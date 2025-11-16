علماء صينيون يكتشفون "صدأ القمر" لأول مرة في الجانب البعيد منه
تمكن علماء صينيون، ولأول مرة، من تحديد بلورات دقيقة بحجم ميكرومتر من الـ"هيماتيت" والـ"ماغيميت"، في عينات تربة قمرية جلبتها مهمة "تشانغ أي 6" من الجانب البعيد للقمر.
ويسلط هذا الاكتشاف، الذي نُشر في العدد الأخير من مجلة "Science Advances" العلمية، الضوء على وجود عملية أكسدة لم تكن معروفة سابقا على القمر، كما أنه يوفر دليلا مباشرا على أصل الشذوذ المغناطيسي حول حوض القطب الجنوبي – أيتكين، ويتحدى الفكرة السائدة منذ زمن طويل، بأن سطح القمر في حالة مختزلة تماما مع حد أدنى من الأكسدة، وفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.
وحدّد البحث، الذي أجرته جامعة شاندونغ، ومعهد الكيمياء الجيولوجية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة يونان، أكاسيد الحديد هذه في مهمة "تشانغ أي 6"، التي جُمعت من حوض "SPA"، وهو أكبر وأقدم حوض اصطدام معروف في النظام الشمسي، باستخدام تقنيات متعددة، بما في ذلك المجهر الإلكتروني للمنطقة الدقيقة، ومطيافية فقدان طاقة الإلكترون، ومطيافية "رامان"، للتأكد من أن البلورات أصلية وليست ملوثة من الأرض، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وأظهرت النتائج أن الحديد في القمر تأكسد عند اصطدام كويكبات ضخمة، ما خلق بيئات غازية مؤقتة غنية بالأكسجين، مكونًا الـ"هيماتيت" عند درجات حرارة تتراوح بين 700 و1000 درجة مئوية، بعكس الأرض حيث يتشكل الصدأ بوجود الماء والأكسجين".
كما أدت هذه الاصطدامات إلى تكوين المعادن المغناطيسية مثل الـ"مغنتيت" والـ"ماغيميت"، والتي قد تكون مسؤولة عن الشذوذ المغناطيسي المرصود حول حوض "SPA"، موضحة لغزا طويلا حول الخصائص المغناطيسية للقمر.
وأوضح الباحثون أن "هذه النتائج تغيّر فهمنا لتاريخ تطور القمر، وتوفر أساسا علميا مهما للدراسات القمرية المستقبلية".
وتم إطلاق مهمة "تشانغ أيه 6" الروبوتية في مايو/ أيار 2024، من مركز "وينتشانغ" لإطلاق المهمات الفضائية في هاينان، لتكون أول محاولة عالمية لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر، واستمرت لمدة 53 يوما، واستعادت ما مجموعه 1935.3 غرامًا من العينات.