيا

قطاع الطاقة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee36d6cffa459a59a7eb9797b894fb5.jpg

وقال عراقجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الأممية ستؤثر سلبًا على المشاريع النووية الإيرانية الروسية: "لا".وفي أواخر سبتمبر الماضي، وقّعت إيران وروسيا اتفاقية لبناء أربع وحدات طاقة بقيمة 25 مليار دولار لمحطة "هرمز" للطاقة النووية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران.وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وإيران طويلة الأمد، وستتطور بغض النظر عن الوضع السياسي.وأفادت الحكومة الروسية بأن نوفاك التقى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، حيث ناقشا التعاون الثنائي بما في ذلك في قطاع الطاقة.وأشار الجانبان، خلال لقائهما، إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوائل عام 2025 دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

https://sarabic.ae/20251116/إيران-تكشف-تفاصيل-أول-قصف-إسرائيلي-استهدف-موقعا-نوويا-في-حرب-الـ12-يوما-1107154434.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, قطاع الطاقة