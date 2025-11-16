هدف قاتل يؤهل أيرلندا للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم...فيديو
21:43 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 21:44 GMT 16.11.2025)
قاد "تروي باروت" منتخب أيرلندا للتأهل إلى الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" منح بها فريقه فوزاً مثيراً 3-2 على ضيفه منتخب المجر، اليوم الأحد، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية.
ورفع المنتخب الأيرلندي رصيده إلى 10 نقاط ليخطف المركز الثاني، متقدماً بفارق نقطتين على المجر التي تراجعت إلى المركز الثالث، فيما ضمنت البرتغال الصدارة وبطاقة التأهل المباشر للمونديال بـ13 نقطة، وجاءت أرمينيا في المركز الأخير بثلاث نقاط.
وشهدت العاصمة المجرية بودابست، بداية قوية لأصحاب الأرض، حيث تقدم دانييل لوكاش بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل باروت النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 15. وأعاد بارناباس فارجا التقدم للمجر بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 37.
مقطع التوقف الدولي..— عمرو (@bt3) November 16, 2025
باروت يـسجل هاتريك تاريخي ويسجل هدف الفوز في آخر دقيقة لصالح أيرلندا ضد المجر في قلب ملعب المجر ليخطف رسميًا بطاقة الملحق المؤهل للمونديال.
سيناريو الاحلام أصبح واقع مع أيرلندا .. قشعريرة! 🤯🇮🇪
pic.twitter.com/XTAPN4rbya
وفي اللحظات الأخيرة خطف باروت الأضواء بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 80، ثم أحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور للملحق الأوروبي.
وبحسب لوائح التصفيات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس المقبل، بحثاً عن بطاقة إضافية للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام القادم.